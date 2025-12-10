Προτεραιότητα του Δήμου Βύρωνα μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς

Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το τμήμα ΑμεΑ και προνοιακής πολιτικής Δήμου Βύρωνα, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο με τίτλο «Αναπηρία Δικαίωμα στη ζωή χωρίς αποκλεισμούς» με την συμμετοχή φορέων.

Κατά την έναρξη, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου, ο Δήμαρχος Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους και τους εκπροσώπους των Συλλόγων για την παρουσία τους, αναφέροντας:

«Φέτος έχουμε μια ξεχωριστή χαρά, καθώς είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στον Δήμο μας μια εκδήλωση που ενώνει τις φωνές όλων των συλλόγων και φορέων ΑμεΑ, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο διαλόγου, συνεργασίας και δυναμικής παρουσίας. Μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικότητας και το μήνυμα ότι μόνο μαζί μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες και να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Το Κέντρο Κοινότητας

Στη συνέχεια η προϊσταμένη του Τμήματος ΑμεΑ και Προνοιακής πολιτικής Ηρώ Πυρλή, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, στην περιεκτική ομιλία της, παρουσίασε το έργο του Κέντρου Κοινότητας και τις υπηρεσίες που προσφέρει τόσο στους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όσο και στις οικογένειές τους, στον καθημερινό αγώνα που δίνουν για προσβασιμότητα, κοινωνική ένταξη και ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, χωρίς αποκλεισμούς. Επισήμανε δε, ότι το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από προσωπικό όχι μόνο με γνώσεις και εμπειρία αλλά και με μεγάλη ενσυναίσθηση και ευαισθησία μιας και ο χαρακτήρας του εκτός όλων των άλλων είναι πρώτα από όλα ανθρωποκεντρικός.

Ακολούθησαν οι εκπρόσωποι των φορέων όπου παρουσίασαν το σκοπό και το έργο που παρέχουν στα μέλη τους, με πρώτη

την Μαργιόλη Παναγιώτα υπεύθυνη επικοινωνίας του «Φάρου Τυφλών της Ελλάδος»,

στη συνέχεια η Βιβή Ροδίτου μέλος της Επιτροπής ΑμεΑ του Δήμου,

η Μαίρη Αδαμοπούλου Πρόεδρος του Δ.Σ του συλλόγου «95’ Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς»,

η Λαμπρινή Σωτηροπούλου Πρόεδρος του Δ.Σ Πανελληνίου Συλλόγου Ασθενών & Φίλων Πασχόντων από Νευροϊνωμάτωση «Ζωή με NF» επίσης και μέλος του Δ.Σ Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος,

οι εκπρόσωποι του Σωματείου «Βήμα Ζωής» Εταιρεία Αρωγής Παιδιών με Αναπηρία και Καρκίνο Χρήστου Πάολα Φλωριάννα και Καραγιάννης Γιάννης,

ενώ οι παρουσιάσεις των εκπροσώπων ολοκληρώθηκαν με τον Κωστή Σπηλιώτη Γλωσσολόγο – Κοινωνιολόγο μέλος του Συλλόγου Θετική Φωνή, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος,

στην εκδήλωση παρείχαν διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα οι Πουλάκη Ελισσάβετ και Γαλάνη Ανδριανή.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο Δήμαρχος Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος, ο επικεφαλής της παράταξης «Βύρωνας Μπροστά» Μίλτος Μπαντής, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρακώστας Πρόεδρος της Επιτροπής ΑμεΑ του Δήμου Βύρωνα, Θανάσης Κλειάσιος Οικονομικών Υπηρεσιών, Βασίλης Πέτσας Προγραμματισμού & Εξυπηρέτησης Πολιτών, Στέφανος Παπατζίμας Δημοτικών Υποδομών, Μάρω Γκανέτσου Προσχολικής Αγωγής, Γιώργος Γκαρμπουνώφ Καθαριότητας.

Οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Αντώνης Μποζιάρης Πολιτισμού και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελένη Δαμαλά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νίκος Δεληγιάννης Αστικής Πανίδας, Κώστας Στεφανίδης Συντήρησης Πόλης, Ελένη Βιδάλη Ισότητας & Πρόεδρος της ΔΕΠΙΣ, Θεοφανεία Μαρή Νέας Γενιάς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημήτρης Κοκκαλιάς, Κατερίνα Σφακιανάκη και Λευτέρης Τριανταφύλλου.

πηγή φωτογραφίας, δήμος Βύρωνα