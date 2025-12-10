Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τον 28χρονο Γάλλο πεζοπόρο που έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 28χρονου Γάλλου πεζοπόρου στον Ταΰγετο, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης , γλίστρησε στο χιόνι και κατέπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, προς την πλευρά της Καρδαμύλης.

Ο ίδιος ειδοποίησε το 112 λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ενημερώνοντας για τον τραυματισμό του και δίνοντας το στίγμα του.

Παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης, ο άνδρας στάθηκε τυχερός, καθώς το χιόνι φέρεται να μείωσε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, αποτρέποντας πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του, δίπλα του παρέμεινε ο σκύλος του, ο οποίος τελικά διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Με την ενεργοποίηση του 112, άμεσα στήθηκε μεγάλη διασωστική επιχείρηση. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσσηνίας από την πλευρά της Μάνης. Στην επιχείρηση μετείχαν επίσης ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη και η έμπειρη, πλήρως εξοπλισμένη ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης. Παράλληλα, κλήθηκε και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, το οποίο, όταν έφτασε στην περιοχή, δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβει, καθώς ο ορειβάτης είχε ήδη εντοπιστεί.

Ο εντοπισμός του 28χρονου πραγματοποιήθηκε από μικτή ομάδα διασωστών της Π.Υ. Λακωνίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης –που γνώριζαν πολύ καλά το συγκεκριμένο ορεινό ανάγλυφο– καθώς και της 9ης ΕΜΟΔΕ. Με ειδικό εξοπλισμό, λόγω παγετού και ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών σε αρκετά σημεία της διαδρομής, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία και να τον σταθεροποιήσουν.

Ο Γάλλος ορειβάτης ήταν τραυματισμένος στα χέρια και τα πόδια, ωστόσο μπορούσε να κινηθεί με υποστήριξη. Με τη βοήθεια των διασωστών περπάτησε μέχρι το Ορειβατικό Καταφύγιο Σπάρτης, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης για περαιτέρω νοσηλεία.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, περίπου έξι ώρες μετά την ειδοποίηση στο 112.