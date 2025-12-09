Champions League: Σπουδαία ματς σε Μιλάνο και Μόναχο

Η League phase του Champions League επιστρέφει απόψε (9/12) με την έκτη αγωνιστική, που θα είναι και η τελευταία για το 2025. Εννέα ματς έχει το σημερινό πρόγραμμα και φυσικά ξεχωρίζει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ (17:30).

Η Μπάγερν Μονάχου, η πρωτοπόρος της Bundesliga με προβάδισμα οκτώ βαθμών έναντι της δεύτερης Λειψίας, βρίσκεται επίσης σε ισχυρή θέση στο Champions League (12 βαθμοί) πριν φιλοξενήσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη. Η Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της La Liga μπροστά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι σε πολύ πιο επισφαλή θέση στο Champions League, με επτά βαθμούς (δύο νίκες, μία ισοπαλία, δύο ήττες) και φιλοξενεί την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Από’ κει και πέρα, η Λίβερπουλ, στον απόηχο της υπόθεση Σαλάχ, θα αντιμετωπίσει -χωρίς τον Αιγύπτιο διεθνή επιθετικό- την Ίντερ, ενώ η Μαρσέιγ, θέλει να εξασφαλίσει βαθμούς εναντίον της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ για να έχει πιθανότητες πρόκρισης, όπως και η Μονακό εντός έδρας εναντίον της Γαλατασαράι.

Η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη θα επισκεφτεί την Τότεναμ (9/12-22:00), ενώ το πρόγραμμα της πρώτης μέρας «κλείνει» με τα ματς Αταλάντα – Τσέλσι (22:00) και Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00).

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της League phase του Champions League

Τρίτη 9/12/25

Καιράτ – Ολυμπιακός (17:30)

Μπάγερν – Σπόρτινγκ (19:45)

Μονακό – Γαλατασαράι (22:00)

Αταλάντα – Τσέλσι (22:00)

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00)

Ίντερ – Λίβερπουλ (22:00)

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ (22:00)

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας (22:00)

Τετάρτη 10/12/25

Καραμπάκ – Άγιαξ (19:45)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Η βαθμολογία