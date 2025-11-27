Η απίθανη «οβίδα» του Τσικίνιο υποψήφια για γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid)
Το γκολ που σημείωσε ο Τσικίνιο για να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ, είναι υποψήφιο για το κορυφαίο της δεύτερης βραδιάς του Champions League.
Ο Ολυμπιακός έκανε υπερπροσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ, ωστόσο ηττήθηκε με 3-4 για την 5η αγωνιστική του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν νωρίς με τον Τσικίνιο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, ο Κιλιάν Εμπαπέ ανέτρεψε τελείως το σκορ.
Το γκολ του Πορτογάλου ήταν εντυπωσιακό, καθώς μετά από ωραία συνεργασία του ίδιου με τους Ελ Κααμπί και Ποντένσε. Οι τρεις τους «έκρυψαν» την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής, και τότε ο 30χρονος εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ και νίκησε τον Λούνιν.
Το γκολ του Τσικίνιο δεν πέρασε απαρατήρητο στην Ευρώπη, καθώς η UEFA το έθεσε υποψήφιο για το καλύτερο της δεύτερης ημέρας της 5ης αγωνιστικής.
Η γκολάρα του Τσικίνιο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης:
Υποψήφια μαζί με το γκολ του μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού είναι τα δύο πρώτα τέρματα που σημείωσε ο Βιτίνια, στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Τότεναμ με 5-3, αλλά και η κεφαλιά «οβίδα» του Νταβίντ Λουίζ στο 2-2 της Πάφου με τη Μονακό.
