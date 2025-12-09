newspaper
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πρώτο σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων
Αυτοδιοίκηση 09 Δεκεμβρίου 2025 | 15:51

Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πρώτο σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων

Το Δημοτικό Σχολείο στην Ίμπρο, υπήρξε το Πρώτο Σχολείο που κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1870, σύμφωνα με τον Δήμο Σφακίων.

Την έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο Σφακίων να υλοποιήσει το έργο που αφορά στη «Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πρώτο Σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη – Ίμπρος στο Δήμο Σφακίων», ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης η δημοτική Αρχή.

«Πρόκειται για απόφαση που δικαιώνει την πολυετή προσπάθεια της παρούσας δημοτικής αρχής, ώστε να αποδώσει τη δέουσα τιμή στον μεγάλο ευεργέτη και πατριώτη Γεώργιο Ξενουδάκη, παραδίδοντας στην τοπική κοινωνία, την Κρήτη αλλά και την Ελλάδα, ως χώρο έρευνας και ανάπτυξης δικτύων επίσκεψης και ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου στο Δήμο Σφακίων, το Πρώτο Σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων» αναφέρεται στην ανάρτηση που προσθέτει.

«Η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Σφακίων, θα γιγαντωθεί μέσα σε ένα σύγχρονο, ζωντανό χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ζωντανής μνήμης, προσφέροντας και ο Δήμος Σφακίων με τις δυνάμεις του, στην Εθνική προσπάθεια που γίνεται για την προστασία και προώθηση, διεθνώς, της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Το Πρώτο Σχολείο στη δεκαετία του 1870

Για προσωπική του υποχρέωση προς τη μνήμη του Γεωργίου Ξενουδάκη, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, όπως επισημαίνει η ανάρτηση. «Υποχρέωση που ξεκίνησε από τα παιδικά μου χρόνια μέσα στις αίθουσες, στα θρανία, στην αυλή του Πρώτου Σχολείου Γεωργίου Ξενουδάκη και εκτείνεται μέχρι το σήμερα, που αφορά την υποχρέωση όλων μας στις νέες γενιές, προς ενίσχυση της ιστορικής τους γνώσης και της ουσιαστικής σχέσης τους με τον πολιτισμό και την μνήμη του τόπου».

Το Δημοτικό Σχολείο στην Ίμπρο, υπήρξε το Πρώτο Σχολείο που κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1870 με χρηματοδότηση Γεωργίου Ξενουδάκη ως προάγγελος του τεράστιου Ευεργετικού Προγράμματος και της μεγάλης χορηγίας που αφορούσε την ανέγερση σχολείων σε όλους τους οικισμούς των Σφακίων. Ως ο πλέον δυναμικός εκφραστής του Κρητικού Ενωτικού Κινήματος και Ευεργέτης της Παιδείας, ο Γεώργιος Ξενουδάκης, υπήρξε και ο πρώτος Κρητικός Βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως επισημαίνει η ανάρτηση, αφορά σε κτιριακές παρεμβάσεις ανακαίνισης και αισθητικής αναβάθμισης του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του Πρώτου Σχολείου, με στόχο την δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάδειξης παράλληλα, του έργου του μεγάλου ευεργέτη της Επαρχίας Σφακίων.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές, ώστε να ανακαινισθεί και να συντηρηθεί το κτίριο του Πρώτου Σχολείου και τα βοηθητικά κτίσματα που βρίσκονται στον αύλειο χώρο. Επίσης ο αύλειος χώρος του Σχολείου θα διαμορφωθεί με τη δημιουργία καθιστικών αναβαθμών και με επιστρώσεις κατάλληλων υλικών σε διάφορες επιφάνειες, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις και να αποτελέσει έτσι στο σύνολό του ο χώρος του Σχολείου, μαζί με τα κτίσματα, ένα Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Σφακίων.

«Στο τελικό αποτέλεσμα του έργου θα έχει διατηρηθεί η Αρχιτεκτονική Ταυτότητα του χώρου, όπως θα διατηρηθεί η μνήμη του μεγάλου Σφακιανού Ανδρός Γεωργίου Ξενουδάκη.

Η αξιοποίηση, ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, οι ιστορικές μας παρακαταθήκες και η υποχρέωση μας στις νέες και τους νέους μας, εμπνέουν και υποχρεώνουν τη δημοτική αρχή, για έργα που θα ενισχύσουν παράλληλα την ουσιαστική και ισχυρή ανάπτυξη του δήμου Σφακίων και της ευρύτερης περιοχής μας», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, μεταξύ άλλων.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου
Αυτοδιοίκηση 09.12.25

Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί-όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική-οικονομική αυτοτέλεια.

Σύνταξη
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas
Κοινωνική πολιτική 08.12.25

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος,  που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά
Τέλος εποχής 08.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Γ. Μώραλης: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά».

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα
Οι προτάσεις 07.12.25

Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα

Η ΚΕΔΕ στην διάσκεψη της Μάλτας, μεταξύ άλλων πρότεινε την θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και μισθολογικών κινήτρων για νέους κατοίκους σε περιοχές με μείωση πληθυσμού.

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
