Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πρώτο σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων

Την έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο Σφακίων να υλοποιήσει το έργο που αφορά στη «Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πρώτο Σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη – Ίμπρος στο Δήμο Σφακίων», ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης η δημοτική Αρχή.

«Πρόκειται για απόφαση που δικαιώνει την πολυετή προσπάθεια της παρούσας δημοτικής αρχής, ώστε να αποδώσει τη δέουσα τιμή στον μεγάλο ευεργέτη και πατριώτη Γεώργιο Ξενουδάκη, παραδίδοντας στην τοπική κοινωνία, την Κρήτη αλλά και την Ελλάδα, ως χώρο έρευνας και ανάπτυξης δικτύων επίσκεψης και ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου στο Δήμο Σφακίων, το Πρώτο Σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων» αναφέρεται στην ανάρτηση που προσθέτει.

«Η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Σφακίων, θα γιγαντωθεί μέσα σε ένα σύγχρονο, ζωντανό χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ζωντανής μνήμης, προσφέροντας και ο Δήμος Σφακίων με τις δυνάμεις του, στην Εθνική προσπάθεια που γίνεται για την προστασία και προώθηση, διεθνώς, της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Το Πρώτο Σχολείο στη δεκαετία του 1870

Για προσωπική του υποχρέωση προς τη μνήμη του Γεωργίου Ξενουδάκη, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, όπως επισημαίνει η ανάρτηση. «Υποχρέωση που ξεκίνησε από τα παιδικά μου χρόνια μέσα στις αίθουσες, στα θρανία, στην αυλή του Πρώτου Σχολείου Γεωργίου Ξενουδάκη και εκτείνεται μέχρι το σήμερα, που αφορά την υποχρέωση όλων μας στις νέες γενιές, προς ενίσχυση της ιστορικής τους γνώσης και της ουσιαστικής σχέσης τους με τον πολιτισμό και την μνήμη του τόπου».

Το Δημοτικό Σχολείο στην Ίμπρο, υπήρξε το Πρώτο Σχολείο που κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1870 με χρηματοδότηση Γεωργίου Ξενουδάκη ως προάγγελος του τεράστιου Ευεργετικού Προγράμματος και της μεγάλης χορηγίας που αφορούσε την ανέγερση σχολείων σε όλους τους οικισμούς των Σφακίων. Ως ο πλέον δυναμικός εκφραστής του Κρητικού Ενωτικού Κινήματος και Ευεργέτης της Παιδείας, ο Γεώργιος Ξενουδάκης, υπήρξε και ο πρώτος Κρητικός Βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως επισημαίνει η ανάρτηση, αφορά σε κτιριακές παρεμβάσεις ανακαίνισης και αισθητικής αναβάθμισης του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του Πρώτου Σχολείου, με στόχο την δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάδειξης παράλληλα, του έργου του μεγάλου ευεργέτη της Επαρχίας Σφακίων.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές, ώστε να ανακαινισθεί και να συντηρηθεί το κτίριο του Πρώτου Σχολείου και τα βοηθητικά κτίσματα που βρίσκονται στον αύλειο χώρο. Επίσης ο αύλειος χώρος του Σχολείου θα διαμορφωθεί με τη δημιουργία καθιστικών αναβαθμών και με επιστρώσεις κατάλληλων υλικών σε διάφορες επιφάνειες, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις και να αποτελέσει έτσι στο σύνολό του ο χώρος του Σχολείου, μαζί με τα κτίσματα, ένα Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Σφακίων.

«Στο τελικό αποτέλεσμα του έργου θα έχει διατηρηθεί η Αρχιτεκτονική Ταυτότητα του χώρου, όπως θα διατηρηθεί η μνήμη του μεγάλου Σφακιανού Ανδρός Γεωργίου Ξενουδάκη.

Η αξιοποίηση, ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, οι ιστορικές μας παρακαταθήκες και η υποχρέωση μας στις νέες και τους νέους μας, εμπνέουν και υποχρεώνουν τη δημοτική αρχή, για έργα που θα ενισχύσουν παράλληλα την ουσιαστική και ισχυρή ανάπτυξη του δήμου Σφακίων και της ευρύτερης περιοχής μας», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, μεταξύ άλλων.

