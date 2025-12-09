Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σε νέα αξιολόγηση της πρόσβασης του πρίγκιπα Χάρι σε κρατική ασφάλεια προχωρά το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το BBC, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ένταση ανάμεσα στον Δούκα του Σάσεξ και το Λονδίνο.

Ο Χάρι είχε χάσει τον Μάιο τη δικαστική προσπάθεια να ανακτήσει το καθεστώς πλήρους αστυνομικής προστασίας κατά τις επισκέψεις του στη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο BBC μετά την απορριπτική απόφαση, είχε δηλώσει «συντετριμμένος», τονίζοντας πως δεν θεωρεί ασφαλές να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγο και τα παιδιά του: «Δεν μπορώ να δω έναν κόσμο όπου θα τους έφερνα πίσω αυτή τη στιγμή».

Αναγκαία η αναθεώρηση

Πηγές κοντά στον πρίγκιπα σημειώνουν ότι η αναθεώρηση αυτή είναι «εδώ και καιρό αναγκαία», ενώ η Sun μεταδίδει ότι η διαδικασία επαναξιολόγησης του επιπέδου απειλής έχει ήδη αρχίσει, με την τελική απόφαση να αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει συναντήσει τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι, Άρτσι και Λίλιμπετ, μόλις μία φορά – στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Ελισάβετ το 2022 – ενώ η απομάκρυνση του Χάρι από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 οδήγησε σε υποβάθμιση της ασφάλειάς του.

Στην πρόσφατη δικαστική διαμάχη του, ο Δούκας αμφισβήτησε τη διαδικασία της επιτροπής Ravec, που καθορίζει την ασφάλεια υψηλών προσώπων για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η επιτροπή είχε αποφασίσει ότι η προστασία του θα εξετάζεται κατά περίπτωση, καθώς πλέον αποτελεί «σπάνιο επισκέπτη» στη χώρα.

Ανοιχτή η υπόθεση για άλλη μια φορά

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν αξιολογήθηκαν σωστά οι απειλές που αντιμετωπίζει και ότι υπέστη «κατώτερη μεταχείριση», όμως το δικαστήριο έκρινε πως η διαδικασία ήταν νόμιμη και ότι «το αίσθημα αδικίας» δεν αρκούσε για να στηρίξει έφεση.

Το Μπάκιγχαμ, σε λιτή δήλωση, επισήμανε ότι «όλα έχουν εξεταστεί διεξοδικά από τα δικαστήρια, με το ίδιο συμπέρασμα κάθε φορά». Από την πλευρά της κυβέρνησης τονίζεται ότι το σύστημα προστασίας είναι «αυστηρό και αναλογικό», χωρίς δυνατότητα κοινοποίησης λεπτομερειών για λόγους ασφαλείας.

Με την αξιολόγηση σε εξέλιξη και τις σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι με το Παλάτι ήδη τεταμένες, η συζήτηση για την ασφάλειά του φαίνεται πως θα παραμείνει ανοικτή – και πολιτικά φορτισμένη – τους επόμενους μήνες.