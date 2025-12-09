magazin
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Αναγκαία απόφαση» 09 Δεκεμβρίου 2025 | 18:10

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Spotlight

Σε νέα αξιολόγηση της πρόσβασης του πρίγκιπα Χάρι σε κρατική ασφάλεια προχωρά το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το BBC, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ένταση ανάμεσα στον Δούκα του Σάσεξ και το Λονδίνο.

Ο Χάρι είχε χάσει τον Μάιο τη δικαστική προσπάθεια να ανακτήσει το καθεστώς πλήρους αστυνομικής προστασίας κατά τις επισκέψεις του στη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο BBC μετά την απορριπτική απόφαση, είχε δηλώσει «συντετριμμένος», τονίζοντας πως δεν θεωρεί ασφαλές να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγο και τα παιδιά του: «Δεν μπορώ να δω έναν κόσμο όπου θα τους έφερνα πίσω αυτή τη στιγμή».

YouTube thumbnail

Αναγκαία η αναθεώρηση

Πηγές κοντά στον πρίγκιπα σημειώνουν ότι η αναθεώρηση αυτή είναι «εδώ και καιρό αναγκαία», ενώ η Sun μεταδίδει ότι η διαδικασία επαναξιολόγησης του επιπέδου απειλής έχει ήδη αρχίσει, με την τελική απόφαση να αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει συναντήσει τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι, Άρτσι και Λίλιμπετ, μόλις μία φορά – στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Ελισάβετ το 2022 – ενώ η απομάκρυνση του Χάρι από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 οδήγησε σε υποβάθμιση της ασφάλειάς του.

Στην πρόσφατη δικαστική διαμάχη του, ο Δούκας αμφισβήτησε τη διαδικασία της επιτροπής Ravec, που καθορίζει την ασφάλεια υψηλών προσώπων για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η επιτροπή είχε αποφασίσει ότι η προστασία του θα εξετάζεται κατά περίπτωση, καθώς πλέον αποτελεί «σπάνιο επισκέπτη» στη χώρα.

REUTERS/Andrew Kelly

Ανοιχτή η υπόθεση για άλλη μια φορά

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν αξιολογήθηκαν σωστά οι απειλές που αντιμετωπίζει και ότι υπέστη «κατώτερη μεταχείριση», όμως το δικαστήριο έκρινε πως η διαδικασία ήταν νόμιμη και ότι «το αίσθημα αδικίας» δεν αρκούσε για να στηρίξει έφεση.

Το Μπάκιγχαμ, σε λιτή δήλωση, επισήμανε ότι «όλα έχουν εξεταστεί διεξοδικά από τα δικαστήρια, με το ίδιο συμπέρασμα κάθε φορά». Από την πλευρά της κυβέρνησης τονίζεται ότι το σύστημα προστασίας είναι «αυστηρό και αναλογικό», χωρίς δυνατότητα κοινοποίησης λεπτομερειών για λόγους ασφαλείας.

Με την αξιολόγηση σε εξέλιξη και τις σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι με το Παλάτι ήδη τεταμένες, η συζήτηση για την ασφάλειά του φαίνεται πως θα παραμείνει ανοικτή – και πολιτικά φορτισμένη – τους επόμενους μήνες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Τι είναι το “languishing” και πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»
Fizz 08.12.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ενώθηκε με οκτώ Βρετανούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο σχετίζεται με ένα ανύπαρκτο πρόβλημα.

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»
Fizz 08.12.25

Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε μια σειρά από συναυλίες λόγω «προβλημάτων υγείας», γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της.

Σύνταξη
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
«Αυθεντικότητα» 07.12.25

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη
Ελλάδα 09.12.25

«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις

Σύνταξη
Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία
Για την ειρήνη 09.12.25

Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία

Οι οικογένειές τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβαςπου παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Σήμερα, οι απόγονοι του Τζον Φ. Κένεντι και του Νικίτα Χρουστσόφ συνεργάζονται για ένα συγκλονιστικό podcast που θέλει να μας υπενθυμίσει την ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη – Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Ελλάδα 09.12.25

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη

Οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης με ποσά πάντως πολύ μικρότερα από αυτά που διεκδικούσαν

Σύνταξη
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
Αγροτικές κινητοποιήσεις 09.12.25

Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες
Ελλάδα 09.12.25

Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες

Οι δράστες, θέλοντας να καλύψουν τα ίχνη τους, έριξαν σαν δόλωμα στο θύμα μία 20χρονη η οποία του ζήτησε να βγουν ραντεβού, στον Χολαργό ένα ραντεβού που θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη για τον ανήλικο.

Σύνταξη
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
Ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση 09.12.25

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
Champions League 09.12.25

Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)

Για ακόμη μια φορά, ο «ερυθρόλευκος» κόσμος αψήφησε την τεράστια απόσταση και το πολικό ψύχος και είναι δίπλα στην ομάδα, με το «Ολυμπιακός» να ακούγεται και στην «Αστάνα Αρένα», στο κομβικό ματς κόντρα στην Καϊράτ.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους
RSF 09.12.25

Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση
Αυτοκίνητο 09.12.25

Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση

Η κινεζική φίρμα επιδεικνύει ιδιαίτερη τεχνολογική ευελιξία εισακούοντας τις απαιτήσεις του κοινού -και όχι μόνο με όρους τεχνολογίας- χτίζοντας συνεχώς τη δυναμική των προϊόντων της

Νατάσσα Κοντογιάννη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο