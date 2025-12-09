Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Παρόλο που έδωσε τον καλύτερο του ευατό για να μεταμορφωθεί σε Μπρους Σπρίνγκστιν, για τις ανάγκες της βιογραφικής ταινίας του Αμερικανού τραγουδιστή, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ πολλές φορές αισθανόταν χαμένος.

Γι’ αυτό τον λόγο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο ηθοποιός συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

«Επέστρεφα σε αυτό το τραγούδι»

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια των Gotham Awards στη Νέα Υόρκη την 1η Δεκεμβρίου, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι το κομμάτι «Mansion on the Hill», που κυκλοφόρησε το 1982, αποτέλεσε το «γιατρικό του».

«Αυτό με έκανε να νιώθω πολύ κοντά στον πυρήνα της ταινίας, οπότε όταν ένιωθα χαμένος ή αβέβαιος, επέστρεφα σε αυτό το τραγούδι», είπε ο Γουάιτ.

Το «Springsteens: Deliver Me from Nowhere» — μια βιογραφική ταινία στην οποία ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ υποδύεται τον ομώνυμο χαρακτήρα στα νεανικά του χρόνια — αφηγείται την ιστορία του Σπρίνγκστιν καθώς ηχογραφεί και κυκλοφορεί το άλμπουμ «Nebraska» το 1982.

Το «Mansion on the Hill», ένα κομμάτι από το φολκ άλμπουμ της δεκαετίας του ’80, φαίνεται πως αγαπήθηκε βαθιά από τον ηθοποιό, ο οποίος το ερμηνεύσε στην βιογραφική ταινία, κερδίζοντας επαίνους.

«Ο τρόπος που κρατούσε την κιθάρα του»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ μίλησε για την ενδελεχή καλλιτεχνική έρευνα που διεξήγαγε για να μεταμορφωθεί σε Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Υπήρχε ένα συγκεκριμένο βίντεο διάρκειας επτά λεπτών, μια συνέντευξη που έβλεπα σχεδόν κάθε πρωί», εξήγησε. «Αλλά νομίζω ότι ήταν απλώς ο τρόπος που κρατούσε την κιθάρα του».

«Είδα πολλά βίντεο με τον ίδιο να ηχογραφεί, παρατήρησα τον τρόπο που έσκυβε το κεφάλι του, τον τρόπο που έπαιζε φυσαρμόνικα. Εστίασα σε όλα αυτά και, ακόμη και όταν ένιωθα χαμένος, βασιζόμουν σε αυτά».

Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere κυκλοφορεί τώρα στις αίθουσες.

*Με πληροφορίες από: People