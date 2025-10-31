magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Spotlight

Ήταν το 2022 όταν η σειρά The Bear έκανε την εμφάνισή της στις μικρές οθόνες και η επιτυχία του θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του πρωταγωνιστή της. O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη ένα alternative icon της μικρής οθόνης και οι πόρτες της βιομηχανίας του θεάματος θα ανοίξουν διάπλατες μπροστά του.

Ενώ μέχρι τότε ο 34χρονος ηθοποιός είχε μικρές συμμετοχές σε σειρές ή ρόλους σε low budget ταινίες, τα τελευταία τρία χρόνια τα στούντιο κάνουν ουρά για να τον «κλείσουν». Άλλωστε, το The Bear του έχει χαρίσει έως τώρα δύο Χρυσές Σφαίρες, ισάριθμα Emmy Awards και μια σειρά από διαφημιστικά deals που έχουν γεμίσει με μηδενικά τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ωστόσο, λίγοι ήταν αυτοί που θα πρόβλεπαν αυτή την εξέλιξη – μάλλον ούτε ο ίδιος ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ την περίμενε. Όχι ότι δεν την άξιζε: για να φτάσει εδώ σήμερα την έχει… ιδρώσει τη φανέλα, πηγαίνοντας σε οντισιόν από τα 15 του χρόνια. Ωστόσο, δεν ήταν και ιδιαίτερα συνεπής στις υποχρεώσεις του ως έφηβος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Addison Timlin (@addison.timlin)

Κάτι που το παραδέχεται ο ίδιος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι πήρε το απολυτήριο λυκείου του από το Professional Performing Arts School πριν από λίγες ημέρες.

Ο κινηματογραφικός Μπρους Σπρίνγκστιν αποκάλυψε ότι στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere στη Νέα Υόρκη είχε καλέσει και τον παλιό δάσκαλο του στην υποκριτική από το φημισμένο σχολείο του Μανχάταν.

«Όταν τελείωσε η προβολή μου είπε ότι έχει ένα δώρο για μένα. Άνοιξε τη τσάντα του και μου έδωσε το δίπλωμά μου. Στα 34 μου αποφοίτησα από το λύκειο» δήλωσε ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

«Ήμουν κακός μαθητής»

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έχει κρύψει ότι δεν ήταν καθόλου καλός και συνεπής ως μαθητής. Έγινε το 2005 δεκτός στο Professional Performing Arts School -ένα από τα πιο γνωστά σχολεία παραστατικών τεχνών στις ΗΠΑ- ολοκλήρωσε τα μαθήματά του τέσσερα χρόνια αργότερα, ωστόσο απολυτήριο δεν είχε πάρει ποτέ καθώς οι βαθμοί του ήταν κακοί.

«Δυσκολευόμουν πολύ να προσέξω στην τάξη» είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή Live With Kelly and Mark. «Θυμάμαι κάναμε διάλειμμα για φαγητό και πολλές φορές δεν επέστρεφα στην τάξη. Θα πήγαινα να βρω τους φίλους μου, θα έκανε βόλτες στο Μπρούκλιν ή θα επέστρεφα στο σπίτι μου, αν έλειπαν οι γονείς μου».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ. (Φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni)

«Το Αφεντικό» δεν πουλάει στη μεγάλη οθόνη

Τουλάχιστον ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έχει και κάτι θετικό να θυμάται από την πρεμιέρα της ταινίας Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Το φιλμ με θέμα τη ζωή του Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της χρονιάς, αλλά το ξεκίνημά του στις σκοτεινές αίθουσες είναι χλιαρό.

Μετά το πρώτο τριήμερο στους κινηματογράφους των ΗΠΑ, η ταινία δεν κατάφερε να αγγίξει ούτε καν τα 10 εκατ. δολάρια στο box office, μένοντας στην τέταρτη θέση των φιλμ που έκαναν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα.

Και οι κριτικές δεν είναι καλύτερες. Οι Αμερικανοί μπορεί να αγαπούν «Το Αφεντικό», ωστόσο η ταινία έως τώρα έχει διχάσει ειδικούς και κοινό και όπως φαίνεται θα κινηθεί στα ρηχά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Business
ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
Culture Live 30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Συμβαίνει 31.10.25

Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Στον αέρα 1.500 εργαζόμενοι – «Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα
Ελλάδα 31.10.25

«Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ - Στον αέρα 250 εργαζόμενοι

Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα ότι συντάξεις και επιδόματα παραδίδονται σε μια σειρά χωριά της Ελλάδας - «Οι νευραλγικές υπηρεσίες παραδίδονται σε ιδιώτες»

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Αμετανόητος ο μητροπολίτης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό – «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»
Στη Ζάκυνθο 31.10.25

Αμετανόητος ο μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό - «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»

«Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στην Ωραία Πύλη - Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού» λέει για το περιστατικό στη Ζάκυνθο ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Σύνταξη
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει
Viral 31.10.25

Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει

Και από το πουθενά, η επιχειρηματίας και Influencer Κιμ Καρντάσιαν πήρε θέση στο θέμα «τελικά, έχει πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι;». Οι συνωμοσιολόγοι μόνο που δεν έκαναν πάρτι και η NASA, μάλλον δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις
Άλλα Αθλήματα 31.10.25

Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις

Επιχείρηση σε Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποκαλύπτει δίκτυο που «έστηνε» παιχνίδια από το 2018 – Εμπλέκονται παίκτες της ATP και διεθνείς στοιχηματικές πλατφόρμες

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο