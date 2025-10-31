Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ήταν το 2022 όταν η σειρά The Bear έκανε την εμφάνισή της στις μικρές οθόνες και η επιτυχία του θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του πρωταγωνιστή της. O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη ένα alternative icon της μικρής οθόνης και οι πόρτες της βιομηχανίας του θεάματος θα ανοίξουν διάπλατες μπροστά του.

Ενώ μέχρι τότε ο 34χρονος ηθοποιός είχε μικρές συμμετοχές σε σειρές ή ρόλους σε low budget ταινίες, τα τελευταία τρία χρόνια τα στούντιο κάνουν ουρά για να τον «κλείσουν». Άλλωστε, το The Bear του έχει χαρίσει έως τώρα δύο Χρυσές Σφαίρες, ισάριθμα Emmy Awards και μια σειρά από διαφημιστικά deals που έχουν γεμίσει με μηδενικά τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ωστόσο, λίγοι ήταν αυτοί που θα πρόβλεπαν αυτή την εξέλιξη – μάλλον ούτε ο ίδιος ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ την περίμενε. Όχι ότι δεν την άξιζε: για να φτάσει εδώ σήμερα την έχει… ιδρώσει τη φανέλα, πηγαίνοντας σε οντισιόν από τα 15 του χρόνια. Ωστόσο, δεν ήταν και ιδιαίτερα συνεπής στις υποχρεώσεις του ως έφηβος.

Κάτι που το παραδέχεται ο ίδιος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι πήρε το απολυτήριο λυκείου του από το Professional Performing Arts School πριν από λίγες ημέρες.

Ο κινηματογραφικός Μπρους Σπρίνγκστιν αποκάλυψε ότι στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere στη Νέα Υόρκη είχε καλέσει και τον παλιό δάσκαλο του στην υποκριτική από το φημισμένο σχολείο του Μανχάταν.

«Όταν τελείωσε η προβολή μου είπε ότι έχει ένα δώρο για μένα. Άνοιξε τη τσάντα του και μου έδωσε το δίπλωμά μου. Στα 34 μου αποφοίτησα από το λύκειο» δήλωσε ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

«Ήμουν κακός μαθητής»

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έχει κρύψει ότι δεν ήταν καθόλου καλός και συνεπής ως μαθητής. Έγινε το 2005 δεκτός στο Professional Performing Arts School -ένα από τα πιο γνωστά σχολεία παραστατικών τεχνών στις ΗΠΑ- ολοκλήρωσε τα μαθήματά του τέσσερα χρόνια αργότερα, ωστόσο απολυτήριο δεν είχε πάρει ποτέ καθώς οι βαθμοί του ήταν κακοί.

«Δυσκολευόμουν πολύ να προσέξω στην τάξη» είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή Live With Kelly and Mark. «Θυμάμαι κάναμε διάλειμμα για φαγητό και πολλές φορές δεν επέστρεφα στην τάξη. Θα πήγαινα να βρω τους φίλους μου, θα έκανε βόλτες στο Μπρούκλιν ή θα επέστρεφα στο σπίτι μου, αν έλειπαν οι γονείς μου».

«Το Αφεντικό» δεν πουλάει στη μεγάλη οθόνη

Τουλάχιστον ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έχει και κάτι θετικό να θυμάται από την πρεμιέρα της ταινίας Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Το φιλμ με θέμα τη ζωή του Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της χρονιάς, αλλά το ξεκίνημά του στις σκοτεινές αίθουσες είναι χλιαρό.

Μετά το πρώτο τριήμερο στους κινηματογράφους των ΗΠΑ, η ταινία δεν κατάφερε να αγγίξει ούτε καν τα 10 εκατ. δολάρια στο box office, μένοντας στην τέταρτη θέση των φιλμ που έκαναν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα.

Και οι κριτικές δεν είναι καλύτερες. Οι Αμερικανοί μπορεί να αγαπούν «Το Αφεντικό», ωστόσο η ταινία έως τώρα έχει διχάσει ειδικούς και κοινό και όπως φαίνεται θα κινηθεί στα ρηχά.