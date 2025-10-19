«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κάθε τόσο, οι δύο κόρες του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ κοιτάζουν μια διαφημιστική πινακίδα και ρωτούν: «Γιατί κάποιος έκανε το πρόσωπο του μπαμπά τόσο μεγάλο;» Όταν γεννήθηκαν η Έζερ, επτά ετών, και η Ντολόρες, τεσσάρων ετών, ο ηθοποιός ήταν σχεδόν άγνωστος, αλλά το 2022 υποδύθηκε τον σεφ Κάρμι από το Σικάγο στην έντονη αλλά τρυφερή σειρά The Bear. Η φήμη ήρθε γρήγορα. Κέρδισε Χρυσές Σφαίρες και Emmy, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τώρα, σε μια φήμη που ισοδυναμεί με την απόκτηση ενός επιπλέον αστέρι Michelin, ο 34χρονος Γουάιτ ξεφεύγει από τη μικρή οθόνη και μπαίνει στο Χόλιγουντ, για να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ραβιόλι και ριφ

«Ο Μπρους ήθελε να το κάνω», λέει στους Times ο Γουάιτ με ένα χαμόγελο μιλώντας για την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία του ροκ σταρ του λαού, Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Το να περάσεις από το The Bear στο The Boss είναι ένα μεγάλο άλμα, αλλά ο Γουάιτ πετυχαίνει, με την καλύτερη θέληση στον κόσμο, χωρίς να παρεκκλίνει πολύ από αυτό που κάνει στο The Bear.

«Είπα ότι δεν ξέρω να παίζω κιθάρα ούτε να τραγουδάω. “Είσαι σίγουρος ότι με θέλεις;”», λέει ο ηθοποιός. «Αλλά με είχε δει στο The Bear και πίστεψε, από αυτό, ότι μπορούσα να μεταδώσω μια εσωτερική ζωή στη σιωπή…» Γελάμε. Αυτή η περιγραφή είναι τουλάχιστον το μισό από αυτό που κάνει ο Γουάιτ ως Κάρμι, και στο Deliver Me from Nowhere απλά ανταλλάσσει την ανησυχία για τις σχέσεις και τα ραβιόλι με τις σχέσεις και τα ριφ.

Το τρέιλερ του Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Το αντιεμπορικό αριστούργημα του 1982

Η ταινία, που υποστηρίζεται από τον Σπρίνγκστιν και βασίζεται σε μια φημισμένη βιογραφία του 2023 από τον μουσικό και συγγραφέα Γουόρεν Ζέινς, είναι μια βιογραφική ταινία που εστιάζει σε μια κρίσιμη στιγμή — αντί να παρουσιάζει τη ζωή του τραγουδιστή από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, επικεντρώνεται στην ηχογράφηση του αγαπημένου και αντιεμπορικού αριστουργήματός του, του 1982, Nebraska.

Ήταν το άλμπουμ που ο Σπρίνγκστιν έφτιαξε για να κάνει μια παύση στη φήμη του και είναι μια κατάλληλη περίοδος για αυτόν τον αντικομφορμιστή να επιλέξει για μια ταινία της ζωής του.

Όπως λέει ένας υπάλληλος δισκογραφικής εταιρείας όταν ακούει το Nebraska: «Έτσι είναι όλο το άλμπουμ;». Και είναι — δέκα ευαίσθητα, βαθιά προσωπικά και κυρίως ακουστικά τραγούδια για το τραύμα των εργατών και τους δύσκολους πατέρες. Αν αυτό είναι ένα μιούζικαλ τζούκμποξ, τότε είναι πραγματικά καταθλιπτικό.

Born in the USA

Ο Γουάιτ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1991, από τους Ελοίζ και Ρίτσαρντ, δύο ηθοποιούς που εργάζονταν, χωρίς όμως να είναι διάσημοι, κυρίως στο θέατρο. Εκτός από μια τριετή περίοδο στο Μπάλτιμορ, όταν ο Γουάιτ ήταν στο δημοτικό σχολείο — «Ζούσαμε σε αυτό το προάστιο και δεν μας δέχονταν, μας φερόντουσαν σαν εξωγήινους» —, πήγε σε σχολή υποκριτικής στην εφηβεία του και έζησε στη Νέα Υόρκη πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες.

Μεγάλωσε με την χιπ-χοπ, ενώ στο σπίτι οι γονείς του άκουγαν επιτυχίες από τη δεκαετία του 1960 και του 1970. Και ο Σπρίνγκστιν; «Ρώτησα τους γονείς μου και μου είπαν ότι είχαν ένα μεγάλο κενό στη δεκαετία του 1980, οπότε η γνώση μου για τον Μπρους περιοριζόταν στα Born to Run και Born in the USA». Άρα το αγαπημένο του άλμπουμ ήταν, ουσιαστικά, το The Best of Bruce; «Ναι, σίγουρα».

«Νιώθω σαν να με πληρώνουν για να πονάω», λέει ο Γουάτ στους Times. «Σαν να με πληρώνουν για να βάζω τον εαυτό μου σε οδυνηρές καταστάσεις»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 20th Century Studios (@20thcenturystudios)

Έτρεμα από φόβο

Συνάντησε για πρώτη φορά τον Σπρίνγκστιν στο Λονδίνο το περασμένο καλοκαίρι, πριν από μια συναυλία του Boss στο στάδιο Wembley. Έγιναν φίλοι, με τον Γουάιτ να του στέλνει ακόμη και μήνυμα μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ για τα κομματικά σχόλια του τραγουδιστή σε μια συναυλία στο Μάντσεστερ.

Έχοντας δει πόσο φανατικοί μπορούν να γίνουν οι θαυμαστές του Σπρίνγκστιν, ανησυχούσε για την αντίδρασή τους; «Είχα μεγάλη ανασφάλεια», λέει ο Γουάιτ. «Είναι πολύ διαφορετικό από το να είσαι ηθοποιός. Ακόμα και αν είσαι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η σχέση με έναν μουσικό είναι πολύ πιο προσωπική, οπότε δίσταζα γιατί δεν ήθελα να πληγώσω κανέναν. Έτρεμα από φόβο, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να ευχαριστήσω όλους. Είμαι απλά περήφανος που εκπροσωπώ τον Μπρους».

Οδυνηρές καταστάσεις

Αναστενάζει. Είναι χαρούμενος που τελείωσε το γύρισμα της ταινίας Deliver Me from Nowhere, γιατί του κόστισε πολύ. Ο Σπρίνγκστιν της ταινίας είναι μόνος και καταθλιπτικός. Ο Γουάιτ μεγάλωσε θαυμάζοντας τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Αλ Πατσίνο, οπότε έβαλε τον εαυτό του σε δοκιμασία για τον ρόλο. Το ίδιο κάνει και για τον Κάρμι στο The Bear.

«Νιώθω σαν να με πληρώνουν για να πονάω», λέει ο Γουάτ στους Times. «Σαν να με πληρώνουν για να βάζω τον εαυτό μου σε οδυνηρές καταστάσεις. Στο The Bear περπατάω χτυπώντας τοίχους και φωνάζοντας στην ντουλάπα μου (δύο πράγματα που κάνει ο Κάρμι)… μένω κοντά σε αυτή την ενέργεια και είναι δυσάρεστο — και τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπρους ήταν απίστευτα δύσκολα. Ήμουν σε απομόνωση. Ήμουν μακριά από τα παιδιά μου. Αυτό με έκανε να νιώθω άσχημα και όταν βγήκα από αυτή την κατάσταση σκέφτηκα: “Πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος”».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 20th Century Studios (@20thcenturystudios)

Το τίμημα

Τόσο στην οθόνη όσο και στο σπίτι η ζωή του Γουάιτ ήταν αμείλικτη. Περίπου την ίδια περίοδο που ξεκίνησε το The Bear, ο ηθοποιός χώρισε και αργότερα πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του, την ηθοποιό Άντισον Τίμλιν. Διάφορες πηγές ανέφεραν «ζητήματα εμπιστοσύνης», αλλά έχουν κοινή επιμέλεια των παιδιών.

«Εξαρτάται από το πώς οι άνθρωποι συλλέγουν πληροφορίες, υποθέτω», λέει, όταν ερωτάται τι πιστεύει ότι σκέφτεται το κοινό για αυτόν — ακατάστατος στην οθόνη και περίπλοκος εκτός αυτής. «Τα τελευταία χρόνια δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή στην προσωπική μου ζωή και δεν είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Θέλεις όσο το δυνατόν περισσότερη ανωνυμία.

»Αλλά νιώθω πολύ τυχερός. Κάνω αυτό το επάγγελμα από τα δεκαπέντε μου και κάνω αυτό που αγαπώ, και αν το τίμημα είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, να με ακολουθεί κάποιος με μια κάμερα, δεν με πειράζει».

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και ο Μπρους Σπρίνγκστιν παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, στη Βρετανία, στις 15 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Jaimi Joy