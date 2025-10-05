Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εγκρίνει την ενσάρκωση του χαρακτήρα του από τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ο τραγουδιστής παρευρέθηκε στην προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Εκφράζοντας την εκτίμησή του προς όλους όσους συμμετείχαν στην παραγωγή, εξωτερίκευσε τις σκέψεις του για την επιλογή του Γουάιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθαν να δουν την ταινία μας απόψε, καθώς και το συνεργείο μας», δήλωσε ο Σπρίνγκστιν από τη σκηνή, όπως μεταδίδει το περιοδικό People. «[Ένα ευχαριστώ και στον] Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής. Έκανε καταπληκτική δουλειά και υποδύθηκε μια πολύ πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό», πρόσθεσε.

«Ήταν πολύ ειλικρινής»

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Γουάιτ είπε στο περιοδικό People ότι ενόσω η παραγωγή της ταινίας έτρεχε, έθεσε «πολύ άμεσες» ερωτήσεις στον τραγουδιστή του «Dancing in the Dark» με σκοπό να εντρυφήσει στην ψυχοσύνθεση του.

«Ήταν πολύ ειλικρινής [στις απαντήσεις που μου έδωσε]», θυμήθηκε ο Γουάιτ. «Μου μίλησε για μια κρίση πανικού που είχε και μου την περιέγραψε ως μια στιγμή που ένιωθε σαν να ήταν ένας ηδονοβλεψίας στη δική του ζωή. Ήταν ένας παρατηρητής. Ένιωθε τόσο έξω από τον εαυτό του και μου είπε αυτή την ιστορία, και αυτό είναι ένα συναίσθημα που γνωρίζω καλά», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η νέα βιογραφία «αφηγείται την ιστορία της δημιουργίας του άλμπουμ Nebraska του Μπρους Σπρίνγκστιν το 1982, όταν ήταν ένας νεαρός μουσικός στο κατώφλι της απόλυτης δόξας, που πάλευε να συμφιλιωθεί με την πίεση που συνοδεύει την επιτυχία και τα φαντάσματα του παρελθόντος του».

Η επαγγελματική βοήθεια έφερε την «απόλυτη αλλαγή»

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ και βασισμένη στο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς, αποτελεί μια εκ βαθέων αναδρομή στην δύσκολη και καθοριστική περίοδο της ζωής του Σπρίνγκστιν. Επιπλέον, η ταινία παρουσιάζει τον Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του μάνατζερ και συνεργάτη του Σπρίνγκστιν, Τζον Λάνταου, ο οποίος ήταν συμπαραγωγός του έργου.

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο περιοδικό ΤΙΜΕ, o Σπρίνγκστιν δήλωσε ότι ο Κούπερ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σημαντική πρόκληση στην απεικόνιση της μάχης του με την κατάθλιψη. Παραδέχτηκε ότι μετά την κυκλοφορία του Nebraska, είχε σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή του, αλλά ο Λάνταου τον ενθάρρυνε να αναζητήσει «επαγγελματική βοήθεια», μια συμβουλή που ο Σπρίνγκστιν περιέγραψε ως «απόλυτη αλλαγή στη ζωή του».

Ο Κούπερ εξήγησε στο περιοδικό ότι η εστίαση σε αυτό το χρονικό πλαίσιο «αποκαλύπτει βαθύτερες αλήθειες για τις διαρκείς μάχες του Μπρους με την ταυτότητα και τη δημιουργικότητα».

*Με πληροφορίες από: People & Music Times