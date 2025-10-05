magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
Culture Live 05 Οκτωβρίου 2025 | 17:21

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εγκρίνει την ενσάρκωση του χαρακτήρα του από τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ο τραγουδιστής παρευρέθηκε στην προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Εκφράζοντας την εκτίμησή του προς όλους όσους συμμετείχαν στην παραγωγή, εξωτερίκευσε τις σκέψεις του για την επιλογή του Γουάιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθαν να δουν την ταινία μας απόψε, καθώς και το συνεργείο μας», δήλωσε ο Σπρίνγκστιν από τη σκηνή, όπως μεταδίδει το περιοδικό People. «[Ένα ευχαριστώ και στον] Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής. Έκανε καταπληκτική δουλειά και υποδύθηκε μια πολύ πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό»,  πρόσθεσε.

«Ήταν πολύ ειλικρινής»

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Γουάιτ είπε στο περιοδικό People ότι ενόσω η παραγωγή της ταινίας έτρεχε, έθεσε «πολύ άμεσες» ερωτήσεις στον τραγουδιστή του «Dancing in the Dark» με σκοπό να εντρυφήσει στην ψυχοσύνθεση του.

«Ήταν πολύ ειλικρινής [στις απαντήσεις που μου έδωσε]», θυμήθηκε ο Γουάιτ. «Μου μίλησε για μια κρίση πανικού που είχε και μου την περιέγραψε ως μια στιγμή που ένιωθε σαν να ήταν ένας ηδονοβλεψίας στη δική του ζωή. Ήταν ένας παρατηρητής. Ένιωθε τόσο έξω από τον εαυτό του και μου είπε αυτή την ιστορία, και αυτό είναι ένα συναίσθημα που γνωρίζω καλά», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η νέα βιογραφία «αφηγείται την ιστορία της δημιουργίας του άλμπουμ Nebraska του Μπρους Σπρίνγκστιν το 1982, όταν ήταν ένας νεαρός μουσικός στο κατώφλι της απόλυτης δόξας, που πάλευε να συμφιλιωθεί με την πίεση που συνοδεύει την επιτυχία και τα φαντάσματα του παρελθόντος του».

Η επαγγελματική βοήθεια έφερε την «απόλυτη αλλαγή»

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ και βασισμένη στο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς, αποτελεί μια εκ βαθέων αναδρομή στην δύσκολη και καθοριστική περίοδο της ζωής του Σπρίνγκστιν. Επιπλέον, η ταινία παρουσιάζει τον Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του μάνατζερ και συνεργάτη του Σπρίνγκστιν, Τζον Λάνταου, ο οποίος ήταν συμπαραγωγός του έργου.

«Springsteen: Deliver Me from Nowhere»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο περιοδικό ΤΙΜΕ, o Σπρίνγκστιν δήλωσε ότι ο Κούπερ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σημαντική πρόκληση στην απεικόνιση της μάχης του με την κατάθλιψη. Παραδέχτηκε ότι μετά την κυκλοφορία του Nebraska, είχε σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή του, αλλά ο Λάνταου τον ενθάρρυνε να αναζητήσει «επαγγελματική βοήθεια», μια συμβουλή που ο Σπρίνγκστιν περιέγραψε ως «απόλυτη αλλαγή στη ζωή του».

Ο Κούπερ εξήγησε στο περιοδικό ότι η εστίαση σε αυτό το χρονικό πλαίσιο «αποκαλύπτει βαθύτερες αλήθειες για τις διαρκείς μάχες του Μπρους με την ταυτότητα και τη δημιουργικότητα».

*Με πληροφορίες από: People & Music Times

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Βραχυχρόνια μίσθωση 05.10.25

Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Δρομολογούνται εξελίξεις μετά την κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25

Δρομολογούνται εξελίξεις μετά την κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Σύνταξη
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας: Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία
«Στρατηγική σχέση» 05.10.25

Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία, υπογραμμίζει ο Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Σύνταξη
Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)

Ο Τζίμας μπήκε αλλαγή στο 70′, έδωσε ασίστ στο 86′ και η Μπράιτον πήρε τον βαθμό στην έδρα της Γουλβς (1-1). Ο Μάλεν «καθάρισε» με δύο γκολ για την Βίλα (2-1), νίκη και για τη Νιούκαστλ (2-0) επί της Νότιγχαμ

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
InView 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Παναιτωλικός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 05.10.25

Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισκέπτεται τη χώρα ως άντρο διαφθοράς, με την κατηγορία ότι κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα με τη συμμετοχή αξιωματούχων», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ιερά οδός: «Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου»- Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι
Ελλάδα 05.10.25

«Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου» - Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι

«Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι» περιγράφει ο οδηγός που έπεσε θύμα επίθεσης στην Ιερά Οδό από 25χρονο διανομέα

Σύνταξη
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο