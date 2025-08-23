Μπρους Σπρίνγκστιν: Το Boss φέρνει το ροκ μύθο του στη μεγάλη οθόνη

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η δημιουργική του ευφυία είναι το θέμα της φιλόδοξης παραγωγής της 20th Century Studios, Springsteen: Deliver Me From Nowhere, που ξεκινάει την πορεία της στις μεγάλες αίθουσες.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride το επόμενο Σαββατοκύριακο, η κινηματογραφική βιογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν θα ανοίξει το Φεστιβάλ του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και δύο μέρες μετά θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ του The Bear στον ρόλο του θρυλικού ρόκερ Μπρους Σπρίνγκστιν, θα προβληθεί επίσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF63) στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Το Φεστιβάλ του AFI είναι η σκηνή και οι οθόνες όπου οι ιστορίες του κόσμου συναντιούνται στο Χόλιγουντ» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του, Μπομπ Γκαζάλ.

«Το να ανοίγει το Φεστιβάλ η ταινία Springsteen: Deliver Me From Nowhere τιμά την παγκόσμια επιρροή ενός Αμερικανού θρύλου και την αυθεντική τέχνη που απαιτείται για να ειπωθεί η ιστορία του» πρόσθεσε.

Όχι ακόμη μια βιογραφία

Σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σκοτ Κούπερ η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς που κυκλοφόρησε το 2023 και δεν είναι ένα κλασικό βιογραφικό φιλμ που καλύπτει ολόκληρη τη ζωή του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Αντίθετα, εστιάζει σε μια συγκεκριμένη και κομβική περίοδο της καριέρας του: τη δημιουργία του εμβληματικού δίσκου Nebraska το 1982. Αυτό το άλμπουμ γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το Born in the USA, ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών.

Ο Σπρίνγκστιν, ωστόσο, ένιωσε την ανάγκη να απομονωθεί και να δημιουργήσει κάτι πιο προσωπικό και ακατέργαστο.

Ηχογράφησε το Nebraska με ένα μαγνητόφωνο μέσα στην κρεβατοκάμαρά του στο Κολτς Νεκ του Νιου Τζέρσεϊ. Ο δίσκος αυτός, που θεωρείται από πολλούς κριτικούς ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα του, περιέχει τραγούδια που μιλούν για χαμένες ψυχές, για ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο και παλεύουν για μια ελπίδα.

Η ταινία θα μας βάλει στο μυαλό του Boss, εξερευνώντας τη δημιουργική διαδικασία, τις εσωτερικές του συγκρούσεις και την αβεβαιότητα που ένιωθε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που τελικά οδήγησε σε ένα αριστούργημα.

Η επιλογή του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπρους Σπρίνγκστιν έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό. Ο Σπρίνγκστιν έχει δηλώσει ενθουσιασμένος με την επιλογή ενώ δίπλα στον Γουάιτ βρίσκεται ένα εξαιρετικό καστ.

Ο Τζέρεμι Στρονγκ, γνωστός για τον ρόλο του στην σειρά Succession, υποδύεται τον Τζον Λάνταου, τον μακροχρόνιο μάνατζερ και παραγωγό του Σπρίνγκστιν. Ο Στίβεν Γκράχαμ, ένας από τους πιο αξιόλογους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του και συνδημιουργός του επιδραστικού Adolescence βρίσκεται επίσης στο καστ, μαζί με τους Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Μαρκ Μάρον, Ντέιβιντ Κραμχολτζ, και την Οντέσα Γιανγκ.

Ο σκηνοθέτης Σκοτ Κούπερ, γνωστός για το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό του στiλ σε ταινίες όπως το Crazy Heart και το Out of the Furnace, φαίνεται ο ιδανικός επιλογή για να μεταφέρει την ιστορία του Nebraska στη μεγάλη οθόνη.

Ο ίδιος ο Κούπερ έχει δηλώσει ότι πρόκειται για μια «τολμηρή» και «ουσιώδη» ταινία, τονίζοντας ότι, ενώ οι ρίζες του Σπρίνγκστιν θα είναι για πάντα στο Νιου Τζέρσεϊ, το Λος Άντζελες έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του φωνής.