Μπρους Σπρίνγκστιν: Το Born in the U.S.A. δεν ήταν το άλμπουμ που ήθελα

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο Rolling Stone στις 19 Ιουνίου, ενόψει της κυκλοφορίας της συλλογής των επτά άλμπουμ Tracks II: The Lost Albums, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, 75, αποκάλυψε πως το Born in the U.S.A. του 1984 δεν ήταν «ακριβώς το άλμπουμ που είχε στο μυαλό του».

Ο ερμηνευτής του Dancing in the Dark αποκάλυψε ότι ηχογράφησε ένα ολόκληρο άλμπουμ μεταξύ του εμβληματικού Nebraska και του Born in the U.S.A., γεγονός που δυσκόλεψε την επιλογή των κομματιών για το τελευταίο.

«Απόλαυσα την ηχογράφηση και την εμπειρία του “Nebraska” και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να συνεχίσω σε αυτό το ύφος με μια μικρή ρυθμική ενότητα, ακόμα πολύ lo-fi, και μια νέα ομάδα τραγουδιών», δήλωσε ο Σπρίνγκστιν στο Rolling Stone, αναφερόμενος στο λιτό folk άλμπουμ του 1982.

«Εκείνη την εποχή, δεν ήμουν σίγουρος πού πήγαινα με το “Born in the U.S.A.”. Είχα ολοκληρώσει τη μισή δουλειά, αλλά δεν είχα την άλλη μισή. Έτσι, ήταν απλώς ένας δίσκος που συνέβη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο δίσκους» πρόσθεσε.

Στη συνέντευξη του το Boss αποκάλυψε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με το άλμπουμ Born in the U.S.A. όταν κυκλοφόρησε το 1984.

«Ήταν μια ακόμη κυκλοφορία. Έγινε ο δίσκος που έφτιαξα, όχι απαραίτητα ο δίσκος που με ενδιέφερε να δημιουργήσω. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να πάρω το “Nebraska” και να φτιάξω έναν πλήρη δίσκο που να έχει κάπως το ίδιο συναίσθημα», εξήγησε.

«Αν ακούσεις το “My Hometown” και το “Born in the U.S.A.”, ήταν κάπως τα κομμάτια που έδεσαν το πρότζεκτ. Τα υπόλοιπα ήταν… απλώς ό,τι είχα εκείνη την εποχή. Αυτά ήταν τα τραγούδια που έγραψα. Αυτά ήταν τα τραγούδια που ηχογράφησα».

Ο Σπρίνγκστιν ολοκλήρωσε δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τη δημιουργική διαδικασία. «Από τη σύλληψη μέχρι την εκτέλεση, δεν ήταν απαραίτητα ο δίσκος που είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου, αλλά έτσι λειτουργεί η δημιουργικότητα. Μπαίνεις στο στούντιο, έχεις μια ιδέα. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που προκύπτει όμως. Αυτή ήταν λοιπόν η συνθήκη για αυτό το δίσκο για μένα σε προσωπικό επίπεδο».

Ο Σπρίνγκστιν πρόσθεσε ότι υποθέτει πως ίσως έψαχνε κάτι «πιο σκοτεινό» και κάτι πιο τονικά ευθυγραμμισμένο με το Nebraska εκείνη την εποχή.

Παρόλα αυτά, το Born in the U.S.A. προτάθηκε για Άλμπουμ της Χρονιάς στα βραβεία Grammy και έγινε ένα πολιτισμικό σύμβολο για τις ΗΠΑ όπως και ένα άλμπουμ που καθιέρωσε τον Σπρίνγκστιν καθώς οι φιλικές προς την ποπ παραγωγές του άλμπουμ σε συνδυασμό με τα ακατέργαστα φωνητικά του έφεραν το heartland rock σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η δημιουργία του άλμπουμ-ορόσημο, Nebraska, είναι και το θέμα της επερχόμενης ταινίας Springsteen: Deliver Me from Nowhere στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 24 Οκτωβρίου.

Ο χαμένος Σπρίνγκστιν

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του Tracks II: The Lost Albums από τον Μπρους Σπρίνγκστιν τον Απρίλιο του 2025 έφερε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του. Στην ουσία του ένας μουσικός θησαυρός το Tracks II: The Lost Albums είναι το σύνολο επτά νέων άλμπουμ με συνολικά 83 τραγούδια, εκ των οποίων 74 δεν έχουν ακουστεί ποτέ.

Όπως ανακοίνωσε ο τραγουδιστής μέσω της ιστοσελίδας του, το υλικό γράφτηκε και ηχογραφήθηκε ξανά μεταξύ 1983 και 2018.

Το Tracks II: The Lost Albums που κυκλοφορεί στις 27 Ιουνίου, συνοδεύεται από ένα βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο 100 σελίδων, με αρχειακές φωτογραφίες και σημειώσεις για κάθε άλμπουμ από τον δοκιμιογράφο Erik Flansteen, καθώς και μία εισαγωγή για το έργο, από τον διάσημο τραγουδιστή.

«Τα “Lost Albums” ήταν πλήρη άλμπουμ, κάποια μάλιστα είχαν φτάσει μέχρι και τη μίξη, αλλά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ», δήλωσε ο ροκ σταρ σε ένα ασπρόμαυρο κλιπ στο Instagram και συνέχισε λέγοντας ότι ξεκίνησε τη διαδικασία ολοκλήρωσης «όλων αυτών που υπήρχαν στο θησαυροφυλάκιό μου», κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Έχω παίξει αυτήν τη μουσική στον εαυτό μου και συχνά σε στενούς φίλους εδώ και χρόνια. Χαίρομαι που θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε επιτέλους. Ελπίζω να την απολαύσετε», πρόσθεσε ο φανατικός εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ, Σπρίνγκστιν.