magazin
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
The Good Life 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:40

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Spotlight

Είναι μια καλοκαιρινή μέρα του 1975 στη Νέα Υόρκη και ο Μπρους Σπρίνγκστιν δοκιμάζει ένα παλιό δερμάτινο μπουφάν μοτοσικλέτας που φορούσε ο μάνατζέρ του Μάικ Άπελ όταν ήταν έφηβος και το οποίο μόλις έβγαλε από τη σοφίτα.

«Του ταίριαζε γάντι» θυμάται ο Άπελ. «Είπε “αυτό είναι”».

Ο Μπρους κατευθύνθηκε στη συνέχεια στο κέντρο της πόλης με τον σαξοφωνίστα Κλάρενς Κλέμονς και, με το φθαρμένο μπουφάν στην πλάτη και την Telecaster στο χέρι, πόζαρε για ένα από τα πιο εμβληματικά εξώφυλλα άλμπουμ στην ιστορία του ροκ — το εξώφυλλο του «Born to Run».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bruce Springsteen (@springsteen)

Το 1978 είχε εξαφανιστεί

Ο Σπρίνγκστιν — 25 ετών τότε — συνέχισε να φοράει αυτό το μαύρο μπουφάν με ασημένια καρφιά σε σχήμα αστεριού σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ, και η εικόνα του να το φοράει έγινε γνωστή σε όλα τα σπίτια των ΗΠΑ, καθώς το «Born to Run» έγινε η πρώτη του μεγάλη επιτυχία.

Όμως, όταν ο Μπρους επέστρεψε στη σκηνή για την περιοδεία «Darkness on the Edge of Town» το 1978, το χαρακτηριστικό του δερμάτινο είχε εξαφανιστεί.

Και ενώ φόρεσε πολλά παρόμοια κατά τη διάρκεια των ετών, το πραγματικό «Born to Run» μπουφάν δεν ξαναφάνηκε ποτέ — μέχρι που επανεμφανίστηκε μια μέρα το 2010 στον τοίχο του Rock and Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ.

Το Rock Hall δεν αποκάλυψε ποτέ ποιος του το δάνεισε — τροφοδοτώντας ένα μυστήριο που βασάνιζε τους θαυμαστές του Σπρίνγκστιν για δεκαετίες. Ένα μυστήριο που μόνο ο Μπρους και δύο άλλοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούσαν να απαντήσουν: ο αρχικός ιδιοκτήτης του δερμάτινου, ο Άπελ, και η κοπέλα στην οποία, όπως λέει ο Μπρους, το έδωσε.

Ο Σπρίνγκστιν — 25 ετών τότε — συνέχισε να φοράει αυτό το μαύρο μπουφάν με ασημένια καρφιά σε σχήμα αστεριού σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ, και η εικόνα του να το φοράει έγινε γνωστή σε όλα τα σπίτια των ΗΠΑ

Instagram/Leatherjacketjawn

Το παιδί από το Κουίνς

Σχεδόν 20 χρόνια πριν από το «Born to Run», το 1958, ο Άπελ ήταν ένα παιδί από το Κουίνς με όνειρα για ροκ εν ρολ, όταν η μαμά του τον ρώτησε τι ήθελε για τα 16α γενέθλιά του. Η απάντηση ήταν προφανής για τον Άπελ, ο οποίος έπαιζε σε μπάντες για πάνω από ένα χρόνο — ήθελε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, όπως αυτά που φορούσαν οι επαναστάτες Μάρλον Μπράντο και Τζέιμς Ντιν, και ροκ σταρ όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Τζιν Βίνσεντ.

«Ήθελα να γίνω λίγο ροκ εν ρολ κακό παιδί», είπε ο Άπελ. «Αυτό το μπουφάν ήταν κάτι που έπρεπε να έχεις αν ήθελες να ήσουν και εσύ μέρος αυτού του κόσμου. Ήταν ο τρόπος σου να το δείξεις. Και πίστευες ότι θα μπορούσες να προσελκύσεις γυναίκες με αυτό» πρόσθεσε. «Είχα όλους τους σωστούς λόγους για να το θέλω».

Έτσι, η μητέρα του Άπελ τον πήγε σε ένα τοπικό κατάστημα ρούχων Robert Hall κοντά στα σύνορα Queens-Nassau, όπου εκείνος πήρε από το ράφι ένα δερμάτινο μπουφάν με κόκκινη φόδρα και το φόρεσε.

Ήταν Schott τελικά ή όχι;

Αν και το μπουφάν «Born to Run» συχνά θεωρείται ότι είναι κατασκευασμένο από τη Schott — την πανταχού παρούσα μάρκα για μοτοσικλετιστές που φορούν ροκ σταρ όπως οι Ramones — πιθανότατα μα ήταν ένα απλό μπουφάν από δέρμα βοδιού από τον ίδιο κατασκευαστή που παρήγαγε δερμάτινα για το πολυκατάστημα Montgomery Ward, το οποίο, σύμφωνα με τον ειδικό σε vintage μπουφάν Jonathan Evenchen, θα είχε στο απόθεμά του ένα κατάστημα Robert Hall στην περιοχή της Νέας Υόρκης.

Ο Άπελ φορούσε το μπουφάν μέχρι που ο πατέρας του τον έπεισε να πάει στο κολέγιο, τότε το «έβαλε κάπου» και το ξέχασε.

Μετά την αποφοίτησή του, βρήκε δουλειά ως τραγουδοποιός και παραγωγός για δισκογραφικές εταιρείες και το 1972 γνώρισε έναν παραγνωρισμένο 22χρονο ροκά από το Freehold του New Jersey — τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο Μπρους έβγαινε με κάποιες γυναίκες εκείνη την περίοδο -μία από αυτές ήταν μια μπαλαρίνα ονόματι Κάρεν Ντάρβιν, η οποία ήταν γνωστό ότι φορούσε το μπουφάν εκτός σκηνής κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Born to Run»

Από το Freehold στο Famous

Ο Άπελ αναγνώρισε αμέσως το ταλέντο του Μπρους και του εξασφάλισε μια οντισιόν με την Columbia Records. Αφού υπέγραψαν συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία, άρχισαν να ηχογραφούν και να κάνουν περιοδείες. Ωστόσο, οι δύο πρώτοι δίσκοι απέτυχαν παταγωδώς, οπότε ο Σπρίνγκστιν και η μπάντα του έβαλαν τα δυνατά τους για να κάνουν τον επόμενο δίσκο, το «Born to Run», επιτυχία.

Εργάστηκαν για 14 μήνες — περίπου έξι μήνες αφιερώθηκαν μόνο στο ομώνυμο τραγούδι — μέχρι που τον Ιούνιο του 1975 το άλμπουμ ήταν σχεδόν έτοιμο και ήρθε η ώρα να φωτογραφηθεί το εξώφυλλο.

Τότε ο Μπρους — που είχε εμμονή με τα ρούχα — ρώτησε τον Άπελ για το παλιό μπουφάν μοτοσικλέτας που είχε αναφέρει ότι φορούσε ως έφηβος.

«Το φόρεσε, το κοίταξε και είπε “θα πάω να βγάλω τις φωτογραφίες μου”. Και αυτό ήταν» θυμήθηκε ο Άπελ. «Μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα πάρθηκε αυτή η απόφαση;»

Στον δρόμο για τη φωτογράφιση

«Συμβόλιζε τα ίδια πράγματα που συμβόλιζε και για μένα. Ήταν εξέγερση. Η ζωή δεν είναι πάντα ευτυχισμένη. Μπορεί να είναι και σκοτεινή», πρόσθεσε. «Και οι πατεράδες μας δεν θα φορούσαν ποτέ ένα τέτοιο μπουφάν, γι’ αυτό το θέλαμε.

»Επιπλέον, αγόρασε μια μικρή κονκάρδα με τον Έλβις σε ένα από τα καταστήματα με σουβενίρ στον δρόμο για τη φωτογράφιση. Και την καρφίτσωσε στο μπουφάν».

Ο Μπρους συνέχισε να φοράει το μπουφάν μετά τη φωτογράφιση και κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Born to Run», μεταφέροντας αποτελεσματικά τους χαρακτήρες του από τραγούδια όπως «Jungleland», «Night» και «Backstreets» στη σκηνή.

Το φορούσε ακόμη και όταν άρχισε να διαφωνεί με τον Άπελ σχετικά με τη σύμβαση διαχείρισης, και η διαμάχη εξελίχθηκε σε μια σκληρή νομική μάχη μέχρι το καλοκαίρι του 1976.

«Το έδωσα σε μια κοπέλα»

Τον Οκτώβριο, ο Μπρους έφυγε από το Palladium Theater της Νέας Υόρκης με το μπουφάν στην πλάτη του ένα βράδυ, υπέγραψε μερικά αυτόγραφα, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και χαιρέτησε. Δεν τον είδαν ποτέ ξανά με το μπουφάν.

Ο Μπρους και ο Άπελ είχαν ελάχιστη επαφή μέχρι που συμφιλιώθηκαν περίπου μια δεκαετία αργότερα. Όταν επανενώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Άπελ ρώτησε τι απέγινε το παλιό του μπουφάν.

«Τον ρώτησα, μια μέρα “τι έγινε με εκείνο το μαύρο δερμάτινο παλτό;”» είπε ο Appel. «Μου απάντησε “το έδωσα σε μια κοπέλα. Αλλά ξέρεις, θα έκανες το ίδιο”».

Ο Μπρους έβγαινε με κάποιες γυναίκες εκείνη την περίοδο -μία από αυτές ήταν μια μπαλαρίνα ονόματι Κάρεν Ντάρβιν, η οποία ήταν γνωστό ότι φορούσε το μπουφάν εκτός σκηνής κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Born to Run».

Στη συνέχεια ήταν η Λιν Γκόλντσμιθ, μια θρυλική φωτογράφο του ροκ, την οποία ο Μπρους έδιωξε από το Madison Square Garden μετά από έναν άσχημο χωρισμό το 1979. Και ήταν και η Τζός Χάιζερ, μια ηθοποιός με την οποία έβγαινε στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Και ο Μπρους της έριχνε συνεχώς το «Born to Run» μπουφάν στους ώμους της — μέχρι που μια μέρα της είπε να το κρατήσει

H Τζόι Χάναν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν μαζί με φίλους / Facebook

Αυτή είναι η μοναδική

Αλλά υπήρχε και μια τέταρτη κοπέλα — «μια ξανθιά από το Τζέρσεϊ» — με την οποία ο Μπρους είχε σχέση εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με τον Άπελ. Το όνομά της ήταν Τζόι Χάναν και θυμάται τα πάντα με σαφήνεια.

«Δεν είναι μυστικό ότι είχα το μπουφάν» είπε η Χάναν στην εφημερίδα The Post. «Το φορούσα όταν βγαίναμε μαζί».

Ο Μπρους και η Τζόι γνωρίστηκαν κάποια στιγμή το 1976 στο Stone Pony, ένα πλέον διάσημο μπαρ στο Asbury Park, όπου ο Μπρους ανέβαινε συχνά στη σκηνή για να παίξει με όποια μπάντα έπαιζε εκείνη τη στιγμή.

Το Pony είχε μόλις ανοίξει το 1974 και, εν μέσω των δικαστικών προβλημάτων και της αυξανόμενης φήμης του, ο Μπρους το έκανε καταφύγιο όπου μπορούσε να παραμείνει «απλά ένας τύπος σε μια μπάντα», όπως τον γνώριζαν η Χάναν και οι άλλοι στην ακτή.

«Κράτα το!»

Η Χάναν ήταν στα 20 της και είχε μόλις αποφοιτήσει από το κολέγιο όταν μια μέρα βρισκόταν στο Pony και τράβηξε την προσοχή του Μπρους.

«Μου ζήτησε να χορέψουμε, μετά μου έδωσε τον αριθμό του τηλεφώνου του και μου ζήτησε να τον καλέσω», είπε η Χάναν, και άρχισαν να βγαίνουν ενώ η δικαστική διαμάχη του Μπρους με τον Άπελ τον κρατούσε μακριά από το στούντιο ηχογράφησης.

«Διασκεδάζαμε όπου κι αν πηγαίναμε», είπε. «Δεν μπορούσε να κάνει μουσική. Είχε ένα λευκό φορτηγό που το έλεγε The Supertruck. Απλά περνούσαμε καλά».

Και ο Μπρους της έριχνε συνεχώς το «Born to Run» μπουφάν στους ώμους της — μέχρι που μια μέρα της είπε να το κρατήσει.

«Του άρεσε να το φοράω όταν βγαίναμε», είπε η Τζόι. «Μου το έδωσε γιατί είπε ότι μου πήγαινε καλύτερα από ό,τι σε αυτόν».

Τελικά χώρισαν

Την άνοιξη του 1977, ο Μπρους και ο Άπελ είχαν διευθετήσει τη διαφορά τους και η E Street Band επέστρεψε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το «Darkness on the Edge of Town».

Η προσοχή του Μπρους στράφηκε ξανά στη μουσική και περνούσε τον περισσότερο χρόνο του μεταξύ του στούντιο και ενός ξενοδοχείου στο Μανχάταν, ενώ αυτός και η Τζόι απομακρύνθηκαν μέχρι που τελικά χώρισαν.

Αλλά δεν της ζήτησε ποτέ να του επιστρέψει το μπουφάν και, αν και εκείνη έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας του ροκ εν ρολ, κράτησε το μικρό δερμάτινο στιλιστικό κομμάτι της καριέρας του ασφαλές σε μια βαμβακερή θήκη ρούχων στην ντουλάπα της.

«Απλά το είχα στη ντουλάπα μου»

Η Τζόι παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και μετακόμισε οκτώ φορές από το Νιου Τζέρσεϊ, στο νότο και μετά πάλι στο Τζέρσεϊ — κρατώντας το μπουφάν μαζί της όλο αυτό το διάστημα.

Ήταν σε κακή κατάσταση όταν ο Μπρους της το έδωσε — ο μακροχρόνιος φίλος του και «επίσημος #1 θαυμαστής» του, Όμπι Ντζιτζίκ, χρειάστηκε μάλιστα να αντικαταστήσει μια φορά την ξεφτισμένη κόκκινη φόδρα του — οπότε η Τζόι το φορούσε σπάνια και, αν και δεν προσπαθούσε να το κρύψει, οι περισσότεροι φίλοι και γείτονές της όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν ιδέα ότι το είχε.

«Ζούσα τη ζωή μου. Απλά το είχα στην ντουλάπα μου», είπε — προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της δεν παραπονέθηκε ποτέ για το μπουφάν του πρώην φίλου της, του σούπερ σταρ, επειδή είχε το «προνόμιο» να πηγαίνει σε συναυλίες.

YouTube thumbnail

Εκεί που ανήκει

Η Τζόι και ο Μπρους παρέμειναν φίλοι μετά το χωρισμό τους, και κάθε φορά που εκείνη περνούσε από μια συναυλία, την έπαιρνε μαζί με την οικογένειά της στα παρασκήνια για να περάσουν χρόνο με το συγκρότημα, όπως παλιά. Σε μια συναυλία, φόρεσε ακόμη και το μπουφάν, για να δει ο Μπρους ότι το είχε ακόμα.

Ήταν η Τζόι που δάνεισε για πρώτη φορά το μπουφάν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2010, και τα επόμενα χρόνια μεταφέρθηκε από το σπίτι της στο Τζέρσεϊ σε διάφορες εκθέσεις μέχρι που μια μέρα αποφάσισε ότι ανήκε στον Μπρους.

«Αποφάσισα ότι ήταν καιρός να πάει σε ένα καλύτερο μέρος από την ντουλάπα μου», είπε.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2022 — λίγο πριν από την 50ή επέτειο του «Born to Run» — η Τζόι οδήγησε μέχρι το σπίτι του Μπρους στο Colts Neck και του επέστρεψε το μπουφάν αυτοπροσώπως. Τράβηξαν μια φωτογραφία κρατώντας το μαζί και τώρα το μπουφάν κρέμεται και πάλι στο Rock and Roll Hall of Fame.

«Το κέρδισε»

Παρά το γεγονός ότι το μπουφάν αξίζει μια περιουσία — ο Στίβεν Μ.Χ. Μπράιτμαν του MusicAppraisals.com δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι δεν θα τον εξέπληττε αν πιάσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μια δημοπρασία — όλα τα χρόνια που το είχε η Τζόι, δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά να το πουλήσει.

«Ο σύζυγός μου προσπάθησε να με πείσει να το πουλήσω πριν από χρόνια, όταν προσπαθούσαμε να αγοράσουμε ένα σπίτι. Αλλά εγώ απλά είπα όχι».

Και ο Άπελ — η μητέρα του οποίου θα είχε πληρώσει περίπου 30 δολάρια για το μπουφάν όταν του το έκανε δώρο— επίσης δεν σκέφτηκε ποτέ ότι το δερμάτινο ανήκε σε κάποιον άλλο εκτός από τον Μπρους.

«Το κέρδισε με την αξία του. Ποτέ στη ζωή μου δε θα μπορούσα να κάνω μια τετράωρη παράσταση όπως ο Μπρους στις συναυλίες του. Εκτός από όταν έκανα τον ήχο και τα φώτα για αυτόν» είπε ο Άπελ. «Τι, αστειεύεσαι;».

*Με στοιχεία από nypost.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά την JP Morgan και η HSBC συστήνει προσοχή στην αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά την JP Morgan και η HSBC συστήνει προσοχή στην αναβάθμιση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Business
AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ
«Καταπίεση, πείνα» 26.09.25

Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις» δήλωσε ο Mo Chara των Kneecap μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;
Ορόσημο 23.09.25

«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Η θρυλική εικόνα του Μπόουι με την αστραπή στο πρόσωπο, τραβηγμένη από τον Μπράιαν Ντάφι το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία, μαζί με πρωτότυπα αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου και μοναδικά memorabilia

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Music 22.09.25

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Γάζα: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου – «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Κρίσιμο ραντεβού 29.09.25 Upd: 19:32

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου - «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητήσουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο
Τι θα σημάνει 29.09.25

Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας - Δείτε το διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν

Σύνταξη
Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική
Έλλειψη διαφάνειας 29.09.25

Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική

Ο Λεκορνί δήλωνε ότι έχει ολοκληρώσει διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, χωρίς να έχει την πιστοποίηση. Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι δηλώνοντας ψευδές δίπλωμα, πλήττει την αξιοπιστία της εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025
Ελλάδα 29.09.25

Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025

Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
Ελλάδα 29.09.25

Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις

Οι δράστες είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες στα τουριστικά λεωφορεία και έφερναν τα παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα - Συνελήφθησαν 10 άτομα

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
Αιματοκύλισμα 29.09.25

Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα - Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - Η ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου για την απομάκρυνση ασθενών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο