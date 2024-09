Το ντοκιμαντέρ του Μπρους Σπρίνγκστιν αποκαλύπτει την ασθένεια της συζύγου του, Πάτι Σκάιαλφα

Η Πάτι Σκάιαλφα (Patti Scialfa), η μουσικός και επί χρόνια σύζυγος του Μπρους Σπρίνγκστιν, αποκάλυψε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον σύζυγό της ότι διαγνώστηκε το 2018 με πολλαπλό μυέλωμα.

To «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), περιλαμβάνει συνεντεύξεις με αρκετά από τα μέλη του συγκροτήματος που συνόδευαν τον θρυλικό τραγουδιστή, 74 ετών, στην τελευταία του περιοδεία – μεταξύ των οποίων και η Πάτι, 71 ετών, η οποία εντάχθηκε στην E Street Band ως τραγουδίστρια και κιθαρίστρια το 1984, την παραμονή της περιοδείας «Born in the U.S.A.».

Στην ταινία, λέει ότι έλαβε τη διάγνωση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια της αρχικής προβολής του «Springsteen on Broadway».

Η ίδια δεν ήταν στην πρεμιέρα

«Οι περιοδείες έχουν γίνει πρόκληση για μένα», λέει η Πάτι Σκάιαλφα, προσθέτοντας ότι ο καρκίνος, ο οποίος επηρεάζει τα λευκά αιμοσφαίρια, «επηρεάζει το ανοσοποιητικό μου σύστημα, οπότε πρέπει να προσέχω τι επιλέγω να κάνω και πού επιλέγω να πάω. Κάθε τόσο, εμφανίζομαι σε ένα ή δύο σόου και μπορώ να τραγουδήσω μερικά τραγούδια στη σκηνή, και αυτό είναι μια απόλαυση. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα για μένα αυτή τη στιγμή, και είμαι εντάξει με αυτό».

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου στο Hulu και στο Disney Plus, δεν διευκρινίζει την τρέχουσα κατάσταση της ασθένειας της Σκάιαλφα.

Η ίδια δεν ήταν παρούσα στην πρεμιέρα του TIFF, την οποία παρακολούθησε ο Σπρίνγκστιν μαζί με τον σκηνοθέτη Thom Zimny, τον παραγωγό Jon Landau και τον κιθαρίστα και μουσικό διευθυντή της E Street Steven Van Zandt. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Hollywood Reporter, ο Zimny σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ο Σπρίνγκστιν, με τον οποίο συνεργάζεται για περισσότερα από 20 χρόνια, αντιμετωπίζει τη θνησιμότητα.

«Έχουμε τη μοναδική δουλειά στον κόσμο όπου οι άνθρωποι με τους οποίους πήγες μαζί στο λύκειο – στα 75 σου, είναι ακόμα μαζί σου», δήλωσε ο Σπρίνγκστιν

Η φιλοσοφία του Μπρους

«Μου έγινε σαφές ότι οι επιλογές των τραγουδιών του Μπρους αντανακλούσαν αυτή τη στιγμή μιας συζήτησης που κάνει με το κοινό του για τη θέση του στον κόσμο τώρα», δήλωσε ο Zimny στη συνέντευξη.

Αυτή η συζήτηση συνεχίστηκε στο Roy Thomson Hall του Τορόντο, όπου ο Σπρίνγκστιν εμφανίστηκε την επομένη μιας τρίωρης παράστασης στο Nationals Park της Ουάσινγκτον. Ο μουσικοκριτικός της Washington Post, Chris Richards, επαίνεσε την παράσταση ως «εξίσου πεινασμένη, σε εγρήγορση και χωρίς συμβιβασμούς από το χρόνο», αναφερόμενος σε μια συνεχή ζωντάνια για την οποία μίλησαν ο Σπρίνγκστιν και οι συνεργάτες του την Κυριακή.

«Έχουμε τη μοναδική δουλειά στον κόσμο όπου οι άνθρωποι με τους οποίους πήγες μαζί στο λύκειο – στα 75 σου, είναι ακόμα μαζί σου», δήλωσε ο Σπρίνγκστιν κατά τη διάρκεια ενός πάνελ μετά την προβολή. «Ζεις τη ζωή σου μαζί τους. Τους βλέπεις να μεγαλώνουν. Τους βλέπεις να παντρεύονται. Τους βλέπεις να παίρνουν διαζύγιο. Τους βλέπεις να μπαίνουν στη φυλακή. Τους βλέπεις να βγαίνουν από τη φυλακή. Τους βλέπεις να πληρώνουν τις δόσεις για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τους βλέπεις να μην πληρώνουν τις δόσεις για τα παιδιά τους. Τους βλέπεις να γκριζάρουν τα μαλλιά τους. Και είσαι στο δωμάτιο όταν πεθαίνουν, καταλαβαίνεις;».

Κάθε φορά μια έκπληξη

Ο Σπρίνγκστιν απέφυγε να αναφερθεί ανοιχτά στη διάγνωση της Πάτι Σκάιαλφα, ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Αναφέρθηκε εν συντομία στην απουσία της συζύγου του όταν μίλησε για το προνόμιο και την ισχυρή αίσθηση συντροφικότητας που συνεπάγεται η συμμετοχή στο ίδιο συγκρότημα για δεκαετίες.

«Μπορώ να κοιτάξω στα αριστερά μου, ο Stevie είναι εκεί», είπε. «Στα δεξιά μου, ο Nils Lofgren είναι εκεί. Όταν η Πάτι είναι σε θέση να τα καταφέρει, μπορώ να τη δω εκεί. … Δεν είμαι μόνος μου. Ρισκάρεις τα πάντα που έχεις, αλλά δεν είσαι μόνος».

Η Πάτι Σκάιαλφα και ο Μπρους Σπρίνγκστιν παντρεύτηκαν το 1991 και έχουν τρία παιδιά, όλα γεννημένα σε αυτή τη δεκαετία. Μιλώντας στην The Post το 2004 για το δεύτερο από τα τρία πλέον σόλο άλμπουμ της, η Πάτι αναλογίστηκε πώς η επαγγελματική αρμονία βοήθησε το γάμο της: «Η σχέση μας ξεκίνησε ως σχέση εργασίας», είπε. «Δίνουμε ο ένας στον άλλον πολύ χώρο και ταυτόχρονα μεγάλη υποστήριξη».

Στο 99λεπτο ντοκιμαντέρ, η Πάτι Σκάιαλφα λέει ότι της άρεσε περισσότερο να βρίσκεται στη σκηνή με τον Μπρους Σπρίνγκστιν για το κομμάτι «Fire» του 1986, το οποίο ερμηνεύουν ως ρομαντικό ντουέτο.

«Μπορείς να δεις μια πλευρά της σχέσης μας που συνήθως δεν βλέπεις», λέει. «Το να βρίσκομαι ξανά στη σκηνή με τον Μπρους είναι κάθε φορά μια έκρηξη».



*Με στοιχεία από washingtonpost.com | Αρχική Φωτό: iptc.org