Μπρους Σπρίνγκστιν-Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ: Συγκίνησαν το κοινό στην πρεμιέρα του «Deliver Me From Nowhere»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επέλεξε ο ίδιος να παρουσιάσει επί σκηνής την πολυαναμενόμενη βιογραφική του ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere», στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελιουράιντ.

Οι διάσημοι καλεσμένοι

Ανάμεσα σε πλήθος κόσμου λάτρεις του σινεμά, διάσημους καλεσμένους όπως οι Όπρα Γουίνφρεϊ , Μάργκοτ Ρόμπι, Άνταμ Σάντλερ και Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ καθώς και σημαίνοντα στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Χόλιγουντ, ο θρυλικός «Boss» Μπρους Σπρίνγκστιν παρακολούθησε στην συνέχεια πώς ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τον ενσαρκώνει στη μεγάλη οθόνη.

Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Τζούλι Χάντσινγκερ, δάκρυσε καθώς προλόγιζε τον Σκοτ Κούπερ, τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας.

Ο Κούπερ, με τη σειρά του, αποκάλυψε πως τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, ο θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν φιλοξένησε στο σπίτι του τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Το φιλμ είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς που κυκλοφόρησε το 2023

Εστιάζει στη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» (1982) το οποίο ηχογράφησε ο ρόκερ στο δωμάτιο του στο Κολτς Νεκ του Νιου Τζέρσεϊ σε ένα τετρακάναλο κασετόφωνο και ξεχώρισε για τον βαθιά προσωπικό και σκοτεινό του χαρακτήρα. Λίγο πριν την προβολή, ο 20 φορές βραβευμένος με Γκράμι καλλιτέχνης αστειεύτηκε λέγοντας: «Θέλω πίσω το σπίτι μου».

Στο πλευρό του Γουάιτ βρίσκεται ο Τζέρεμι Στρονγκ, o oποίος τράβηξε επίσης την προσοχή στον ρόλο, του επί πολλά χρόνια μάνατζερ του ρόκ σταρ, Τζον Λαντάου (Jon Landau) όπως και ο Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham) που ενσαρκώνει με πειστικότητα τον πατέρα του Σπρίνγκστιν.

Το κάστ της ταινίας για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάμπι Χόφμαν, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Τζόνι Κανιζάρο, Χάρισον Γκίλμπερτσον, Μαρκ Μάρον, Ντέιβιντ Κραμχολτζ, Κρις Τζέιμς και Μάθιου Άντονι Πελικάνο (ο οποίος υποδύεται τον νεαρό Μπρους), σύμφωνα με το variety.

«Deliver Me From Nowhere»: Πότε θα βγει η ταινία στις αίθουσες

Η ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» για τον Μπρους Σπρίνγκστιν, πρόκειται να προβληθεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.