Αποτυχημένο πραξικόπημα στο Μπενίν: Η Νιγηρία συνέδραμε με στρατό για να καταστείλει την απόπειρα
Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν απέτυχε, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας και ο νιγηριανός στρατός που τους συνέδραμε, αντέδρασαν γρήγορα
Περίπου δώδεκα στρατιώτες συνελήφθησαν στο Μπενίν μετά από απόπειρα πραξικοπήματος, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της αποτυχημένης επιχείρησης, σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικών και ασφαλείας που μεταδόθηκαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.
Μία πηγή ανέφερε ότι έγιναν 13 συλλήψεις, ενώ μια άλλη πρόσθεσε ότι όλοι οι κρατούμενοι ήταν εν ενεργεία στρατιώτες, εκτός από έναν που ήταν πρώην στρατιωτικός.
Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών του Μπενίν, Αλασάν Σιντού, εξέδωσε δήλωση στην οποία επιβεβαίωνε ότι «μια μικρή ομάδα στρατιωτών ξεκίνησε ανταρσία με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας και των θεσμών της», σύμφωνα με το Radio France Internationale.
«Αντιμέτωπες με αυτή την κατάσταση, οι ένοπλες δυνάμεις του Μπενίν και η ηγεσία τους διατήρησαν τον έλεγχο της κατάστασης και απέτρεψαν την απόπειρα», πρόσθεσε.
Καταδίκη από την ΑΕ και την Ecowas
Η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), ο κύριος πολιτικός και διπλωματικός οργανισμός της αφρικανικής ηπείρου, καταδίκασε «έντονα και κατηγορηματικά» την απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Επιτροπής της ΑΕ, Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ.
Ο οργανισμός της Δυτικής Αφρικής Ecowas επίσης «καταδίκασε έντονα το πραξικόπημα» και δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της τάξης.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην οικονομική πρωτεύουσα του Μπενίν, Κοτονού, το πρωί της Κυριακής, αφότου μια ομάδα στρατιωτικών ανακοίνωσε ότι είχε ανατρέψει τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.
Στρατιώτες που αυτοαποκαλούνται «Στρατιωτική Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση» (CMR) δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση ότι συνεδρίασαν και αποφάσισαν ότι «ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από το αξίωμα του προέδρου της δημοκρατίας». Το σήμα διακόπηκε αργότερα το πρωί.
Δικαιολόγησαν την απόπειρα κατάληψης της εξουσίας επικαλούμενοι τη «συνεχή επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στο βόρειο Μπενίν». Ανέφεραν επίσης ως κίνητρα «την παραμέληση των στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχη και των οικογενειών τους που αφέθηκαν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους», καθώς και «τις άδικες προαγωγές σε βάρος των πιο άξιων».
Ο τακτικός στρατός του Μπενίν ανέκτησε τον έλεγχο
Λίγο μετά την ανακοίνωσή τους, το περιβάλλον του Ταλόν δήλωσε στο AFP ότι ο πρόεδρος ήταν ασφαλής, ενώ ο τακτικός στρατός ανέφερε ότι είχε ανακτήσει τον έλεγχο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.
«Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ελέγχουν μόνο την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ανακτά τον έλεγχο. Η πόλη (Κοτονού) και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς», δήλωσε η προεδρική ομάδα. «Είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα. Το ξεκαθάρισμα προχωράει καλά».
Ο Ταλόν, ένας 67χρονος πρώην επιχειρηματίας που αποκαλείται «ο βασιλιάς του βαμβακιού του Κοτονού», αναμένεται να παραδώσει την εξουσία τον Απρίλιο του επόμενου έτους, μετά από 10 χρόνια στην εξουσία που χαρακτηρίστηκαν από σταθερή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από έξαρση της τζιχαντιστικής βίας.
Η Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές στο Κοτονού και ανέπτυξε στρατεύματα στο έδαφος, έπειτα από αίτημα του Μπενίν, για να «διαφυλαχτεί η συνταγματική τάξη». Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου έδωσε εντολή «να εκδιωχθούν οι πραξικοπηματίες από το κτίριο της εθνικής τηλεόρασης και ένα στρατόπεδο όπου είχαν συγκεντρωθεί», καθώς και «να αναπτυχθούν στρατεύματα στο Μπενίν».
