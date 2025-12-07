Απόπειρα πραξικοπήματος έγινε στο Μπενίν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι εθνοφρουροί ξαναπήραν τον έλεγχο μετά την ανακοίνωση από ομάδα στρατιωτών νωρίτερα σήμερα στην κρατική τηλεόραση ότι είχαν καταλάβει την εξουσία.

«Υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση», δήλωσε στο Reuters ο Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι πραξικοπηματίες είχαν πάρει τον έλεγχο μόνον της κρατικής τηλεόρασης και ότι το σήμα είχε διακοπεί για μερικά λεπτά.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The apparent coup attempt “does not come as a surprise to anyone”, Adama Gaye, former director of communications at regional bloc ECOWAS, has told Al Jazeera. 🟠 LIVE updates ⤵ https://t.co/rJSE7gi54g — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 7, 2025

Τι είχε συμβεί νωρίτερα

Στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ότι «απομάκρυναν από τα καθήκοντά του» τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς η δυτικοαφρικανική χώρα ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο με τις οποίες θα τερματιζόταν η θητεία του Πατρίς Ταλόν στην προεδρία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

Η ομάδα αυτή των στρατιωτικών, η οποία αυτοαποκαλέστηκε «η Στρατιωτική Επιτροπή για την Επανίδρυση (CMR)», «που συνήλθε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2025 διασκέφθηκε και αποφάσισε το ακόλουθο: Ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας», δήλωσαν οι στρατιωτικοί.

Η ανακοίνωση της γαλλικής πρεσβείας στο Μπενίν

Η πρεσβεία της Γαλλίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X ότι «πυρά αναφέρθηκαν σε περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας» στο Κοτονού, και κάλεσε τους Γάλλους να παραμείνουν στα σπίτια τους «για λόγους ασφαλείας».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

‼ Message à la communauté française au Bénin pic.twitter.com/xPplN7T54d — La France au Bénin 🇫🇷🇧🇯🇪🇺 (@ambafrancebenin) December 7, 2025

Ο πρόεδρος Ταλόν είναι ασφαλής και ο στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο, ανακοινώθηκε παράλληλα στο AFP από το περιβάλλον του Ταλόν, μετά την ανακοίνωση στρατιωτικών στη δημόσια τηλεόραση ότι τον καθαίρεσαν.

«Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Η πόλη (σ.σ. το Κοτονού) και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς, το ίδιο και ο πρόεδρος και η οικογένειά του», δήλωσε στο AFP στρατιωτική πηγή του περιβάλλοντος του Ταλόν.