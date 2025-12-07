Δεκατέσσερις συλλήψεις για την απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν
Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι εθνοφρουροί ξανά πήραν τον έλεγχο
Δεκατέσσερις συλλήψεις έγιναν σε σχέση με την απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι εθνοφρουροί ξανά πήραν τον έλεγχο μετά την ανακοίνωση από ομάδα στρατιωτών νωρίτερα σήμερα στην κρατική τηλεόραση ότι είχαν καταλάβει την εξουσία.
«Υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση», δήλωσε στο Reuters ο Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί.
Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι πραξικοπηματίες είχαν πάρει τον έλεγχο μόνον της κρατικής τηλεόρασης και ότι το σήμα είχε διακοπεί για μερικά λεπτά.
Τι είχε συμβεί
Υπενθυμίζεται ότι, στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ότι «απομάκρυναν από τα καθήκοντά του» τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.
Όπως ανέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς η δυτικοαφρικανική χώρα ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο με τις οποίες θα τερματιζόταν η θητεία του Πατρίς Ταλόν στην προεδρία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.
Η ομάδα αυτή των στρατιωτικών, η οποία αυτοαποκαλέστηκε «η Στρατιωτική Επιτροπή για την Επανίδρυση (CMR)», «που συνήλθε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2025 διασκέφτηκε και αποφάσισε το ακόλουθο: «Ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας», δήλωσαν οι στρατιωτικοί.
