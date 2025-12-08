Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ έφτασε σε μέσο όρο τα 8,5 λίτρα καθαρού αλκοόλ στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2023, σύμφωνα με την έκθεση «Health at a Glance 2025» του οργανισμού.

Έξι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν κατανάλωση κάτω του μέσου όρου, με την Ελλάδα να αναφέρει τη χαμηλότερη ποσότητα, με 6,6 λίτρα κατά κεφαλήν.

Αντίθετα, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Λετονία είχαν την υψηλότερη κατανάλωση, φτάνοντας τα 11,5 λίτρα ετησίως.

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι περισσότερες χώρες σημείωσαν μείωση στην κατανάλωση αλκοολούχων σύμφωνα με το euronews.

Μεταξύ 2013 και 2023, το Βέλγιο και η Λιθουανία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην κατανάλωση αλκοόλ, με μείωση 2,5 λίτρων ή περισσότερο.

Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, όπου η ετήσια κατανάλωση αλκοόλ ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά δύο λίτρα ή περισσότερο κατά την ίδια περίοδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η υποπεριοχή με την υψηλότερη κατανάλωση στον κόσμο, όπου ο καρκίνος είναι πλέον η κύρια αιτία θανάτου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η κατανάλωση αλκοολούχων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως καρκίνος του στόματος, του λαιμού, του ήπατος, του παχέος εντέρου και του μαστού.

Το 2023, το 27% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε σύντομο χρονικό διάστημα τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά μέσο όρο κατά το προηγούμενο έτος στις 27 χώρες του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Σουηδία ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά, με περισσότερο από το 40% των ατόμων να αναφέρουν μηνιαία υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Κροατία ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά (κάτω του 15%).

Αρχίζουν οι άνθρωποι να πίνουν νωρίτερα;

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, το ποσοστό των 11χρονων που πίνουν αλκοόλ αυξήθηκε ελαφρώς από 4% σε 5% κατά μέσο όρο μεταξύ 2018 και 2022.

Κατά μέσο όρο, το 5% των 11χρονων και το 15% των 13χρονων ανέφεραν ότι έπιναν αλκοόλ τον τελευταίο μήνα.

Στην ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά (10% ή περισσότερο) μεταξύ των 11χρονων παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η πρόωρη έναρξη και η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση αλκοόλ έχουν συσχετιστεί με επιδείνωση της ψυχικής υγείας, όπως άγχος, μείωση των γνωστικών λειτουργιών και υψηλότερη κατανάλωση στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.

Ο αριθμός των 15χρονων που μεθούν επανειλημμένα έφτασε σε υψηλό ποσοστό άνω του 35% στη Δανία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, ενώ η Πορτογαλία κατέγραψε ποσοστό κάτω του 10%.

Παίζει ρόλο το φύλο στην υπερβολική κατανάλωση;

Η επικράτηση της μέθης κατά τη διάρκεια της ζωής μεταξύ των εφήβων έχει μειωθεί κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η τάση αυτή σταθεροποιήθηκε μεταξύ των αγοριών, με το ποσοστό να καταγράφεται στο 22% το 2019 και το 2022, ενώ αντιστράφηκε μεταξύ των κοριτσιών (αυξάνοντας από 19% το 2018 σε 22% το 2022).

Ωστόσο, από τις 25 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό των αγοριών που δήλωσαν ότι μέθυσαν περισσότερες από μία φορές στη ζωή τους ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο των κοριτσιών.

Για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει ρυθμιστικές και προληπτικές στρατηγικές με στόχο τον περιορισμό της διαθεσιμότητας του αλκοόλ και την απαγόρευση της εμπορίας του.

Πιο πρόσφατα, το Βέλγιο υιοθέτησε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ 2023-2025, το οποίο στοχεύει στη μείωση της διαθεσιμότητας του αλκοόλ.

Ο νέος νόμος απαγορεύει την πώληση αλκοόλ μέσω αυτόματων πωλητών, σε πρατήρια καυσίμων κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων μεταξύ 22:00 και 07:00, καθώς και σε νοσοκομεία.