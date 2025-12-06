Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.
Ο Ακίλε Πολονάρα συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 και συγκίνησε άπαντες για ακόμη μία φορά, αποτελώντας ένα παράδειγμα σθένους και δύναμης.
Ενώ δίνει εδώ και καιρό μια τεράστια και άνιση μάχη απέναντι στον καρκίνο, ο Πολονάρα συμμετείχε κανονικά στη λαμπαδηδρομία και παρέλαβε την ολυμπιακή φλόγα από τον Τζανμάρκο Ταμπέρι, έξω από το Stadio dei Marmi στη Ρώμη. Υπενθυμίζεται ότι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Δεκεμβρίου στο Μιλάνο και στην Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο στη βόρεια Ιταλία.
O Πολονάρα ανέφερε για αυτή τη ξεχωριστή στιγμή:
«Αυτή η μέρα ήταν πολύ συγκινητική. Το γεγονός ότι στέκομαι εδώ είναι ήδη μια επιτυχία, γιατί μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι.»
Achille Polonara è stato il tedoforo che ha portato la torcia olimpica all’esterno dello Stadio dei Marmi ❤️🔥
«È stata una grande emozione, ed è un’emozione anche essere in piedi. Fino a una settimana fa giravo ancora in carrozzina 🗣️#HomeOfTheOlympics #MilanoCortina pic.twitter.com/eyxXWyJ7pE
— Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 6, 2025
