Ναύπλιο: «Πράσινο φως» για το πρώτο καταδυτικό πάρκο

Σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στο Ναύπλιο αποτελεί η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία του πρώτου ελεύθερου τεχνητού υποβρύχιου αξιοθέατου στην περιοχή.

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου Ναυπλιέων, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 220.891,58 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού έργου που στοχεύει στην ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού.

Το εγκεκριμένο έργο αφορά τη δημιουργία ενός καινοτόμου τεχνητού υποβρύχιου αξιοθέατου, προσβάσιμου σε δύτες και φίλους της θάλασσας, το οποίο θα αποτελέσει νέα προστιθέμενη αξία για την τουριστική ταυτότητα του Δήμου Ναυπλιέων.

Η δράση εντάσσεται στην κατηγορία «τουριστική ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ναυπλιέων, ο οποίος είχε υποβάλει ολοκληρωμένη αίτηση χρηματοδότησης στο Υπουργείο Τουρισμού.

«Εναλλακτικό και υψηλής ποιότητας προϊόν»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Καραπαύλος, τόνισε τη σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή: «Πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή για τον Δήμο μας.

Η έγκριση του πρώτου καταδυτικού πάρκου στο Ναύπλιο ανοίγει νέους ορίζοντες στον τουρισμό, ενισχύοντας ένα εναλλακτικό και υψηλής ποιότητας προϊόν. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε με σεβασμό το θαλάσσιο περιβάλλον και να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία σε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ώστε το Ναύπλιο να παραμείνει στην κορυφή των τουριστικών προορισμών.»

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimosnafpliewn