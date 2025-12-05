Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη: Ο μεγάλος όγκος των υδάτων υπερέβη προσωρινά τις δυνατότητες των υποδομών

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, βρέθηκε στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα των επιπτώσεων και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που προέκυψαν. «Η πόλη δεν έμεινε απροετοίμαστη. Πριν ακόμη την εξέλιξη της κακοκαιρίας, οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε διαρκή ετοιμότητα.

Τα φρεάτια είχαν καθαριστεί έγκαιρα και σχολαστικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Όμως σε μία ξαφνική και ιδιαίτερα δυνατή καταιγίδα η ποσότητα του νερού κατεβαίνει τόσο γρήγορα και με ασυνήθιστοι ένταση ώστε οι αγωγοί δεν προλαβαίνουν να το απορροφήσουν. Πολλοί αγωγοί είναι παλιοί, µε μικρή διάμετρο (φτιαγµένοι για άλλες εποχές), κι έτσι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ακραία φαινόμενα.

Ο μεγάλος όγκος των υδάτων υπερέβη προσωρινά τις δυνατότητες των υποδομών, δημιουργώντας πίεση στη διαδικασία απορροής. Παρ’ όλα αυτά, η αποστράγγιση προχώρησε σταδιακά, χωρίς να αφήσει πίσω της εκτεταμένα προβλήματα» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή και προσθέτει:

«Με άριστο συντονισμό και επαγγελματισμό, το προσωπικό του Δήμου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κάθε κλήση, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή όλη τη νύχτα. Μια αλυσίδα ανθρώπων στάθηκε ασπίδα προστασίας για τους πολίτες και τις υποδομές της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η ευθύνη γίνεται πράξη όταν η κοινωνία μας το έχει ανάγκη».

«Η Πολιτική Προστασία είναι υπόθεση όλων μας»

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραγκάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από τις πρώτες ώρες ήμουν παρών στα σημεία που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κακοκαιρία. Είδα από κοντά τις δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι της πόλης μας.

Η πρόληψη και η άριστη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου μας επέτρεψαν να παραμείνουμε όρθιοι και να αποφύγουμε σοβαρότερα προβλήματα σε ένα τόσο ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα, με αυταπάρνηση, για την ασφάλεια και την υποστήριξη των πολιτών. Συνεχίζουμε αδιάκοπα, ώστε κάθε γειτονιά να επιστρέψει στην κανονικότητά της το ταχύτερο δυνατό. Θα είμαι δίπλα στους κατοίκους με κάθε διαθέσιμο μέσο, γιατί η Πολιτική Προστασία είναι υπόθεση όλων μας: Δήμου, φορέων και πολιτών.»

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη