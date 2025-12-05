newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη: Ο μεγάλος όγκος των υδάτων υπερέβη προσωρινά τις δυνατότητες των υποδομών
Αυτοδιοίκηση 05 Δεκεμβρίου 2025 | 12:25

Αναβάθμιση των υποδομών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι το ζητούμενο για τον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, βρέθηκε στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα των επιπτώσεων και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που προέκυψαν. «Η πόλη δεν έμεινε απροετοίμαστη. Πριν ακόμη την εξέλιξη της κακοκαιρίας, οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε διαρκή ετοιμότητα.

Τα φρεάτια είχαν καθαριστεί έγκαιρα και σχολαστικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Όμως σε μία ξαφνική και ιδιαίτερα δυνατή καταιγίδα η ποσότητα του νερού κατεβαίνει τόσο γρήγορα και με ασυνήθιστοι ένταση ώστε οι αγωγοί δεν προλαβαίνουν να το απορροφήσουν. Πολλοί αγωγοί είναι παλιοί, µε μικρή διάμετρο (φτιαγµένοι για άλλες εποχές), κι έτσι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ακραία φαινόμενα.

Ο μεγάλος όγκος των υδάτων υπερέβη προσωρινά τις δυνατότητες των υποδομών, δημιουργώντας πίεση στη διαδικασία απορροής. Παρ’ όλα αυτά, η αποστράγγιση προχώρησε σταδιακά, χωρίς να αφήσει πίσω της εκτεταμένα προβλήματα» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή και προσθέτει:

«Με άριστο συντονισμό και επαγγελματισμό, το προσωπικό του Δήμου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κάθε κλήση, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή όλη τη νύχτα. Μια αλυσίδα ανθρώπων στάθηκε ασπίδα προστασίας για τους πολίτες και τις υποδομές της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η ευθύνη γίνεται πράξη όταν η κοινωνία μας το έχει ανάγκη».

«Η Πολιτική Προστασία είναι υπόθεση όλων μας»

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραγκάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από τις πρώτες ώρες ήμουν παρών στα σημεία που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κακοκαιρία. Είδα από κοντά τις δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι της πόλης μας.

Η πρόληψη και η άριστη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου μας επέτρεψαν να παραμείνουμε όρθιοι και να αποφύγουμε σοβαρότερα προβλήματα σε ένα τόσο ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα, με αυταπάρνηση, για την ασφάλεια και την υποστήριξη των πολιτών. Συνεχίζουμε αδιάκοπα, ώστε κάθε γειτονιά να επιστρέψει στην κανονικότητά της το ταχύτερο δυνατό. Θα είμαι δίπλα στους κατοίκους με κάθε διαθέσιμο μέσο, γιατί η Πολιτική Προστασία είναι υπόθεση όλων μας: Δήμου, φορέων και πολιτών.»

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συμπερίληψη 05.12.25

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γ. Μώραλης: «Μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις».

Σύνταξη
Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
Τα αιτήματα 04.12.25

Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου

Η Δημοτική Αρχή Καρπενησίου θέλει έργα για την περιοχή, όπως σχολή αθλητισμού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Σύνταξη
Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Το κάλεσμα 04.12.25

Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχοι της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την διάσωση του Σιδηροδρόμου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας
Προσβασιμότητα 04.12.25

Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας

«Ζητούμε άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού και να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η οδική σύνδεση» ζητάει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αγράφων.

Σύνταξη
Στήριξη στις κοινωνικές δομές της Ρόδου
Κοινωνική πολιτική 04.12.25

Στήριξη στις κοινωνικές δομές της Ρόδου

Αυξάνεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο και σε 671.360,00€ η χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας.

Σύνταξη
Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μεταρρύθμιση 03.12.25

Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο να ζητάει τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του προσχεδίου.

Σύνταξη
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σύνταξη
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Στην Αλεξανδρούπολη 05.12.25

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης - Τι εξετάζουν οι Αρχές (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας για τον θάνατο του ζευγαριού, 55 και 58 ετών αντιστοίχως, στην Αλεξανδρούπολη - Οι συγγενείς τους τους αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα

Σύνταξη
Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία του με νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 20 δις δολαρίων!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
