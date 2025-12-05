Για κάθε νέα κατάσταση, που θα αντιμετωπίσει ο σκύλος σας, θα πρέπει να τον προετοιμάζετε, έτσι ώστε να μπορέσει να τη διαχειριστεί.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που προγραμματίζετε να ταξιδέψετε με αεροπλάνο μαζί με τον σκύλο σας θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να «βλέπει» το crate (κλουβάκι σκύλων) ως έναν χώρο ηρεμίας και ασφάλειας.

Η προετοιμασία ξεκινά στο σπίτι

Αν ο σκύλος δεν γνωρίζει το crate, τότε ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός τονίζει ότι πρέπει να εξοικειωθεί.

Η εξοικείωση γίνεται πάντα με θετικό τρόπο, επισημαίνει ο εκπαιδευτής, δηλαδή χρησιμοποιούμε λιχουδιές, παιχνίδια, έτσι ώστε να το συνδέσει με κάτι ευχάριστο. Αλλά και να το δει ως έναν ασφαλής χώρο.

Στη συνέχεια, αφού ο σκύλος νοιώσει οικεία με το crate, ξεκινάτε να κάνετε σύντομες βολτούλες με το αυτοκίνητο. Μπορείτε να βάλετε μέσα κάποιο δικό σας ρούχο, που έχει τη μυρωδιά σας και ένα απορροφητικό υπόστρωμα.

Για έναν σκύλο το ταξίδι με το αεροπλάνο είναι μια εμπειρία γεμάτη με νέα και άγνωστα ερεθίσματα

«Η παραμονή στο crate είναι καθοριστική ειδικά αν ο σκύλος έχει εκπαιδευτεί να το αντιλαμβάνεται ως ασφαλής, γνώριμο χώρο.

Αν δεν έχει εξοικειωθεί, μπορεί να το βιώσει ως περιορισμό και να αυξήσει την ανασφάλεια του», επισημαίνει ο κ. Περατινός.

Το μέγεθος του crate, συνεχίζει ο κ. Περατινός, πρέπει να έχει τις διαστάσεις που ορίζουν οι κανονισμοί για να μπορεί να κινείται άνετα. Μπορείτε να κρεμάσετε μία ταυτότητα ή αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σας.

Έφτασε η μέρα αναχώρησης

«Την ημέρα του ταξιδιού φροντίστε να ταΐσετε τον σκύλο σας ελαφριά τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν την αναχώρησή σας από το σπίτι. Έτσι ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να κάνει εμετό», συμβουλεύει ο κ. Περατινός.

Επίσης, συμπληρώνει, ο σκύλος θα πρέπει να έχει εκτονωθεί. Δηλαδή να έχει πάει τη βόλτα του, να του έχετε δώσει τον χρόνο να μυρίσει. Μην του χορηγήσετε ηρεμιστικά χάπια χωρίς να το συζητήσετε με τον κτηνίατρό σας.

«Για έναν σκύλο το ταξίδι με το αεροπλάνο είναι μια εμπειρία γεμάτη με νέα και άγνωστα ερεθίσματα. Το αεροδρόμιο αποτελεί ένα περιβάλλον υψηλής διέγερσης. Για παράδειγμα, επικρατούν έντονοι ήχοι, αλλά και ήχοι που δεν έχει ξανακούσει, καινούργιες μυρωδιές και συνεχής κίνηση ανθρώπων. Όλα αυτά, μπορεί να τού προκαλέσουν ενθουσιασμό, αλλά συχνά οι σκύλοι που δεν έχουν εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις στρεσάρονται», διευκρινίζει ο κ. Περατινός.

Η δική σας ήρεμη συμπεριφορά, επισημαίνει ο κ. Περατινός, είναι σημαντική καθώς τη μεταφέρετε στον σκύλο σας.

Εν πτήσει

Κατά τη διάρκεια της πτήσης οι αλλαγές πίεσης, οι δονήσεις, ο θόρυβος των κινητήρων, αναφέρει ο κ. Περατινός, είναι καταστάσεις, που ο σκύλος είναι δύσκολο να τις κατανοήσει. Οι περισσότεροι σκύλοι όμως, προσαρμόζονται μετά από μερικά λεπτά.

Άφιξη στον προορισμό

Και έφτασε η ώρα που το αεροπλάνο προσγειώθηκε, φτάσατε στον προορισμό σας και βγάζετε τον σκύλο σας από το crate.

«Μετά την πτήση, ο σκύλος, μπορεί να εμφανίσει ενθουσιασμό, άγχος ή κούραση. Είναι καλό να κινηθεί, να πιεί νεράκι και να κάνει την ανάγκη του. Να τον αφήσετε να αποφορτιστεί και να αποφύγετε τις έντονες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μην τον πάτε σε ένα café/ εστιατόριο, πάρκο σκύλων», υπογραμμίζει ο κ. Περατινός.

Είναι σημαντικό να παρατηρείτε τα σημάδια του άγχους του προκειμένου να του εξασφαλίσετε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η ομαλή επιστροφή στη ρουτίνα, τονίζει ο κ. Περατινός, είναι σημαντική για να νοιώσει ξανά ασφαλής.

Κλείνοντας, ο κ. Περατινός αναφέρει: «Η κατανόηση του πώς βιώνει ένας σκύλος το ταξίδι με το αεροπλάνο, είναι μια γνώση, προκειμένου να τον βοηθήσετε σε αυτήν την εμπειρία του. Σίγουρα, τα καλά κοινωνικοποιημένα σκυλιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες καλύτερα».

● Ο κύριος Γιώργος Περατινός εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων τα τελευταία 12 χρόνια.

Ασχολείται ιδιαίτερα με επιθετικές -αντιδραστικές- φοβικές περιπτώσεις σκύλων.

Έχει «Diploma In Canine Behaviour And Training By Kynagon@giorgosperatinos», είναι KCAT Full Member (Kynagon Certified Animal Trainer) και«Pet Industry Advocacy International».

Και, όπως λέει: «Έχω ένα Λαμπραντόρ την Ρίβα, η οποία είναι σχεδόν πέντε ετών και είναι και η συνεργάτης μου σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις. Σκοπός μου είναι πάντα, η ευζωία κατοικιδίων και κηδεμόνων χωρίς τη χρήση καμίας μορφής βίας».

Είναι ιδρυτής του Train Positive Canine Behavior And Training στη Θεσσαλονίκη.