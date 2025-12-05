Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα

Σε κλίμα οδύνης τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φριχτό τροχαίο στη Λούτσα. Η ταφή θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες της Αιτωλοακαρνανίας.

Συγγενείς και φίλοι φτάνουν στην εκκλησία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και με δάκρυα στα μάτια δίνουν κουράγιο στη μητέρα του 24χρονου Σωτήρη που έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της αδελφής του.

Πλήθος κόσμου έχει στείλει στεφάνι στην κηδεία, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιος ήταν ο 24χρονος

Εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια «Leonidas» ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο ιδρυτής της σοκολατοβιομηχανίας Λεωνίδας Κεστεκίδης, ήταν ο παππούς της μητέρας του από την πλευρά του πατέρα της.

Ο 24χρονος εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο συνεχίζοντας το όραμα του προπάππου του Λεωνίδα Κεστεκίδη, που με τις πραλίνες του κατάφερε να καθιερωθεί στον χώρο της σοκολατοποιίας παγκοσμίως και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που μετρά 112 χρόνια.

«Ήταν πολύ αγαπητό και στην οικογένεια του ‘’Λεωνίδα’’ στους εργαζόμενους. Και άνηκε στην οικογένεια του Λεωνίδα, ήταν τρίτος εγγονός. Το παιδί δούλευε στο Βέλγιο. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βέλγιο. Πηγαινοερχόταν γιατί το σπίτι του εδώ ήταν στην Αρτέμιδα».

Ο 24χρονος μετά το σχολείο έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό, έκανε μεταπτυχιακό στο Λονδίνο στα οικονομικά και στη συνέχεια ανέλαβε πόστο στο λογιστήριο της επιχείρησης στο Βέλγιο.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ.