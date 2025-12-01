Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία μιας γυναίκας που βρέθηκε στο σημείο του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα λίγα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση του 24χρονου.

Η μάρτυρας, που βρέθηκε στο σημείο λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, περιέγραψε:

«Άκουσα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Είδα τους τραυματίες στο δρόμο. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία», ανέφερε στην ΕΡΤ. Όπως είπε προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός δεν ανταποκρινόταν ακόμη και με απινιδωτή.

«Δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει»

Σοκαριστική ήταν και η εικόνα της μητέρας του θύματος, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, «έτρεμε ολόκληρη» και δεν είχε αντιληφθεί πως το παιδί της είχε ήδη καταλήξει.

Τροχαίο στη Λούτσα: Ο διάλογος του 29χρονου με τους διασώστες

Η μάρτυρας περιέγραψε επίσης τη στάση του οδηγού αμέσως μετά το δυστύχημα: «Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε;. Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει».

Σύμφωνα με την ίδια το όχημα ακουγόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν από τα τρία χτυπήματα που ακολούθησαν.

Τροχαίο στη Λούτσα: Σοβαρά τραυματισμένη η σύντροφος του 24χρονου

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ, η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φονικό τροχαίο στη Λούτσα.

Η 21χρονη τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έπεσε πάνω στον 24χρονο που μαζί με την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και τη 57χρονη μητέρα του, βρίσκονταν δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία. Η κοπέλα του μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ έχοντας υποστεί κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.