Σε σοκ βρίσκεται ο πατέρας του 24χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα.

«Έμαθα την επόμενη μέρα τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στο Star και συνέχισε: «Έμενε στο Βέλγιο, έκανε το μεταπτυχιακό του. Είχε έρθει για δυο μέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Την ίδια ώρα, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ, η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φονικό τροχαίο.

Ο νεαρός και η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, όταν ο 29χρονος τους παρέσυρε

Η 21χρονη τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έπεσε πάνω στον 24χρονο που μαζί με την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και τη 57χρονη μητέρα του, βρίσκονταν δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία. Η κοπέλα του μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ έχοντας υποστεί κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 29χρονος οδηγός κινούνταν με το ΙΧ του στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μέσα στην περιοχή της Λούτσας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αφού προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, η πορεία του σταμάτησε τελικά πάνω στο όχημα του 24χρονου, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 24χρονος, που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του για το πανεπιστημιακό της πτυχίο. Η ίδια τραυματίστηκε κατά το δυστύχημα, ενώ η γιαγιά του, που κατέβηκε ακούγοντας τον θόρυβο, αντίκρισε τον εγγονό της νεκρό. Η ίδια στο παρελθόν είχε χάσει δύο παιδιά.

Οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ παραμένει η 21χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα.