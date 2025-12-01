Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του

Εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια «Leonidas» ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο ιδρυτής της σοκολατοβιομηχανίας Λεωνίδας Κεστεκίδης, ήταν ο παππούς της μητέρας του από την πλευρά του πατέρα της.

Εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση

Ο 24χρονος εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο συνεχίζοντας το όραμα του προπάππου του Λεωνίδα Κεστεκίδη, που με τις πραλίνες του κατάφερε να καθιερωθεί στον χώρο της σοκολατοποιίας παγκοσμίως και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που μετρά 112 χρόνια.

«Ήταν πολύ αγαπητό και στην οικογένεια του ‘’Λεωνίδα’’ στους εργαζόμενους. Και άνηκε στην οικογένεια του Λεωνίδα, ήταν τρίτος εγγονός. Το παιδί δούλευε στο Βέλγιο. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βέλγιο. Πηγαινοερχόταν γιατί το σπίτι του εδώ ήταν στην Αρτέμιδα».

Το μότο του Λεωνίδα Κεστεκίδη, του διάσημου Έλληνα ζαχαροπλάστη που γεννήθηκε στην Καππαδοκία, στα 17 μετανάστευσε στην Αμερική και το 1898 μετακόμισε στο Παρίσι όπου έμαθε την τέχνη της σοκολάτας, ήταν το εξής: «Δεν το έκανα για τα χρήματα. Δεν το έκανα για φήμη. Το έκανα γιατί ήθελα να σκορπίσω λίγη ευτυχία».

Το 1935, ο Βασίλης, ανιψιός του Λεωνίδα, αναλαμβάνει την επιχείρηση και κάνει σήμα κατατεθέν της εταιρίας τον Βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα, τιμώντας τον θείο του. Στο κατάστημά του στη Marche Aux Grains, στις Βρυξέλλες, ξεκίνησαν όλα. Σήμερα οι λάτρεις απολαμβάνουν περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη πραλίνας σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις Βρυξέλλες έως τη Νέα Υόρκη και από το Παρίσι έως το Χονγκ Κόνγκ.

Ήθελε να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογενειακής παράδοσης. Μετά το σχολείο έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό, έκανε μεταπτυχιακό στο Λονδίνο στα οικονομικά και στη συνέχεια ανέλαβε πόστο στο λογιστήριο της επιχείρησης στο Βέλγιο.

Με καταγωγή από την Μακρυνεία Αγρινίου, ο 24χρονος πήγαινε με τον πατέρα του συχνά στο χωριό ενώ τα καλοκαίρια πήγαιναν στη Σάμο. Κάτοικοι και συγχωριανοί του παραμένουν συγκλονισμένοι.

Στο χωριό βρισκόταν ο πατέρας του όταν έμαθε για το τροχαίο του γιου του. Η κηδεία θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και η ταφή στο χωριό Παπαδάτες με τους κατοίκους να παραμένουν συγκλονισμένοι για τον άδικο χαμό του νέου παιδιού.

Για έρθει για δύο ημέρες στην Ελλάδα

«Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχε έρθει γιατί ορκιζόταν την άλλη μέρα η κοπέλα του. Η κοπέλα που είναι πολύ βαριά στο νοσοκομείο ήταν στην κοπέλα που θα ορκιζόταν την άλλη μέρα», δήλωσε η θεία του.

Είναι αδιανόητο πώς ένα χαρμόσυνο γεγονός μετατράπηκε στην απόλυτη τραγωδία. Ο 24χρονος είχε έρθει πριν δύο μέρες στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου εργαζόταν για την ορκωμοσία της κοπέλας του.

Την περασμένη Άνοιξη είχε πάει εκείνη να τον βρει στις Βρυξέλλες προκειμένου να σβήσουν μαζί την γενέθλια τούρτα του.

«Το συζητάτε; Τι ήταν αυτό; Να έρθει για ορκωμοσία και να βρεθεί σκοτωμένο; Ξέρω ότι θα γίνει η κηδεία στην Αθήνα και θα τον θάψουν εδώ στο χωριό. Πολύ καλό παιδί, παιδάκι. Σωτηράκη τον λέγαμε. Η γιαγιά του είναι η Κεστεκίδου που έχει το εργοστάσιο με τα σοκολατάκια ‘’Λεωνίδας’’. Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε στο εργοστάσιο της γιαγιάς του», είπε συγγενής του.

To εργοστάσιο της οικογένειας βρίσκεται στο Βέλγιο. Μετά τις σπουδές του στα οικονομικά, ο 24χρονος άρχισε να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση ενώ με κάθε ευκαιρία επέστρεφε στην Ελλάδα για να δει τους γονείς και τη σύντροφό του.

«Κρίμα την μανούλα του και τον πατέρα που είχε και αυτό που δεν χάρηκε την ζωή του. Είχε την ζωή του όλη μπροστά. Ο μπαμπάς του ήταν εδώ στο χωριό και μάθαμε την Κυριακή πρωί ότι έγινε αυτό το τρακάρισμα», πρόσθεσε η θεία του.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ.

Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Εκεί όπου είναι το σπίτι της γιαγιάς και κατέβαζε πράγματα από το αυτοκίνητο το παιδί. Και ήρθε το αυτοκίνητο αυτό και του έδωσε μία και πάει το παιδί. Η μία η κοπέλα είναι στο ΚΑΤ της Κηφισιάς, η κοπέλα του. Η μαμά και η αδελφούλα του βγήκαν από το νοσοκομείο», λέει η θεία του.

Η σύντροφός του χειρουργήθηκε χτες, Κυριακή 30/11, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως χρειάζεται χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της.