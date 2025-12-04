Λούτσα: «Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» – Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
O 29χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του θύματος.
Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος με το αυτοκίνητό του σκότωσε εναν 24χρόνο και τραυμάτισε τη 21χρονη σύντροφο του θύματος, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τη μητέρα και την αδερφή του στη Λούτσα.
Ο κατηγορούμενος στον όπιο εντοπίστηκαν ίχνη από χρήση κοκαίνης ζήτησε τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.
Ζήτησε συγγνώμη
Στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του θύματος.
«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό» ανέφερε αρχικά ο 29χρονος.
«Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να ισχυρίστηκε απολογούμενος πριν ακούσει την απόφαση της δικαιοσύνης για την ποινική του μεταχείριση.
