Λούτσα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Πώς έχασε τον έλεγχο ο 29χρονος που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα που προκάλεσε 29χρονος με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 24χρονος.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να βγαίνει προσεκτικά από στενό λίγο πριν τη σύγκρουση.

Έχασε τον έλεγχο

Ωστόσο, ο 29χρονος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθειά του να το αποφύγει, προσπερνά από τα αριστερά το γκρι όχημα και χάνει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, κάνοντας αυτοψία στη Λούτσα διαπίστωσε πως από το στενό που βγήκε το αυτοκίνητο λείπει η πινακίδα STOP.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως στο οδόστρωμα δεν υπάρχει πουθενά διαχωριστική γραμμή ενώ ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης.