ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη Νέα Δημοκρατία, διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της», τονίζει χαρακτηριστικά ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τιυ ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, υπογραμμίζοντας πως «η αντιπαραγωγική και αδικαιολόγητη αύξηση της κατανομής του Εθνικού Αποθέματος σε βοσκοτόπια δεκαπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια, από το 2022 έως το 2024».

Ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «η Νέα Δημοκρατία, την ώρα που παγίδευε νέους ανθρώπους σε ένα σύστημα στρεβλώσεων και αδιαφάνειας, σήμερα τούς ζητά και τα… ρέστα».

Και εξηγεί πως «από τα στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς».

«Δεκαπλασιάσθηκε σε 2 χρόνια η κατανομή το ΕΑΒ χωρίς ζώα»

Ενδεικτικά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, «ενώ το 2022 η κατανομή Εθνικού Αποθέματος σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα είχε περιοριστεί στα 48.000 στρέμματα, τα δύο επόμενα χρόνια δεκαπλασιάσθηκε πάλι και εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 500.000 στρέμματα».

«Η αύξηση αυτή δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε τεχνικό λάθος· ήταν κατευθυνόμενη και εξυπηρετούσε πελατειακές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει.

Προσθέτει πως «έτσι, χορηγήθηκε Εθνικό Απόθεμα σε πολλούς νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, τους οποίους η κυβέρνηση εγκλώβισε για ψηφοθηρικούς λόγους. Σήμερα, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με την άρνηση του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ να τους κατανείμει βοσκότοπο, λόγω του νέου τρόπου εφαρμογής της ‘τεχνικής λύσης’».

«Αδιαφάνεια, ανευθυνότητα, καιροσκοπισμός του ‘επιτελικού κράτους΄»

«Η επιμελής απόκρυψη των σχετικών στοιχείων αποκαλύπτει το μέγεθος της αδιαφάνειας, της ανευθυνότητας και του καιροσκοπισμού του λεγόμενου ‘επιτελικού κράτους’. Ένα κράτος που, με συνεχείς αστοχίες και χειρισμούς, έχει εξαντλήσει την υπομονή και έχει εξοργίσει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, στερώντας του τις ενισχύσεις που έχει απόλυτη ανάγκη για να επιβιώσει», τονίζει ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.

Για να καταλήξει πως «όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ποιος βρίσκεται πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιος καλύπτει αυτό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή ως εγκληματική οργάνωση».