«Η μουσική του θα τον κρατήσει ζωντανό για πάντα»: Πέθανε ο «πανταχού παρών» θρύλος της κιθάρας Στιβ Κρόπερ

Ο Στιβ Κρόπερ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κιθαρίστες της αμερικανικής σόουλ και ο «αθόρυβος» αρχιτέκτονας του ήχου της Stax Records, έφυγε από τη ζωή στα 84 του χρόνια, όπως μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο άνθρωπο της οικογένειας.

Κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο Κρόπερ υπήρξε βασικό μέλος των Booker T & the MGs, του θρυλικού house band της Stax, που σφράγισε τη δεκαετία του ’60 με ηχογραφήσεις-ορόσημα και με το αξεπέραστο «Green Onions» (1962).

«Πάντα έβλεπα τον εαυτό μου ως ρυθμικό παίκτη. Μου αρέσει να παίζω το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά — κάτι που πολλοί κιθαρίστες αποφεύγουν. Αλλά αυτό είναι που στηρίζει το τραγούδι»

Στιβ Κρόπερ παντού

Παράλληλα, συνυπέγραψε μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της αμερικανικής μουσικής: το «Sittin’ On the Dock of the Bay» του Ότις Ρέντινγκ, το «In the Midnight Hour» του Γουίλσον Πίκετ και το «Knock on Wood» του Έντι Φλόιντ.

Από το 1961 έως το 1970, σύμφωνα με το επίσημο αρχείο του, συμμετείχε «σε σχεδόν κάθε δισκογραφική παραγωγή» της Stax — μια περίοδος όπου ο ίδιος και οι MGs ηχογραφούσαν έως και 15 ώρες τη μέρα για τους δεκάδες καλλιτέχνες του καταλόγου.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο Κρόπερ απέκτησε μια δεύτερη, απρόσμενη φήμη, όταν εντάχθηκε στο θρυλικό σχήμα των Blues Brothers των Τζον Μπελούσι και Νταν Έικροϊντ, συμμετέχοντας και στη μεγάλη επιτυχία τους, τη διασκευή του «Soul Man». Το 1996, το βρετανικό περιοδικό Mojo τον κατέταξε δεύτερο καλύτερο κιθαρίστα όλων των εποχών.

Στη σύνθεση των MGs συμμετείχαν αρχικά οι Μπούκερ Τ. Τζόουνς (όργανο), Αλ Τζάκσον (ντραμς) και Λούι Στάινμπεργκ (μπάσο), τον οποίο διαδέχθηκε το 1964 ο Ντόναλντ «Duck» Νταν. Το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992.

«Η μουσική του θα τον κρατήσει ζωντανό για πάντα»

Η οικογένεια του Κρόπερ, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το Rolling Stone, μίλησε για έναν «αγαπημένο μουσικό και παραγωγό, του οποίου το ταλέντο άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους». «Ενώ θρηνούμε την απώλεια ενός συζύγου, πατέρα και φίλου, βρίσκουμε παρηγοριά στο ότι η μουσική του θα τον κρατήσει ζωντανό για πάντα», ανέφεραν.

Ο στενός συνεργάτης του, Έντι Γκορ, αποκάλυψε ότι ο Κρόπερ δούλευε σε νέο υλικό μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. «Ήταν ένας πραγματικά καλός άνθρωπος. Ήμασταν ευλογημένοι που τον είχαμε», δήλωσε στο AP.

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, στο Guitar.com το 2021, ο Κρόπερ είχε περιγράψει με χαρακτηριστική σεμνότητα τη φιλοσοφία του: «Πάντα έβλεπα τον εαυτό μου ως ρυθμικό παίκτη. Μου αρέσει να παίζω το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά — κάτι που πολλοί κιθαρίστες αποφεύγουν. Αλλά αυτό είναι που στηρίζει το τραγούδι».

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή.

*Με πληροφίες από: BBC