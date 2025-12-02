newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα: Τουλάχιστον 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 07:10

Φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα: Τουλάχιστον 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν κατά τις φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα

Σύνταξη
Ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουμάτρα στην Ινδονησία ανήλθε την Τρίτη στους 631 νεκρούς, ενώ ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, σύμφωνα με την ινδονησιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η κυβέρνηση και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τους 472 αγνοούμενους που παραμένουν καταγεγραμμένοι στις λίστες.

Τεράστια καταστροφή

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 3,3 εκατ. κάτοικοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από το ένα εκατομμύριο που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τα σπίτια του και πλέον φιλοξενείται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια.

Από την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν –πέρα από την Ινδονησία–, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, καθώς και τη Σρι Λάνκα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Αθροιστικά, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Στην Ινδονησία αυτό που κρίνεται επείγον είναι πλέον η διανομή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς, είναι προσβάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τον αέρα ή διά θαλάσσης.

Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Ναυτιλία
Μελίνα Τραυλού: Η επανεκλογή της Ελλάδας στον ΙΜΟ επιβεβαιώνει την ελληνική ισχύ στη διεθνή ναυτιλία

Μελίνα Τραυλού: Η επανεκλογή της Ελλάδας στον ΙΜΟ επιβεβαιώνει την ελληνική ισχύ στη διεθνή ναυτιλία

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF
Σημείο καμπής 02.12.25

Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Ένα λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα θα δώσει στη Μόσχα ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή, με τη συμφωνία να αφορά μόνιμο ελλιμενισμό 4 πολεμικών πλοίων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Νιγηρία 02.12.25

Οι απαγωγές καρατόμησαν... τον υπουργό Αμυνας

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Πλήγμα σε σκάφος 02.12.25

Αμερικανός ναύαρχος ζήτησε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
