Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Άνθρωπος εναντίον μηχανής σημειώσατε «άσο». Ή πιο σωστά, το ανθρώπινο ποδοσφαιρικό «ρομπότ» νίκησε το… κανονικό ρομπότ! Ο λόγος φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν φαινομενικά ανίκητο αντίπαλο, σε μια ιδιαίτερη πρόκληση που του έβαλε ο γνωστός Αμερικανός YouTuber, εφευρέτης και μηχανικός, Μαρκ Ρόμπερ. Μάλιστα, το τελικό αποτέλεσμα της πρόκλησης, ένα βίντεο διάρκειας μισής ώρας, ανέβηκε και στο κανάλι του Πορτογάλου σούπερσταρ της μπάλας και ήδη έχει δεκάδες εκατομμύρια views μέσα σε λίγα 24ωρα.

Ο Αμερικανός δημιούργησε ένα ρομπότ-τερματοφύλακα, το οποίο μπορεί να κινείται ταχύτατα κάτω από τα γκολπόστ -χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό που θυμίζει ράγες τρένου- και να καλύπτει γρήγορα μια πολύ μεγάλη επιφάνεια -ενός ολόκληρου ανθρώπινου σώματος- ώστε να αποκρούει κάθε πιθανό σουτ. Ή μάλλον, όπως απέδειξε ο CR7… σχεδόν κάθε πιθανό σουτ.

Οι αρχικές προσπάθειες του Κριστιάνο φάνηκε πως δεν θα είχαν καμία τύχη, αφού η δύναμη στο σουτ δεν ήταν η απάντηση. Το ρομπότ κινούταν ταχύτατα και απέκρουε εύκολα κάθε σουτ, ψηλά ή χαμηλά. Ο 40χρονος σύγχρονος θεός της μπάλας, δεν άργησε πολύ να προσαρμοστεί και να καταλάβει τι χρειάζεται.

Αφού πρώτα «μέτρησε» τον αντίπαλό του με κάποιες δοκιμαστικές προσπάθειες, με διάφορα σουτ, τελικά αντιλήφθηκε ότι η απάντηση ήταν στην τεχνική. Έτσι, με ένα φαλτσαριστό σουτ, έστειλε τη μπάλα στο μοναδικό μικρό, κενό που υπήρχε μεταξύ του «σώματος» του ρομπότ και του δοκαριού, για να αποθεωθεί φυσικά από τους παρευρισκόμενους…

Δείτε όλο το βίντεο