Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».
Ντέρμπι που οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί και ο τερματοφύλακας πήγαιναν από το ένα ολέθριο λάθος στο άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Συχνά στα μεγάλα παιχνίδια υπάρχει ένας παίκτης ή δύο που παίρνουν τον μουτζούρη, όμως αυτό που συνέβη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» δεν έχει προηγούμενο. Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά, Τιν Γεντβάι και Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ποιος να αντικαταστήσεις και ποιον να αφήσεις στο ματς;
Κυρίως, πως ο Παναθηναϊκός να νικήσει σε ένα παιχνίδι που όλοι στα μετόπισθεν «κουτουλάνε» μεταξύ τους; Ήταν ανέφικτο και θα ήταν ένα ποδοσφαιρικό παράδοξο αν πετύχαινε την ανατροπή. Η ισοφάριση σε 2-2 μετά το 0-2 της ΑΕΚ και ενώ είχε αποβληθεί ο Τουμπά, επιτεύχθηκε κόντρα σε κάθε λογική και είναι ίσως το μοναδικό θετικό στοιχείο.
Ο Μπενίτεθ κοουτσάρει πολύ πιο παρεμβατικά από τους προκατόχους του, όμως ένα γκρουπ που δεν δούλεψε μαζί του το καλοκαίρι και τώρα μαθαίνει τη φιλοσοφία του, δεν είναι βέβαιο ότι πάντα θα ανταποκρίνεται. Οι απότομες εναλλαγές διατάξεων, προσώπων και στυλ άμυναςε, μάλλον μπέρδεψαν τους ποδοσφαιριστές. Ανεξάρτητα από τα ατομικά λάθη, που σε τέτοια έκταση θα διέλυαν κάθε τακτική προσέγγιση, ότι και να είχε στο μυαλό του ο Ράφα δεν λειτούργησε στο τερέν.
Ο Μπενίτεθ έχει αποδείξει την αξία του και δεν φοβάται το παράτολμο, οπότε τόλμησε ανεπιτυχώς στο αθηναϊκό ντέρμπι. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά, τουλάχιστον πλέον οι «πράσινοι» δεν παραδίδονται και παλεύουν. Δεν θα ήθελα να φανταστώ την κατάληξη μετά την αποβολή του Τουμπά, στην προ Ράφα εποχή.
Από τις αποφάσεις του Ισπανού, συμπεραίνουμε πως έχει παράπονα από τον Μλαντένοβιτς και προτίμησε τον Ζαρούρι, που υπηρετεί με αξιοπιστία τη θέση του αριστερού μπακ-χαφ, αλλά δεν είναι τέτοιος. Άρα, το σημειώνουμε και ίσως η πρώτη μεταγραφή να μην αφορά το «8» ή τον «άσσο», αλλά το αριστερό άκρο της άμυνας.
Η επόμενη σεζόν σε πρώτο πλάνο
Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού επιβάλλεται να συμπεριφερθεί με ρεαλισμό. Η ήττα από την ΑΕΚ επιτάσσει την αναδιάταξη των στόχων, αφού η πρώτη θέση εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτη. Πρωτίστως, επειδή προπορεύονται τρεις, αφού με έναν ανταγωνιστή θα υπήρχαν μερικές ελπίδες. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να παίξει σε… διπλό ταμπλό: με αγωνιστικούς όρους να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, την κατάκτηση του Κυπέλλου και τη διάκριση στο Europa League. Με όρους μέλλοντος, η διοίκηση με τον Μπενίτεθ υποχρεούνται να δρομολογήσουν την επόμενη μέρα: να ξεκαθαρίσουν το ρόστερ και να το φέρουν στα μέτρα του Ισπανού, αρχής γενομένης από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Η πραγματικότητα είναι σκληρή και δεν επιτρέπει αυταπάτες. Δυστυχώς, από την 1η Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται ούτε φέτος να στεφθεί πρωταθλητής. Τουλάχιστον, οι έχοντες την ευθύνη ας διαμορφώσουν το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη σεζόν 2025-2026.
