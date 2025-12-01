«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Σε μια σπάνια παρέμβαση, η 91χρονη Μπριζίτ Μπαρντό έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν για την κατάσταση της υγείας της, απαντώντας με μια δήλωση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η σταρ, η οποία έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα προβλήματα υγείας που την οδήγησαν σε νοσηλείες στο Τουλόν, επιβεβαίωσε ότι αναρρώνει και έστειλε ένα μήνυμα αγάπης στους αληθινούς της θαυμαστές.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική ηθοποιός, ακτιβίστρια και διχαστική περσόνα μετά από σειρά εμπρειστικών δηλώσεων της κατά των μειονοτήτων τα τελευταία χρόνια, θέλησε να διακόψει άμεσα τις φήμες που κυκλοφορούσαν έντονα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη νέα επιδείνωση της υγείας της.

Η 91χρονη ΒΒ, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενημέρωσε με ανακοίνωση μέσω του Ιδρύματός της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) το βράδυ της Κυριακής, ό,τι συμβαίνει στη ζωή της και απαιτεί τον σεβασμό.

Το ερώτημα «Πώς είναι η Μπριζίτ Μπαρντό;» κυκλοφορούσε συνεχώς μετά τη δημοσίευση πληροφοριών από τη γαλλική εφημερίδα Var-Matin τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις οποίες η σταρ είχε εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο του Τουλόν. Η νοσηλεία αυτή ήρθε μόλις έναν μήνα μετά την αρχική παραμονή της για μια χειρουργική επέμβαση.

Στην ανακοίνωση, η Μπαρντό απαντά σε αυτό που θεωρεί «ψευδείς πληροφορίες των τελευταίων ημερών». «Η κυρία Μπριζίτ Μπαρντό επιθυμεί να υπενθυμίσει σε όλους ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανάρρωση, ότι θα εκτιμούσε τον σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής, και καλεί τους πάντες να παραμείνουν ήρεμοι».

Απευθυνόμενη σε όσους εκφράζουν πραγματική ανησυχία, πρόσθεσε ένα προσωπικό μήνυμα: «Η κυρία Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους πραγματικά ανησυχούν για αυτήν. Τους στέλνει αυτό το μήνυμα: ‘Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας!’»

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει δημοσιεύματα που συνέδεαν την υγεία της με μεταφορές ζώων που ανήκουν στο ίδρυμα για ιατρική περίθαλψη.

«Η μετακίνηση ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών εργασιών του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό σε όλους τους χώρους όπου βρίσκονται τα ζώα, με την πλήρη σύμφωνη γνώμη της προέδρου. Αυτές οι μεταφορές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την κατάσταση της υγείας της Μπριζίτ Μπαρντό», τόνισε η ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή που η Μπαρντό διαχειρίζεται τα προσωπικά της θέματα υγείας και ιδιωτικότητας, η παρουσία της στα φώτα παραμένει έντονη.

Η ΒΒ θα αποτελέσει το επίκεντρο ενός ντοκιμαντέρ των Αλέν Μπερλινέ και Ελορά Τεβενέ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την Τετάρτη.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει τη δική της φωνή να αφηγείται την ασυνήθιστη ιστορία της ζωής της.