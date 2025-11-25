magazin
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
25 Νοεμβρίου 2025 | 15:20

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ήταν στα μέσα του Οκτωβρίου όταν η εφημερίδα Nice Matin έκανε γνωστό ότι η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας μια σοβαρή ασθένεια – χωρίς ωστόσο τότε να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας της.

Μετά από μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, η απόλυτη σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, επέστρεψε στο σπίτι της, με την ομάδα που την εκπροσωπεί να βγάζει μια ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, τα γεγονότα δείχνουν να τους διαψεύδουν.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ η Μπριζίτ Μπαρντό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, πριν από δέκα ημέρες και βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε νοσοκομείο της Τουλόν. Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει, ενώ οι γιατροί δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο η κατάστασή της είναι σταθερή.

«Ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση;»

Μάλιστα, η Μπριζίτ Μπαρντό, πριν από λίγες εβδομάδες είχε αναγκαστεί να διαψεύσει την είδηση του θανάτου της.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X, η 91χρονη σταρ είχε γράψει: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ. Ένα μήνυμα προς τους σοφούς».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Daily Mail, τη… φήμη είχε ξεκινήσει ο 27χρονος influencer Aqababe, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aniss Zitouni, με ένα post στα social media, στο οποίο ανέφερε ότι η Μπαρντό είχε πεθάνει.

Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»
Ντοκιμαντέρ 24.11.25

Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Σε ένα road trip διαφορετικό από κάθε άλλο, ο Κρις Χέμσγουορθ συνοδεύει τον πατέρα του που έχει διαγνωστεί με άνοια σε ένα οδοιπορικό στο χρόνο και τις μνήμες πριν γίνουν όλα σκόνη και παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο
Φήμες 24.11.25

Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο

Η Τζένιφερ Άνιστον, το αιώνιο «κορίτσι της διπλανής πόρτας» του Χόλιγουντ, φημολογείται πως ετοιμάζεται να κάνει το τρίτο της βήμα προς τον γάμο, και αυτή τη φορά, με έναν σύντροφο που μοιράζονται κάτι κοινό και οικείο. Την Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
Βίντεο 23.11.25

Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση
LGBTQI+ 25.11.25

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε ότι οι γάμοι ομοφύλων πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, επισημαίνοντας ότι η άρνηση παραβιάζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ
Champions League 25.11.25

Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ

Στήριξη στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο... διαρρέει από το στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν από ένα κομβικό -όπως φαίνεται- ματς για τη «Βασίλισσα» και τον Ισπανό τεχνικό, κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος
Δηλώσεις στο CBS 25.11.25

«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος - Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια
Europa League 25.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Θλάση έχει υποστεί ο Αλμπάν Λαφόν, την ώρα που ο Πέδρο Τσιριβέγια αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και αμφότεροι δεν προπονήθηκαν την Τρίτη με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Το κυβερνητικό αφήγημα κατά Τσίπρα με αφορμή την Ιθάκη έσπευσαν να ακολουθήσουν πολύ, ξεχνώντας ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε να τρέχει από το 2015 και μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόλμησε να εκτεθεί σε αντίθεση με τους προκατόχους του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
