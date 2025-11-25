Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Ήταν στα μέσα του Οκτωβρίου όταν η εφημερίδα Nice Matin έκανε γνωστό ότι η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας μια σοβαρή ασθένεια – χωρίς ωστόσο τότε να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας της.

Μετά από μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, η απόλυτη σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, επέστρεψε στο σπίτι της, με την ομάδα που την εκπροσωπεί να βγάζει μια ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, τα γεγονότα δείχνουν να τους διαψεύδουν.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ η Μπριζίτ Μπαρντό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, πριν από δέκα ημέρες και βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε νοσοκομείο της Τουλόν. Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει, ενώ οι γιατροί δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο η κατάστασή της είναι σταθερή.

«Ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση;»

Μάλιστα, η Μπριζίτ Μπαρντό, πριν από λίγες εβδομάδες είχε αναγκαστεί να διαψεύσει την είδηση του θανάτου της.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X, η 91χρονη σταρ είχε γράψει: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ. Ένα μήνυμα προς τους σοφούς».

Brigitte Bardot called the celebrity-gossip influencer who ‘started this fake news’ about her alleged death an ‘idiot.’ https://t.co/fhyJo2q9D1 — The Cut (@TheCut) October 23, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Daily Mail, τη… φήμη είχε ξεκινήσει ο 27χρονος influencer Aqababe, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aniss Zitouni, με ένα post στα social media, στο οποίο ανέφερε ότι η Μπαρντό είχε πεθάνει.