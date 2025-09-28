magazin
28.09.2025
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:15

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Spotlight

Μπορεί η θρυλική Μπεμπέ, που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934 να είναι πλέον κάποιας ηλικίας, αλλά παραμένει μια καλτ φυσιογνωμία που ξεφεύγει κατά πολύ από τα στενά χρονικά πλαίσια στα οποία υπήρξε σταρ και απόλυτο sex symbol.

Η εκπληκτική καριέρα της δεν έκανε την σταρ μόνο παγκοσμίως γνωστή, αλλά επίσης της απέφερε ένα γενναίο κομπόδεμα που εκτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Η Μπριζίτ Μπαρντό είναι Γαλλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Η Μπαρντό ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο μόδας τη δεκαετία του 1950 και γρήγορα έγινε γνωστή ως ηθοποιός κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε πάνω από 40 ταινίες, όπως οι “Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα” (1956), “Η Μπαμπέτ Πάει στον Πόλεμο” (1959) και “Η Περιφρόνηση” (1963). Η Μπαρντό αποσύρθηκε από την υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έκτοτε αφιέρωσε τη ζωή της στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων.

Η καθαρή περιουσία της Μπαρντό προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχημένη καριέρα της στην υποκριτική. Ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς στον κόσμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970, και οι ταινίες της απέφεραν εκατομμύρια δολάρια στο box office. Η Μπαρντό έχει επίσης κερδίσει χρήματα από την καριέρα της στο τραγούδι, την αυτοβιογραφία της και το έργο της ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων.

Η καθαρή περιουσία της Μπαρντό αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας της  και είναι μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα και το έργο της έχει διαρκή αντίκτυπο στην ποπ κουλτούρα.

Το 2023, η εντυπωσιακή καριέρα της ηθοποιού φαινόταν να φτάνει στο τέλος της. Ξαφνικά, επέστρεψε στην κορυφή. Το People With Money ανέφερε μόλις την Πέμπτη (25 Σεπτεμβρίου 2025) ότι η Μπαρντό είναι η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο, με εισόδημα 46 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Αυγούστου 2024 και Αυγούστου 2025. Αλλά τελικά οι απόψεις για τα νούμερα διίστανται καθώς η ιστοσελίδα celebmoney που ασχολείται με τις περιουσίες των διασήμων δίνει τα 46 εκ. δολάρια ως συνολική περιουσία, και η ιστοσελίδα The Richest δίνει παρόμοιο νούμερο.

Αντίθετα, ο Τζον Τόμσον γράφοντας στο Rocky Atlas την υπολογίζει σε 200 εκατομμύρια δολάρια.

Η καθαρή περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό

Η κινηματογραφική καριέρα της Μπαρντό ήταν η κύρια πηγή εισοδήματός της. Πρωταγωνίστησε σε πάνω από 40 ταινίες, πολλές από τις οποίες σημείωσαν εισπρακτική επιτυχία. Είχε επίσης μια επιτυχημένη καριέρα στο τραγούδι, κυκλοφορώντας αρκετά άλμπουμ και singles. Η αυτοβιογραφία της Μπαρντό, «Initiales B.B.», ήταν μπεστ σέλερ. Έχει επίσης κερδίσει χρήματα από το έργο της ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, μεταξύ άλλων μέσω του ιδρύματός της, του Ιδρύματος Brigitte Bardot.

Εκτός από τα κέρδη της από την καριέρα της, η Μπαρντό έχει κάνει επίσης σοφές επενδύσεις και κατέχει πολλά ακίνητα. Είναι επίσης γνωστή για την αγάπη της για τα κοσμήματα και έχει μια συλλογή από πολύτιμα κομμάτια.

Κινηματογραφική καριέρα

Οι ταινίες της Μπαρντό σημείωσαν σταθερά επιτυχία στο box office, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στη δημοτικότητά της ως ηθοποιού, καθώς και στην ποιότητα των ταινιών της που ήταν συχνά καλοφτιαγμένες και διασκεδαστικές, και απευθύνονταν σε ένα ευρύ φάσμα κοινού.

Ακόμα και μετά την αποχώρηση της Μπαρντό από την υποκριτική, συνέχισε να κερδίζει χρήματα από την κινηματογραφική της καριέρα. Οι ταινίες της συνεχίζουν να προβάλλονται στην τηλεόραση και σε DVD, και λαμβάνει δικαιώματα από αυτές τις πωλήσεις.

Χορηγίες

Η δημοτικότητα της Μπαρντό ως ηθοποιού οδήγησε επίσης στο να μπορέσει να εξασφαλίσει επικερδείς συμφωνίες χορηγίας. Ήταν το πρόσωπο πολλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των Dior και Lancme. Αυτές οι χορηγίες βοήθησαν στην περαιτέρω αύξηση της καθαρής της αξίας.

Η Μπαρντό έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες στον κόσμο, όπως οι Dior, Lancome και Chanel. Αυτές οι συνεργασίες όχι μόνο έχουν αυξήσει την προβολή της, αλλά έχουν επίσης οδηγήσει σε επικερδείς οικονομικές ανταμοιβές.

Μουσική καριέρα

Η τραγουδιστική καριέρα της Μπριζίτ Μπαρντό συνέβαλε στην καθαρή της αξία με διάφορους τρόπους. Κυκλοφόρησε πολλά άλμπουμ και singles, τα οποία πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το πιο επιτυχημένο άλμπουμ της, “Brigitte Μπαρντό Sings”, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Γαλλία.

Περιόδευσε εκτενώς σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, εμφανιζόμενη μπροστά σε sold-out πλήθη. Επιπλέον, η τραγουδιστική καριέρα της Μπαρντό βοήθησε στην ανύψωση του προφίλ της και στην αύξηση της δημοτικότητάς της, γεγονός που οδήγησε σε πιο επικερδείς ευκαιρίες στον κινηματογράφο και σε άλλους τομείς.

Αυτοβιογραφία και συγγραφική καριέρα

Η αυτοβιογραφία της Brigitte Μπαρντό, “Initiales B.B.”, που εκδόθηκε το 1996 σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έχοντας μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες πουλώντας πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως. Η Μπαρντό λάμβανε σημαντικά δικαιώματα για κάθε βιβλίο που πωλούνταν. και γρήγορα έγινε μπεστ σέλερ.

Μετά την επιτυχία του βιβλίου, η Μπαρντό κατάφερε να εξασφαλίσει ένα επικερδές συμβόλαιο για να γράφει μια εβδομαδιαία στήλη για ένα γαλλικό περιοδικό.

Ακτιβισμός για τα δικαιώματα των ζώων

Η Μπαρντό υπήρξε δια βίου υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των ζώων και έχει χρησιμοποιήσει τον πλούτο και τη φήμη της για να υποστηρίξει διάφορους σκοπούς για τα δικαιώματα των ζώων. Αυτό έχει οδηγήσει τόσο σε οικονομικά κέρδη όσο και σε ζημίες για την Μπαρντό. To ίδρυμα Brigitte Bardot έχει παρουσία σε 60 χώρες και μόνο το 2023 είχε αναθέσει 1700 ποινικές υποθέσεις υπέρ ζώων. ¨ολα αυτά απορροφούν τεράστια ποσά.

Αφενός, ο ακτιβισμός της Μπαρντό για τα δικαιώματα των ζώων τη βοήθησε να αυξήσει την καθαρή της περιουσία. Έχει γράψει πολλά βιβλία για τα δικαιώματα των ζώων και έχει επίσης κυκλοφορήσει μια σειρά προϊόντων φιλικών προς τα ζώα που έχει αποφέρει σημαντικά έσοδα στην Μπαρντό.

Από την άλλη πλευρά, ο ακτιβισμός της Μπαρντό για τα δικαιώματα των ζώων έχει επίσης οδηγήσει σε κάποιες οικονομικές απώλειες. Έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο σε αρκετές περιπτώσεις για τις ειλικρινείς απόψεις της για τα δικαιώματα των ζώων και έχει επίσης χάσει ορισμένες συμφωνίες χορηγίας ως αποτέλεσμα του ακτιβισμού της. Ωστόσο, η Μπαρντό δεν έχει ποτέ κλονιστεί από τη δέσμευσή της στα δικαιώματα των ζώων και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον πλούτο και τη φήμη της για να υποστηρίζει διάφορους σκοπούς για τα δικαιώματα των ζώων.

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της καθαρής αξίας της Μπριζίτ Μπαρντό. Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, καθένα από τα οποία συμβάλλει στη χρηματοοικονομική της σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Η Μπαρντό έχει επίσης επενδύσει ένα μέρος του πλούτου της σε μετοχές και ομόλογα. Διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό της σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, κατάφερε να μειώσει τον κίνδυνο και να δημιουργήσει παθητικό εισόδημα μέσω μερισμάτων και πληρωμών τόκων.

Η Μπαρντό έχει επενδύσει σε ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία της παρέχουν έκθεση σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Αυτές οι επενδύσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υψηλότερες αποδόσεις, αλλά και να ενέχουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου.

Η Μπαρντό έχει επίσης υποστηρίξει νεοσύστατες επιχειρήσεις και αναδυόμενες επιχειρήσεις μέσω επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αυτές οι επενδύσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικές αποδόσεις, αλλά συνεπάγονται επίσης υψηλό βαθμό κινδύνου.

Συνολικά, οι επενδύσεις της Brigitte Μπαρντό αποτέλεσαν βασικό παράγοντα για την οικονομική της επιτυχία. Διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό της σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τύπους επενδύσεων, κατάφερε να αυξήσει τον πλούτο της και να εξασφαλίσει το οικονομικό της μέλλον.

Ακίνητα

Τα ακίνητα έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καθαρής αξίας της Μπριζίτ Μπαρντό, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της μακροπρόθεσμης οικονομικής της επιτυχίας. Η Μπαρντό έχει κάνει στρατηγικές επενδύσεις σε ακίνητα σε όλο τον κόσμο, συσσωρεύοντας ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο που δημιουργεί παθητικό εισόδημα και αυξάνεται σε αξία με την πάροδο του χρόνου.

Από το 1958, η ηθοποιός κατέχει, μεταξύ άλλων, το La Madrague, ένα σπίτι που βρίσκεται στο Σεν Τροπέ, το οποίο φέρεται να αγόρασε για 24 εκατομμύρια παλιά φράγκα (περίπου 450.000 ευρώ). Μια θρυλική βίλα, το ακίνητο έχει αποκτήσει ανεκτίμητη αξία με την πάροδο των ετών. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επιθυμούσε να ταφεί εκεί μαζί με τα κατοικίδιά της. Η Μπριζίτ Μπαρντό κατέχει επίσης μια άλλη βίλα στους λόφους πάνω από το Σεν Τροπέ, η οποία έχει γίνει το καταφύγιο γαλήνης της. Το 2020, έβγαλε προς πώληση τη βίλα της 450 τ.μ. στις Κάννες με θέα στα βουνά Εστερέλ για 6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το cnews.fr.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Μπαρντό εκτείνεται πέρα ​​από τη Γαλλία, με ακίνητα στην Ελβετία, την Ιταλία και το Μαρόκο. Η Μπαρντό έχει επίσης επενδύσει σε εμπορικά ακίνητα, όπως κτίρια γραφείων και χώρους λιανικής πώλησης. Διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό της με εμπορικά ακίνητα, μειώνει τον κίνδυνο και εξασφαλίζει μια σταθερή οικονομική βάση.

Η Μπαρντό κατέχει τεράστιες εκτάσεις γης σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου κτήματος στη Νορμανδία.

Κοσμήματα

Τα κοσμήματα έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Μπριζίτ Μπαρντό, λειτουργώντας τόσο ως προσωπικό στολίδι όσο και ως πολύτιμη επένδυση.

Η προσωπική συλλογή κοσμημάτων της Μπαρντό περιλαμβάνει εμβληματικά κομμάτια που έχουν γίνει συνώνυμα με το στυλ της. Αυτά τα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς και κολιέ με μαργαριτάρια, έχουν παρουσιαστεί σε πολυάριθμες φωτογραφίσεις και δημόσιες εμφανίσεις, ενισχύοντας την εικόνα της ως μούσας της μόδας και της ομορφιάς.

Πέρα από τη συναισθηματική τους αξία, πολλά από τα κοσμήματα της Μπαρντό έχουν σημαντική επενδυτική αξία. Με τα χρόνια, έχει αποκτήσει σπάνιες και πολύτιμες πέτρες, όπως διαμάντια, ρουμπίνια και σμαράγδια

Εκτός από την προσωπική της συλλογή, η Μπαρντό έχει συμμετάσχει επίσης σε φιλανθρωπικές δημοπρασίες, δωρίζοντας κομμάτια από τα κοσμήματά της για διάφορους σκοπούς. Αυτές οι δημοπρασίες όχι μόνο έχουν συγκεντρώσει κεφάλαια για αξιόλογους οργανισμούς, αλλά έχουν επίσης αναδείξει την αξία και την ελκυστικότητα της συλλογής κοσμημάτων της.

Η σχέση της Μπαρντό με τα κοσμήματα έχει επεκταθεί σε εγκρίσεις επωνυμίας. Έχει συνεργαστεί με διάσημους κοσμηματοπώλες, όπως οι Cartier και Bulgari, για την προώθηση των συλλογών τους.

Τα κοσμήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καριέρας της Μπριζίτ Μπαρντό. Η προσωπική της συλλογή, η επενδυτική της ευφυΐα και οι εγκρίσεις επωνυμίας έχουν συμβάλει στην εντυπωσιακή καθαρή της αξία. Τα κοσμήματα παραμένουν μια απόδειξη του διαχρονικού στυλ και της οικονομικής της οξυδέρκειας.

Συμπέρασμα

Η ακριβής αξία της περιουσίας είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς ανάμεσα στους αστάθμητους παράγοντες είναι τα τεράστια ποσά που έχει ξοδέψει για να στηρίξει το Ίδρυμα της.

Ταυτόχρονα η ακριβής αξία των ακινήτων της δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς δεν είναι όλα γνωστά.

Επίσης παραμένουν άγνωστα τα ποσά που έλαβε μετά από τα διαζύγια της, ιδίως το διαζύγιο από τον Γκύντερ Ζακς, ο οποίος όταν πέθανε το 2011 άξιζε 500 εκατομμύρια ευρώ παρά το πολυέξοδο τρόπο ζωής του.

Τα γαλλικά tabloid πάντως θεωρούν ότι έχει διοχετεύσει όσα κεφάλαια της απομένουν στο ίδρυμα της και στις αγαθοεργίες της υπέρ των ζώων.

Πηγή ΟΤ

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»
Κράμα 27.09.25

Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
Μακόλαφ & Ερνάντεζ 26.09.25

Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια

Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

