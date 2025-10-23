magazin
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
«Ποιος ηλίθιος» – Η Μπριζίτ Μπαρντό θυμώνει με τις «ψευδείς ειδήσεις» για τον θάνατό της
Fizz 23 Οκτωβρίου 2025 | 11:10

«Ποιος ηλίθιος» – Η Μπριζίτ Μπαρντό θυμώνει με τις «ψευδείς ειδήσεις» για τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ηθοποιός-θρύλος, Μπριζίτ Μπαρντό έγινε 91 ετών τον Σεπτέμβριο και σήμερα ξεκαθαρίζει τα πράγματα σχετικά με την υγεία της.

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X, η Μπριζίτ Μπαρντό διέψευσε τις φήμες ότι είχε πεθάνει. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Daily Mail, η ανακοίνωση της Μπαρντό έρχεται μετά την ανάρτηση του 27χρονου influencer Aqababe, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aniss Zitouni, σε ένα post στα social media που έχει πλέον διαγραφεί, στο οποίο ανέφερε ότι η Μπαρντό είχε πεθάνει.

Η Μπριζίτ απάντησε σε μια ανάρτηση την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, γραμμένη στα γαλλικά στο X: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ. Ένα μήνυμα προς τους σοφούς».

Η διαγραμμένη ανάρτηση

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι ο Aqababe είπε στην ανάρτησή του, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, ότι είχε «αποκλειστικές πληροφορίες» για τον υποτιθέμενο θάνατο της Γαλλίδας σταρ.

«Το φέρετρό της παραγγέλθηκε στο Saint-Paul-de-Jarrat στο διαμέρισμα 09 (Ariège). Μια εμβληματική προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», ανέφερε η διαγραμμένη ανάρτηση, σύμφωνα με το The Daily Mail.

Επιμένει

Η δήλωση της Μπαρντό έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αναφορά της γαλλικής εφημερίδας Var-Matin ότι η 91χρονη ηθοποιός νοσηλεύτηκε στο Τουλόν της Γαλλίας για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Μετά την απάντηση της Μπαρντό, ο Aqababe παρέμεινε στην αρχική του δήλωση, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι η Μπαρντό που διαχειρίζεται τον λογαριασμό της στο X.

«Διέγραψα το αποκλειστικό μου tweet σχετικά με τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό. Δεν είναι αυτή που διαχειρίζεται το Twitter της, θα το δείτε όταν η AFP ανακοινώσει επίσημα τον θάνατό της» γράφει ο Aqababe στη γαλλική του ανάρτηση στο X.

«Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ»

Οι αντιφατικές δηλώσεις

Η εφημερίδα Var-Martin ανέφερε στις 16 Οκτωβρίου ότι η φιλοζωη ηθοποιός είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο «λόγω σοβαρής ασθένειας».

Αν και πηγές την εποχή εκείνη δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι η κατάσταση της Μπαρντό ήταν «ανησυχητική», ανέφεραν ότι αναμενόταν να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ τις επόμενες ημέρες, μετά από νοσηλεία σχεδόν τριών εβδομάδων.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, το γραφείο της Μπαρντό δήλωσε σε ανακοίνωση προς το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, μέσω του Reuters, ότι η «μικρή χειρουργική επέμβαση» της Μπαρντό είχε πάει καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σταρ ευχαρίστησε το προσωπικό και την χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού νοσοκομείου Saint-Jean στην Τουλόν στην ανακοίνωση και είπε ότι αναπαυόταν στο σπίτι της.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Charles Platiau

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Αντίο 23.10.25

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» - Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)
«Ναι, τα πουλιά» 22.10.25

«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)

Οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», μίλησαν για μια θεωρία που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον - Αλλά ο Σταύρος Χαλκιάς είχε άλλη γνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Icon 22.10.25

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
Κρίμα 22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Modern Love 22.10.25

«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»
«Έγινε εξωφρενικό» 22.10.25

Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»

Ο Σον Κόνερι δεν αισθανόταν πάντα άνετα με το τι σήμαινε να είναι ο Τζέιμς Μποντ στην προσωπική του ζωή - τι είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του στη Μπάρμπαρα Γουόλτερς το 1987.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
