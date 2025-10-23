«Ποιος ηλίθιος» – Η Μπριζίτ Μπαρντό θυμώνει με τις «ψευδείς ειδήσεις» για τον θάνατό της

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X, η Μπριζίτ Μπαρντό διέψευσε τις φήμες ότι είχε πεθάνει. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Daily Mail, η ανακοίνωση της Μπαρντό έρχεται μετά την ανάρτηση του 27χρονου influencer Aqababe, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aniss Zitouni, σε ένα post στα social media που έχει πλέον διαγραφεί, στο οποίο ανέφερε ότι η Μπαρντό είχε πεθάνει.

Η Μπριζίτ απάντησε σε μια ανάρτηση την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, γραμμένη στα γαλλικά στο X: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ. Ένα μήνυμα προς τους σοφούς».

Η διαγραμμένη ανάρτηση

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι ο Aqababe είπε στην ανάρτησή του, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, ότι είχε «αποκλειστικές πληροφορίες» για τον υποτιθέμενο θάνατο της Γαλλίδας σταρ.

«Το φέρετρό της παραγγέλθηκε στο Saint-Paul-de-Jarrat στο διαμέρισμα 09 (Ariège). Μια εμβληματική προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», ανέφερε η διαγραμμένη ανάρτηση, σύμφωνα με το The Daily Mail.

Επιμένει

Η δήλωση της Μπαρντό έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αναφορά της γαλλικής εφημερίδας Var-Matin ότι η 91χρονη ηθοποιός νοσηλεύτηκε στο Τουλόν της Γαλλίας για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Μετά την απάντηση της Μπαρντό, ο Aqababe παρέμεινε στην αρχική του δήλωση, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι η Μπαρντό που διαχειρίζεται τον λογαριασμό της στο X.

«Διέγραψα το αποκλειστικό μου tweet σχετικά με τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό. Δεν είναι αυτή που διαχειρίζεται το Twitter της, θα το δείτε όταν η AFP ανακοινώσει επίσημα τον θάνατό της» γράφει ο Aqababe στη γαλλική του ανάρτηση στο X.

«Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ»

Οι αντιφατικές δηλώσεις

Η εφημερίδα Var-Martin ανέφερε στις 16 Οκτωβρίου ότι η φιλοζωη ηθοποιός είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο «λόγω σοβαρής ασθένειας».

Αν και πηγές την εποχή εκείνη δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι η κατάσταση της Μπαρντό ήταν «ανησυχητική», ανέφεραν ότι αναμενόταν να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ τις επόμενες ημέρες, μετά από νοσηλεία σχεδόν τριών εβδομάδων.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, το γραφείο της Μπαρντό δήλωσε σε ανακοίνωση προς το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, μέσω του Reuters, ότι η «μικρή χειρουργική επέμβαση» της Μπαρντό είχε πάει καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σταρ ευχαρίστησε το προσωπικό και την χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού νοσοκομείου Saint-Jean στην Τουλόν στην ανακοίνωση και είπε ότι αναπαυόταν στο σπίτι της.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Charles Platiau