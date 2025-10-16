Μπριζίτ Μπαρντό: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Τι ξέρουμε για την υγεία της 91χρονης σταρ
Η Μπριζίτ Μπαρντό φέρεται να δίνει μάχη με σοβαρή ασθένεια αναφέρει η ιστοσελίδα Nice Matin
- «Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
- Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Εντοπίστηκε οβίδα του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου
- Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Η αρχετυπική μούσα της Γαλλίας, Μπριζίτ Μπαρντό, νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες αναφέρουν γαλλικά και βελγικά media.
Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική BB που ενσάρκωσε τη σεξουαλική απελευθέρωση και μετέτρεψε το Σεν-Τροπέ σε παγκόσμιο μύθο πριν αφοσιωθεί στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων και σοκάρει με αμφιλεγόμενες ατάκες κατά μειονοτήτων, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σημειώνει η ιστοσελίδα Nice Matin.
Η 91χρονη Mπαρντό «αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ησυχαστήριό της, τη βίλα Λα Μαντράγκ, και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Τουλόν, στη νότια Γαλλία» σημειώνει το ρεπορτάζ. «Η κατάσταση της υγείας του ζωντανού θρύλου παραμένει ανησυχητική».
Σύμφωνα με τις διασταυρωμένες πληροφορίες, η Μπαρντό νοσηλεύεται στην κλινική Saint-Jean της Τουλόν εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Μπαρντό υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης «μιας σοβαρής ασθένειας».
Παρότι αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες για να επιστρέψει στο σπίτι της, η συνολική κατάσταση της υγείας της παραμένει επισφαλής και ανησυχητική δεδομένης της προχωρημένης της ηλικίας σημειώνει η Nice Matin.
Η 91χρονη Μπαρντό είναι ένας αδιαμφισβήτητος θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου και υπήρξε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.
Κατά τη διάρκεια της μόλις 21χρονης καριέρας της, έπαιξε σε 45 ταινίες και ερμήνευσε περισσότερα από 70 τραγούδια, καθιερώνοντας μια εικόνα γυναίκας που άλλαξε τα κοινωνικά ήθη.
Ωστόσο, από το 1973, όταν και αποσύρθηκε οριστικά από τη δημοσιότητα και τον κινηματογράφο, αφοσιώθηκε με πάθος στον αγώνα της ζωής της: την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω του ιδρύματός της.
View this post on Instagram
Αυτός ο ακτιβισμός αποτελεί πλέον την κύρια παρακαταθήκη της. Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, η BB είχε εγκαινιάσει μια μεγάλη εκστρατεία υπέρ της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση απέναντι στα τετράποδα.
Η διαρκής της εγρήγορση αποδεικνύεται και από την πρόσφατη συγγραφική της δουλειά: πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το BBcédaire (Το Αλφαβητάρι της BB), ένα βιβλίο που λειτουργεί ως ημερολόγιο και καταγράφει τις σκέψεις και τις μάχες της Μπαρντό την περίοδο 2020-2025.
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95: Επική επιστροφή από το -13 για τους «ερυθρόλευκους»!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 17.10.2025]
- Ο τομέας της παραγωγής αργοσβήνει – Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη
- Επιχείρηση της Τροχαίας στο Ίλιον – Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα
- Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
- Μακάμπι – Ολυμπιακός: Το buzzer beater του Λόνι Γουόκερ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις