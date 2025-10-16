Μπριζίτ Μπαρντό: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Τι ξέρουμε για την υγεία της 91χρονης σταρ

Η αρχετυπική μούσα της Γαλλίας, Μπριζίτ Μπαρντό, νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες αναφέρουν γαλλικά και βελγικά media.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική BB που ενσάρκωσε τη σεξουαλική απελευθέρωση και μετέτρεψε το Σεν-Τροπέ σε παγκόσμιο μύθο πριν αφοσιωθεί στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων και σοκάρει με αμφιλεγόμενες ατάκες κατά μειονοτήτων, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σημειώνει η ιστοσελίδα Nice Matin.

Η 91χρονη Mπαρντό «αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ησυχαστήριό της, τη βίλα Λα Μαντράγκ, και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Τουλόν, στη νότια Γαλλία» σημειώνει το ρεπορτάζ. «Η κατάσταση της υγείας του ζωντανού θρύλου παραμένει ανησυχητική».

Σύμφωνα με τις διασταυρωμένες πληροφορίες, η Μπαρντό νοσηλεύεται στην κλινική Saint-Jean της Τουλόν εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Μπαρντό υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης «μιας σοβαρής ασθένειας».

Παρότι αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες για να επιστρέψει στο σπίτι της, η συνολική κατάσταση της υγείας της παραμένει επισφαλής και ανησυχητική δεδομένης της προχωρημένης της ηλικίας σημειώνει η Nice Matin.

Η 91χρονη Μπαρντό είναι ένας αδιαμφισβήτητος θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου και υπήρξε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Κατά τη διάρκεια της μόλις 21χρονης καριέρας της, έπαιξε σε 45 ταινίες και ερμήνευσε περισσότερα από 70 τραγούδια, καθιερώνοντας μια εικόνα γυναίκας που άλλαξε τα κοινωνικά ήθη.

Ωστόσο, από το 1973, όταν και αποσύρθηκε οριστικά από τη δημοσιότητα και τον κινηματογράφο, αφοσιώθηκε με πάθος στον αγώνα της ζωής της: την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω του ιδρύματός της.

Αυτός ο ακτιβισμός αποτελεί πλέον την κύρια παρακαταθήκη της. Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, η BB είχε εγκαινιάσει μια μεγάλη εκστρατεία υπέρ της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση απέναντι στα τετράποδα.

Η διαρκής της εγρήγορση αποδεικνύεται και από την πρόσφατη συγγραφική της δουλειά: πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το BBcédaire (Το Αλφαβητάρι της BB), ένα βιβλίο που λειτουργεί ως ημερολόγιο και καταγράφει τις σκέψεις και τις μάχες της Μπαρντό την περίοδο 2020-2025.