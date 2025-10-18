Μπριζίτ Μπαρντό: Αναρρώνει έπειτα από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση

Η Μπριζίτ Μπαρντό βρίσκεται πλέον στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ και αναρρώνει, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της που δημοσιεύθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μπριζίτ Μπαρντό: Τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο

Η 91χρονη ηθοποιός είχε νοσηλευθεί επί τρεις εβδομάδες σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουλόν και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση μικρής κλίμακας.

Η Μπριζίτ Μπαρντό ευχαρίστησε τη χειρουργική ομάδα και το προσωπικό του νοσοκομείου Σεν Ζαν για τη φροντίδα τους, προσθέτοντας ότι ξεκουράζεται και αναρρώνει κανονικά.

Η διάψευση για την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας της

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Nice-Matin, που ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού ήταν «ανησυχητική».

Το γραφείο της, ωστόσο, διαψεύδει έμμεσα την εικόνα αυτή, υπογραμμίζοντας πως η 91χρονη σταρ επανήλθε στο σπίτι της και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η απομάκρυνση της από την υποκριτική και η αφοσίωση της στα δικαιώματα των ζώων

Η 91χρονη Μπαρντό είναι ένας αδιαμφισβήτητος θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου και υπήρξε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Κατά τη διάρκεια της μόλις 21χρονης καριέρας της, έπαιξε σε 45 ταινίες και ερμήνευσε περισσότερα από 70 τραγούδια, καθιερώνοντας μια εικόνα γυναίκας που άλλαξε τα κοινωνικά ήθη.

Ωστόσο, από το 1973, όταν και αποσύρθηκε οριστικά από τη δημοσιότητα και τον κινηματογράφο, αφοσιώθηκε με πάθος στον αγώνα της ζωής της: την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω του ιδρύματός της.