«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»

Με τη διαδικασία των αγροτικών και κτηνοτροφικών πληρωμών να βρίσκεται σε εξέλιξη, βασικό προαπαιτούμενο είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι πολλοί έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που απαιτούνται για το ζωικό και αγροτικό κεφάλαιο.

Η νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ να κινητοποιήσουν ενισχυτικό προσωπικό στα κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψηφίστηκε στις 27 Νοεμβρίου.

Βάσει αυτής, τα παραπάνω υπουργεία και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορούν να κινητοποιούν τους υπαλλήλους τους αλλά και όσους εργάζονται σε εποπτευόμενους φορείς αυτών, – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΑ- για τους απαραίτητους ελέγχους στο πεδίο.

«Μέσα σε μια νύχτα καλούμαστε να γίνουμε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η κινητοποίηση των εργαζόμενων σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ στις αρχές της εβδομάδας προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου Εργαζόμενων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος ανάμεσα σε άλλα αναφέρονταν τα εξής: «Εκατοντάδες γεωτεχνικοί από τους διάφορους εποπτευόμενους Οργανισμούς και από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλούνται να παρατήσουν τις εργασίες και τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας τους για να παραστήσουν τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να έχουν ούτε καν ιδέα, περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς και πώς γίνονται οι έλεγχοι, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο τους. Καλούνται να γίνουν σε μία νύχτα ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Μετά από πιέσεις του συλλόγου, η διοίκηση έστειλε το παρακάτω εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους εργαζόμενους του Οργανισμού:

«Οπως έχετε ειδοποιηθεί από από προηγούμενο ηλεκτρονικό μήνυμα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συνδράμει στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι λίστες των δυνητικά συμμετεχόντων και τα συνεργεία ελέγχων θα επικαιροποιούνται ανά εβδομάδα. Κατανοούμε ότι αυτή η συμμετοχή δημιουργεί κάποια προβλήματα στον προγραμματισμό σας και στην καθημερινότητα τη δική σας και πιθανόν και των οικογενειών σας.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα και εργαζόμαστε για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να τα αμβλύνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο και για τον έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε τυχόν ανυπέρβλητα εμπόδια συμμετοχής σας στους ελέγχους για τις ημέρες της επόμενης εβδομάδας μέχρι αύριο το πρωί στις 10π.μ. δια μέσου των Γενικών Διευθυντών, ώστε να εκλείψουν τα όποια προβλήματα συντονισμού που δημιουργήθηκαν τις πρώτες ημέρες».

Για «εντολές πορείας» κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι

Ο γεωπόνος- βιοτεχνόλογος και πρόεδρος των εργαζόμενων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Κάτσαρης, λέει μιλώντας στο in πως η συμμετοχή των υπαλλήλων γίνεται χωρίς πλαίσιο και χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση.

Καταρχάς, σύμφωνα με τον κ. Κάτσαρη, η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα ορίζει τις μέρες που κατά παρέκκλιση οι εργαζόμενοι σε άλλους φορείς πλην ΟΠΕΚΕΠΕ θα συμμετέχουν σε αυτά τα μεικτά κλιμάκια αλλά και το ύψος της πληρωμής για αυτή την εργασία, δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

«Το πλαίσιο της κινητοποίησης μας είναι στον αέρα. Οι εντολές έρχονται με email. Οι διοικητικές διαδικασίες έχουν αντικατασταθεί από άτυπες πράξεις» αναφέρει ο κ. Κάτσαρης.

Οπως συνεχίζει: «Εγώ έλαβα email, το οποίο έλεγε πως βρίσκομαι σε μεικτό κλιμάκιο ελέγχου στην Λακωνία, μαζί με έναν εργαζόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν συμμετείχα αυτή την εβδομάδα στους ελέγχους χωρίς να έχει ρυθμιστεί επίσημα η διαδικασία».

Ο ίδιος τονίζει επίσης πως δεν πρόκειται για οικειοθελή συμμετοχή όπως ισχυρίζεται η ηγεσία του ΕΛΓΟ. «Ερχονται email με επισυναπτόμενες λίστες με ονόματα εργαζόμενων. Επί της ουσίας είναι εντολές πορείας. Αντίστοιχες έχουν δοθεί και στους εργαζομένους στον ΕΛΓΑ» σημειώνει ο κ. Κάτσαρης, προσθέτοντας ακόμα πως η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ γνώριζε από το περασμένο καλοκαίρι πόσο περίπλοκη έχει γίνει η κατάσταση με τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ και αντί να επιλεγεί η στελέχωση του συγκεκριμένου οργανισμού, προτιμάται τελικά η μετακύληση των εργασιών σε εργαζόμενους άλλων οργανισμών.

«Μέσα σε ενάμιση χρόνο είναι η τρίτη φορά που βγαίνουμε στο πεδίο για άλλες εργασίες, εκτός από τις δικές μας. Είχαμε συνδράμει και στις επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς» λέει ο κ. Κάτσαρης, περιγράφοντας πως οι έκτακτες καταστάσεις τείνουν να γίνουν ρουτίνα.

Οσο για τη συμμετοχή των 200 εργαζομένων που καλούνται σε πρώτη φάση να συνδράμουν στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι υπάλληλοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δήλωσαν οικειοθελώς συμμετοχή, όμως αρκετοί άλλοι που είδαν το όνομα τους στους λίστες, αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν μέχρι να συγκεκριμενοποιηθεί η κατάσταση. «Από Κρήτη και τα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει συμμετάσχει η πλειονότητα των εργαζόμενων την πρώτη εβδομάδα που κληθήκαμε να συνδράμουμε» περιγράφει ο κ. Κάτσαρης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, τη συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας για τους υπάλληλους του ΕΛΓΟ. «Είναι η περίοδος που πραγματοποιούνται οι έλεγχοι για την καταλληλότητα των κρεάτων στη Βαρβάκειο. Κάνουμε επίσης ποιοτικούς ελέγχους στην ελαιοπαραγωγή. Θα αφήσουμε τους εκατοντάδες ποιοτικούς ελέγχους σε δείγματα ελαιόλαδου για να μετράμε αιγοπρόβατα;» αναρωτιέται ο κ. Κάτσαρης.

«Η συμμετοχή είναι οικειοθελής και συμμετέχουν ήδη πολλοί» απαντά ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Νεκτάριος Βιδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σημειώνει μιλώντας στο in πως η συνδρομή των υπαλλήλων του οργανισμού είναι οικειοθελής.

Προσθέτει ακόμα πως θα δοθεί ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή των εργαζόμενων στους ελέγχους, ενώ αναφέρει πως ο ΕΛΓΟ διαθέτει στο δυναμικό του 200 γεωτεχνικούς που μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την εργασία, όπως επίσης και διοικητικούς υπαλλήλους.

«Σε συμμετοχή των υπαλλήλων του οργανισμού στο θέμα της ευλογιάς προβάτων είχαν δοθεί 2.000 ευρώ σε κάθε κτηνίατρο για την εργασία του» καταλήγει ο κ. Βιδάκης.