Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η εταιρεία διαχείρησης των δικαιωμάτων του έργου του Τζόνι Κας μηνύει την Coca-Cola για την απόφαση της εταιρείας να προσλάβει έναν καλλιτέχνη που μιμείται τον αείμνηστο Αμερικανό τραγουδιστή σε μια διαφήμιση που προβάλλεται μεταξύ των αγώνων ποδοσφαίρου των κολεγίων.

Η αγωγή στηρίζεται στον νόμο Elvis Act του Τενεσί, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πέρυσι και προστατεύει την χρήση της φωνής ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η κληρονόμοι του Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, ενώ είχαν παραχωρήσει στο παρελθόν άδεια για τα τραγούδια του Κας, η Coca-Cola δεν ζήτησε την άδειά τους σε αυτή την περίπτωση.

«Είναι κλοπή το να [χρησιμοποιείς χωρίς άδεια] την φωνή ενός καλλιτέχνη. Είναι σαν να κλέβεις την αξιοπρέπεια, την ταυτότητα και την ανθρώπινη υπόσταση του», δήλωσε ο Tim Warnock, δικηγόρος της εταιρείας διαχείρησης του έργου του Κας.

«Το οικονομικό όφελος της εταιρείας»

Η εταιρεία ζητά την απαγόρευση της διαφήμισης καθώς και αποζημίωση για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των καταναλωτών στο Τενεσί.

«Η υπόθεση αυτή προκύπτει από την παράνομη χρήση της φωνής του Τζόνι Κας από την Coca-Cola σε μια εθνική διαφημιστική καμπάνια με σκοπό τον οικονομικό όφελος της εταιρείας, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να προσφέρει οποιαδήποτε αποζημίωση στον ταπεινό άνθρωπο και καλλιτέχνη που δημιούργησε την φήμη από την οποία τώρα επωφελείται η Coca-Cola», αναφέρεται στην αγωγή.

Πέρυσι, η εταιρεία που προστατεύει το έργο του τραγουδιστή κυκλοφόρησε το Songwriter, μια συλλογή από κομμάτια που είχαν προηγουμένως «μείνει στα αζήτητα» και τα οποία είχε γράψει ο σταρ όταν βρισκόταν σε δυσμενή θέση τη δεκαετία του ’90, πριν η συνεργασία του με τον Ρικ Ρούμπιν αποκαταστήσει τη φήμη του για τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο Κας πέθανε το 2003.