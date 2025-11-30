magazin
Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος
Fizz 30 Νοεμβρίου 2025 | 08:02

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

Η εταιρεία διαχείρησης των δικαιωμάτων του έργου του Τζόνι Κας μηνύει την Coca-Cola για την απόφαση της εταιρείας να προσλάβει έναν καλλιτέχνη που μιμείται τον αείμνηστο Αμερικανό τραγουδιστή σε μια διαφήμιση που προβάλλεται μεταξύ των αγώνων ποδοσφαίρου των κολεγίων.

Η αγωγή στηρίζεται στον νόμο Elvis Act του Τενεσί, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πέρυσι και προστατεύει την χρήση της φωνής ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η κληρονόμοι του Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, ενώ είχαν παραχωρήσει στο παρελθόν άδεια για τα τραγούδια του Κας, η Coca-Cola δεν ζήτησε την άδειά τους σε αυτή την περίπτωση.

«Είναι κλοπή το να [χρησιμοποιείς χωρίς άδεια] την φωνή ενός καλλιτέχνη. Είναι σαν να κλέβεις την αξιοπρέπεια, την ταυτότητα και την ανθρώπινη υπόσταση του», δήλωσε ο Tim Warnock, δικηγόρος της εταιρείας διαχείρησης του έργου του Κας.

«Το οικονομικό όφελος της εταιρείας»

Η εταιρεία ζητά την απαγόρευση της διαφήμισης καθώς και αποζημίωση για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των καταναλωτών στο Τενεσί.

«Η υπόθεση αυτή προκύπτει από την παράνομη χρήση της φωνής του Τζόνι Κας από την Coca-Cola σε μια εθνική διαφημιστική καμπάνια με σκοπό τον οικονομικό όφελος της εταιρείας, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να προσφέρει οποιαδήποτε αποζημίωση στον ταπεινό άνθρωπο και καλλιτέχνη που δημιούργησε την φήμη από την οποία τώρα επωφελείται η Coca-Cola», αναφέρεται στην αγωγή.

Πέρυσι, η εταιρεία που προστατεύει το έργο του τραγουδιστή κυκλοφόρησε το Songwriter, μια συλλογή από κομμάτια που είχαν προηγουμένως «μείνει στα αζήτητα» και τα οποία είχε γράψει ο σταρ όταν βρισκόταν σε δυσμενή θέση τη δεκαετία του ’90, πριν η συνεργασία του με τον Ρικ Ρούμπιν αποκαταστήσει τη φήμη του για τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο Κας πέθανε το 2003.

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

Σύνταξη
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Σύνταξη
Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play

Η CBF εισάγει fair play, πλαίσιο ελέγχου χρέους και ποινών από το 2028, δημιουργώντας νέο εποπτικό φορέα για τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες
Καιρός 30.11.25

Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες

Από 14°C έως 20°C η θερμοκρασία την Κυριακή - Νεφώσεις και κατά τόπους βροχόπτωση μέχρι το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;
Στεγαστικό 30.11.25

Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Η επιστροφή ενοικίου σχολιάζεται καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν και διαφήμισε περιχαρής ο πρωθυπουργός. Έγιναν λάθη, παραδέχεται μετά τον σάλο η υπουργός Δ. Μιχαηλίδου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60
Stories 30.11.25

Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60

Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δείχνουν ότι, στα ταραγμένα ’60s, γονείς συνεργάστηκαν με το FBI για να παρακολουθούν μαθητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές ομάδες και σχολικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η επόμενη μέρα 30.11.25

Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιτυχία της οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητά της να υποκαταστήσει τις επενδυτικές δαπάνες του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας) και να κλείσει το κενό σε σύγκριση με την ευρωζώνη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο
Εργασιακή παρενόχληση 30.11.25

Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο

Σε συνέχεια ρεπορτάζ του in για το mobbing, την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, η εργατολόγος Μαριάννα Κατσιάδα μας δίνει απτά παραδείγματα από τους εργασιακούς χώρους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
