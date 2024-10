«Δεν κρατάω κακία σε κανέναν:» Ο Τζόνι Ντεπ έχει αφήσει πίσω του τη δικαστική του διαμάχη με την Άμπερ Χερντ

«Το δικαστήριο μου έδωσε τη ζωή μου πίσω. Είμαι ευγνώμων». Με αυτά τα λόγια ο Τζόνι Ντεπ την 1η Ιουνίου του 2022 αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα, καθώς πρώτα είχαν πέσει οι τίτλοι τέλους στη διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ.

Η 38χρονη ηθοποιός είχε κατηγορήσει τον Ντεπ για ενδοοικογενειακή βία, οι επαγγελματικές πόρτες για τον σταρ του Χόλιγουντ έκλεισαν, η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια και έγινε -σχεδόν- ριάλιτι. Το τέλος της δίκης βρήκε τον Τζόνι Ντεπ δικαιωμένο και, πλέον, σε αυτά τα δύο χρόνια προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητά του.

Στο πλαίσιο της νέας του δουλειάς, της ταινίας «Modì, Three Days on the Wing of Madness», την οποία σκηνοθετεί, ο Τζόνι Ντεπ έδωσε μια συνέντευξη στο Hollywood Reporter και φυσικά από τη συζήτηση δεν έλειψε και η υπόθεση με την Άμπερ Χερντ, αλλά και πώς νιώθει αυτή την περίοδο.

Johnny Depp Talks ‘Modi,’ “Bouts” With Hollywood and Moving On: “I Don’t Have Any Ill Feelings Toward Anyone” https://t.co/x9SPZtjeb6 — The Hollywood Reporter (@THR) October 27, 2024

«Ειλικρινά θα μπορούσα να κάθομαι εδώ και να τα σκέφτομαι όλα. Όλα αυτά που είπαν για μένα, ότι έχω τελειώσει και πως ήταν όλοι εναντίον μου. Ατελείωτα πράγματα» είπε ο 61χρονος ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Δεν κρατάω κακία για κανέναν. Δεν νιώθω μέσα μου μίσος για κανέναν. Γιατί να κουβαλάς αυτά τα πράγματα μαζί σου;».

Όπως τόνισε, έμαθε από αυτή την εμπειρία. «Όλα όσα βιώνουμε είναι ένα μάθημα, μια εμπειρία» τόνισε για τη δίκη του με την Χερντ, την οποία είδαν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως μέσω live streaming.

«Σίγουρα τα θυμάμαι όλα. Δεν ήταν η καλύτερη περίοδος, ακούστηκαν πολλά πράγματα – από τρελά πράγματα μέχρι εντελώς αστεία. Ότι έγινε, έγινε. Έμαθα» κατέληξε ο Τζόνι Ντεπ.

Η ταινία «Modì, Three Days on the Wing of Madness» είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια του Ντεπ, μετά το «Brave» του 1997.