MVP του EuroCup ο Τζάρεντ Χάρπερ (vid)

Μια εντυπωσιακή σεζόν ολοκληρώθηκε με τον ιδανικότερο τρόπο για τον Τζάρεντ Χάρπερ, ο οποίος αναδείχθηκε ο MVP του EuroCup.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Χάποελ Ιερουσαλήμ ήταν ασταμάτητος σε όλη την χρονιά, κάτι που αναγνώρισαν όσοι ψήφισαν για τον πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν. Ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από τις ψήφους των προπονητών (35%), των παικτών (35%), των εκπροσώπων των ΜΜΕ (20%), αλλά και των φιλάθλων (10%).

Ο πρώην άσος της Βαλένθια ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup καταγράφοντας 22,8 πόντους (πρώτος σκόρερ), 5,7 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 30:29 κατά μέσο όρο, ενώ βγήκε MVP της αγωνιστικής σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Τι Τζέι Σορτς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως έθεσε ρεκόρ για τις περισσότερες εύστοχες βολές, τις περισσότερες εκτελεσμένες βολές και τα περισσότερα κερδισμένα φάουλ, σε μια ατομική σεζόν.

— BKT EuroCup (@EuroCup) April 7, 2025