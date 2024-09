Τζόνι Ντεπ: Έφτιαξε τα δόντια του και ετοιμάζεται να κάνει πλαστική

Ο Τζόνι Ντεπ και η εμφάνισή του αποτελεί κέντρο συζήτησης εδώ και χρόνια. Μια τα μαλλιά του που δεν έλουσε, μια τα μωρομάντηλα που πλένεται και μια το χαμόγελό του – που μεταξύ μας δεν είναι και παράδειγμα αισθητικής οδοντιατρικής. Πριν μερικές εβδομάδες, όμως, αποστόμωσε του haters καθώς εμφανίστηκε με ανανεωμένη οδοντοστοιχία.

Ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται έτοιμος για μια μεγαλύτερη ανανέωση καθώς (επιτέλους) έφτιαξε τα δόντια του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, αυτή η καινούρια αλλαγή είναι μόνο η αρχή, καθώς πηγές υποστηρίζουν πως ο 61χρονος σταρ δεν αποκλείεται να προβεί σε μεγαλύτερες αλλαγές στην εμφάνισή του και να ξαπλώσει στο κρεβάτι του πλαστικού χειρουργού.

Johnny Depp, 61, is ‘planning on nip/tucks for a total makeover’… after fixing his teeth https://t.co/bRMgtt437a pic.twitter.com/uRzznR3P66

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 24, 2024