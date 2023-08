Ο 60χρονος Τζόνι Ντεπ εθεάθη να χρησιμοποιεί μπαστούνι σε συναυλία στη Βοστώνη μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο

Ο ηθοποιός έφτασε στη Βοστώνη την Παρασκευή χρησιμοποιώντας τη βοήθεια ενός μπαστουνιού πριν από τη συναυλία του – η οποία αρχικά είχε αναβληθεί λόγω του τραυματισμού του στον αστράγαλο.

Ο πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής» εμφανίστηκε χαμογελαστός παρά τη χρήση του νέου του αξεσουάρ, πριν από τη συναυλία του το βράδυ της Παρασκευής με το συγκρότημά του, τους Hollywood Vampires.

Ο Ντεπ φορούσε ένα ασπρόμαυρο υπερμεγέθες καρό σακάκι με ένα μάτσο από πολυεπίπεδα κοσμήματα στον λαιμό και ένα λευκό T-shirt από κάτω.

Johnny Depp, 60, seen using cane at Boston gig after injuring ankle

Όπως ανέφερε το Page Six, το συγκρότημα του Ντεπ αναγκάστηκε να αναβάλει τρεις από τις ημερομηνίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ στις 29 Μαΐου, όταν ο ηθοποιός του «Blow» τραυματίστηκε.

«Με λύπη μας μοιραζόμαστε ότι οι Hollywood Vampires θα αναβάλουν τις τρεις ημερομηνίες της περιοδείας μας στις ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα» έγραψε τότε το συγκρότημα – που αποτελείται επίσης από τους Alice Cooper, Joe Perry και Tommy Henriksen – μέσω των σελίδων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Johnny υπέστη έναν επώδυνο τραυματισμό στον αστράγαλό του μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις του και ο γιατρός του συνέστησε να μην ταξιδέψει.

»Είναι συντετριμμένος από αυτή την τροπή των γεγονότων, αλλά ανυπομονεί να ξεκουραστεί ώστε και οι τέσσερις Vampires να δώσουν τον απόλυτο καλύτερό τους εαυτό στην περιοδεία στην Ευρώπη».

Οι συναυλίες είχαν αρχικά οριστεί για τις 30 Μαΐου, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου στο Μάντσεστερ, N.H., τη Βοστώνη και το Bethel, N.Y., αντίστοιχα.

🧈literally everyone around me was melting like butter 🧈

📷

Twitter: @laurenrock

IG: @liftrunlauren#JohnnyDepp #HollywoodVampires

— LAUREN (@LaurenRock) July 30, 2023