Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Μια σπάνια ματιά στα πρώτα βήματα των Talking Heads θα έχουν οι φίλοι του συγκροτήματος, καθώς η μπάντα συγκεντρώνει «νεοανακαλυφθέν» υλικό από την εποχή που ο David Byrne και ο Chris Frantz έπαιζαν ακόμη ως The Artistics. Το άλμπουμ Tentative Decisions: Demos & Live κυκλοφορεί αποκλειστικά σε βινύλιο στο πλαίσιο του Record Store Day Black Friday, σήμερα Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου.

Το project περιλαμβάνει πρώιμες εκδοχές των «Psycho Killer» και «Warning Sign», ηχογραφημένες την άνοιξη του 1974 στο διαμέρισμα του Frantz, όταν οι δύο μελλοντικοί Talking Heads ήταν ακόμη φοιτητές στο Rhode Island School of Design. Το υλικό, που για δεκαετίες θεωρούνταν χαμένο, εντοπίστηκε πρόσφατα στα αρχεία του RISD, όπως αποκάλυψε το Brooklyn Vegan.

Η κυκλοφορία αποτελείται από ένα βινύλιο 11 κομματιών και ένα συνοδευτικό 7ιντσο, ενώ εκτός από τα ιστορικά demos περιλαμβάνει και ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο Byrne–Frantz–Tina Weymouth, όπως το «Artists Only» από το Lower Manhattan Ocean Club.

Η ανάρτηση στα social media

Οι Talking Heads παρουσίασαν το project και στα social media, γράφοντας: «Πριν γίνουν οι Talking Heads, ο Chris Frantz και ο David Byrne δημιούργησαν τους Artistics. Πενήντα χρόνια μετά, μπορείτε να ακούσετε το νεοανακαλυφθέν υλικό που οδήγησε σε μερικά από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια».

Η κυκλοφορία έρχεται λίγους μήνες μετά τον εορτασμό των 50 χρόνων του συγκροτήματος, που περιλάμβανε νέο βιντεοκλίπ για το «Psycho Killer» σε σκηνοθεσία Mike Mills και με πρωταγωνίστρια τη Saoirse Ronan, καθώς και την επανέκδοση του ιστορικού Talking Heads: 77.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Talking Heads (@talkingheadsofficial)

Tentative Decisions: Demos & Live

01 Psycho Killer (Σεπτέμβριος 1975 Demo)

02 Tentative Decisions (Σεπτέμβριος 1975 Demo)

03 No Compassion (Σεπτέμβριος 1975 Demo)

04 Warning Sign (Σεπτέμβριος 1975 Demo)

05 I’m Not in Love (Σεπτέμβριος 1975 Demo)

06 Thank You for Sending Me an Angel (1976 Demo)

07 The Book I Read (1976 Demo)

08 I Wish You Wouldn’t Say That (1976 Demo)

09 Love Goes to a Building on Fire (1976 Demo)

10 Happy Day (1976 Demo)

11 Artists Only (Live στο the Ocean Club, Νέα Υόρκη, 17 Αυγούστου 1976)

12 Psycho Killer (The Artistics)

13 Warning Sign (The Artistics)

*Με πληροφορίες από: Pitchfork, NME, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ talkingheadsofficial