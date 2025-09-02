Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

magazin
02 Σεπτεμβρίου 2025

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Σύντομα θα χτυπήσουν οι καμπάνες της γαμήλιας τελετής του Ντέιβιντ Μπερν, του τραγουδιστή των ανεπανάληπτων Talking Heads. Ο πρώην frontman των Talking Heads αποκάλυψε ότι θα παντρευτεί αυτή την εβδομάδα, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα του με τη Μάλα Γκάονκαρ, και μοιράστηκε επίσης μια playlist με instrumental τραγούδια που θα παιχτούν στο γαμήλιο δείπνο του.

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

David Byrne / Instagram

David Byrne / Instagram

«Πιστεύω ότι οι λέξεις και οι στίχοι μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή – το αυτί πάντα τους δίνει προτεραιότητα, ειδικά αν πρόκειται για ένα τραγούδι που γνωρίζουμε»

Χωρίς στίχους

«Πιστεύω ότι οι λέξεις και οι στίχοι μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή – το αυτί πάντα τους δίνει προτεραιότητα, ειδικά αν πρόκειται για ένα τραγούδι που γνωρίζουμε» πρόσθεσε. «Έτσι, επέλεξα χαρούμενα ορχηστρικά κομμάτια που θα δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ελπίδας και χαράς… και τα οποία οι άνθρωποι μπορούν ταυτόχρονα να αγνοήσουν».

Η playlist περιλαμβάνει 42 τραγούδια, με έμφαση στη λατινική μουσική, όπως τα «Pa Japón» του El Alfa, «Perfidia» των Café Tacvba, «Chimborazo» και «Luz de Luna» του marimba-punk συγκροτήματος Son Rompe Pera, «Canales» του Mexican Institute of Sound και «En El Caribe Estoy Triste» των Meridian Brothers.

Η λίστα αναπαραγωγής περιλαμβάνει επίσης τραγούδια του Herbie Hancock, μια ορχηστρική εκδοχή του «Wow» του Post Malone και το «An Ending (Ascent)» του Brian Eno.

Ο Ντέιβιντ Μπερν αποκάλυψε ότι ήταν αρραβωνιασμένος με τη Μάλα Γκάονκαρ σε μια συνέντευξη με την εφημερίδα The Times, ενώ συζητούσε για το τραγούδι «Moisturizing Things» (Ενυδατωμένα Πράγματα) από το επερχόμενο άλμπουμ του.

«Η αρραβωνιαστικιά μου μερικές φορές έρχεται με λιπαρά χέρια, έτοιμη να μου αλείψει το πρόσωπο με κάποια κρέμα. Και σε κάποιο σημείο σκέφτηκα: “Τι θα γινόταν αν ξυπνούσα και φαινόμουν πραγματικά νεότερος;”» αποκάλυψε ο μουσικός στη συνέντευξη. «Αλλά υπάρχει και ένα μήνυμα. Σχετικά με το πώς οι άνθρωποι μας κρίνουν από την εμφάνισή μας. Μεγαλώνοντας παίρνεις ένα μάθημα που δεν το περίμενες στην αρχή».

 «Η αρραβωνιαστικιά μου μερικές φορές έρχεται με λιπαρά χέρια, έτοιμη να μου αλείψει το πρόσωπο με κάποια κρέμα. Και σε κάποιο σημείο σκέφτηκα: “Τι θα γινόταν αν ξυπνούσα και φαινόμουν πραγματικά νεότερος;”» αποκάλυψε ο μουσικός στη συνέντευξη

YouTube thumbnail

Who Is The Sky?

Ο Μπερν και η Γκάονκαρ, η οποία είναι επιχειρηματίας, συνεργάστηκαν το 2016 για μια θεατρική παράσταση στο Stanford Arts Institute. Αργότερα, το 2022, ξανασυναντήθηκαν σε ένα άλλο θεατρικό. Το ζευγάρι έχει επίσης παρευρεθεί σε πολλές εκδηλώσεις, όπως τα Όσκαρ του 2023 και την πρεμιέρα της ταινίας Dune: Part Two.

Η νέα playlist και η αποκάλυψη των σχεδίων για το γάμο έρχονται λίγες μόνο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ του Who Is the Sky? σε συνεργασία με το Ghost Train Orchestra της Νέας Υόρκης.

Ο Ντέιβιντ Μπερν είπε στο Rolling Stone ότι ονόμασε το άλμπουμ Who Is The Sky? λόγω ενός φωνητικού μηνύματος που ήθελε να πει «ποιος είναι αυτός ο τύπος;» (who is this guy?).

«Ο αλγόριθμος το έκανε λίγο λάθος. Και αυτό που εμφανίστηκε στο τηλέφωνό μου ήταν “ποιος είναι ο ουρανός;” (who is the sky?). Και σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια όμορφη φράση. Θα τη βάλω στη λίστα με τους τίτλους των άλμπουμ, είπα μέσα μου».

David Byrne / Instagram

*Με στοιχεία από yahoo.com 

