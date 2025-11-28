Πέλλα: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του ζευγαριού που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

Δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου το ζευγάρι από την Πέλλα που υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων μανιταριών.

Όπως ανέφερε η 55χρονη μιλώντας στο MEGA, οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι η ίδια και ο σύζυγός της δεν θα χρειαστεί να αναμένουν μόσχευμα για να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.

«Όλα (έγιναν) όπως έπρεπε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλους και τα πάντα όλα γίνανε τέλεια. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Θα δούμε τι θα μας πουν οι γιατροί», ανέφερε η 55χρονη στο MEGA.

Οι γιατροί στα δύο νοσοκομεία της Ιταλίας διαπίστωσαν πως η υγεία της 55χρονης και του συζύγου της άρχισε να βελτιώνεται. Αποφασίστηκε να σταματήσουν οι διαδικασίες για να βρεθεί μόσχευμα.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια από δηλητηριώδη μανιτάρια που κατανάλωσε στην Πέλλα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στην Ιταλία για να αναμένουν το κατάλληλο μόσχευμα.

Η γυναίκα στη Ρώμη και ο άντρας της στην Πίζα.

«Δεν χρειάστηκε ευτυχώς (επέμβαση και μόσχευμα). Και για τον σύζυγό μου. Μάζεψε (μανιτάρια) ο σύζυγός μου από το βουνό και έγινε αυτό που έγινε. Τα φάγαμε το βράδυ και τη νύχτα πάθαμε αυτό» πρόσθεσε η 55χρονη γυναίκα.

Το αντρόγυνο είχε δηλητηριαστεί πριν από λίγες μέρες όταν κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια, που είχαν κόψει οι ίδιοι από χωράφια.

«Είναι ένα ευχάριστο νέο και η μεταμόσχευση στην περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας από δηλητηρίαση μανιταριών ή θα γίνει νωρίς τις πρώτες ημέρες, γιατί δεν θα αντέχει άλλο ο άνθρωπος λόγω της βαρύτητας της νόσου, ή μπορεί σιγά σιγά να ξεπεράσουν τη χειρότερη κατάσταση και να βελτιώνονται. Φαίνεται ότι αυτό μάλλον ισχύει στις τελευταίες περιπτώσεις», λέει ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

«Καμπανάκι» από ΕΦΕΤ

Παράλληλα, με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια του ζευγαριού, ο ΕΦΕΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Πολλά από τα άγρια μανιτάρια είναι επικίνδυνα και η κατανάλωσή τους πολλές φορές κρύβει κινδύνους.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα 80 – 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια.