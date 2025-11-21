Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος θα μεταφερθεί σήμερα Παρασκευή το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια στην Έδεσσα.

Ο 65χρονος άνδρας και η 55χρονη σύντροφός του, νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Σε Ρώμη και Πίζα το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια

Το ζευγάρι θα μεταβεί σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και στην Πίζα της Ιταλίας, όπου και θα περιμένουν μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα.

Την μετάβασή τους στην Ιταλία, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook, o υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στην ανάρτηση αναφέρει αρχικά ότι: «Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος».

«Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!» πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Το ζευγάρι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, έχοντας καταναλώσει μανιτάρια, που συλλέχθηκαν από το βουνό και ύστερα από την επιδείνωση της υγείας τους διακομίσθηκαν χθες στο ΑΧΕΠΑ.